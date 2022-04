Jenull bo svoje sodelovanje na petkovih protestih proti Janševemu režimu predstavil tudi v gledališču SMG

Ljubljana, 6. april 2022 – Slovensko mladinsko gledališče (SMG) sporoča, da bo v okviru govornih predstavitev »DEŽELA PRIDNIH« v ponedeljek, 11. aprila, ob 19.30 v Zgornji dvorani – vstop prost – gostilo Jašo Jenulla.

Ob povabilu in predstavitvi Jenullovega nastopa v SMG so njegov nastop opredelili tako: »Jaša Jenull je umetnik, režiser, mentor in predavatelj ter hkrati najbolj prepoznaven obraz tako imenovanih petkovih protestov proti Janševemu režimu in vsemu, kar ta pooseblja. Z Valenčičem se bosta pogovarjala o še vedno zelo aktivnem protestniškem gibanju, nedvomno največjem in najdaljšem v samostojni Sloveniji, in komentirala aktualne družbeno-politične teme, povezane s predvolilnim aprilskim časom«.

Kaj bo Jaša Jenull umetnik, režiser, mentor in predavatelj ter hkrati najbolj prepoznaven obraz tako imenovanih petkovih protestov proti Janševemu režimu in vsemu, kar ta pooseblja, govoril z voditeljem Erikom Valenčičem, ki je sicer, kot pravijo le nekateri znan kot novinar, ustvarjalec dokumentarnih filmov in publicist, bo res zanimivo slišati.

Zanimivo tudi zato, ker se zdaj petkovi ulični protesti prenašajo tudi v prostore za kulturo. In sicer zanimivo, ker sodeč po napovedi SMG nastop obeh akterjev v tej njihovi t. i. govorni “predstavi” to kar bosta predstavila nima nič skupnega s kulturo. Da ima s politiko, pa je jasno opredeljeno s povabilom Slovenskega mladinska gledališča, ki se, mimogrede, sofinancira s sredstvi Ministrstva za kulturo RS./#ljnovice/Objavo pripravil: Janez Temlin/Foto: press SMG/