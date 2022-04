Prihodni teden na velika platna prihaja akcijski film Severnjak

Ljubljana, 6. april 2022 – Prihodnji teden na velika platna prihaja zgodba vikinškega princa, ki si prizadeva maščevati umor svojega očeta v akcijski avanturi Severnjak.

Film je režiral vizionarski Robert Eggers, ki je tudi napisal scenarij skupaj z islandskim romanopiscem in pesnikom Sjónom. Vikinški ep vključuje izvrstno igralsko zasedbo – v glavnih vlogah zaigrajo Alexander Skarsgård, Nicole Kidman, Claes Bang, Anya Taylor-Joy, Ethan Hawke, Björk in Willem Dafoe.

O zgodbi – Mladi princ Amleth je tik pred tem, da postane moški, ko njegovega očeta brutalno umori stric, ki ugrabi dečkovo mamo. Ko Amleth s čolnom beži iz svojega otoškega kraljestva, se zaobljubi, da se bo maščeval. Dve desetletji pozneje je Amleth vikinški berserker, ki napada slovanske vasi, kjer ga jasnovidka opomni na njegovo zaobljubo: maščevati očeta, rešiti mater in ubiti strica. Po potovanju z ladjo sužnjev na Islandijo se Amleth s pomočjo Olge, zasužnjene Slovanke, pretihotapi na stričevo kmetijo – in si prizadeva izpolniti svojo zadano obljubo.

»Nikoli nisem želel posneti filma o Vikingih. Mislil sem, da so Vikingi nasilni, hudobne zveri brez interesov. Po drugi strani pa je moja žena oboževala islandske sage, srednjeveške zgodbe o vikinških podvigih in je vedela, da mi bodo všeč. Ko smo se leta 2015 odpravili na Islandijo, so me epske in osupljive pokrajine popolnoma navdušile. Takoj sem si zamislil samotne like iz desetega stoletja na konju, pritlikavce in te nadnaravno obarvane gore, ledenike in neskončno nebo,« se spominja režiser Robert Eggers.



Po podrobnejšem raziskovanju Vikingov in njihove zgodovine ga je v idejo, da ustvari vikinški film, prepričalo kosilo z igralcem Alexandrom Skarsgårdom, ki v filmu zaigra glavno vlogo. S pomočjo izvrstnega islandskega romanopisca in pesnika Sjóna se je režiser lotil snemanja zgodovinsko najbolj natančnega in prizemljenega vikinškega filma vseh časov.





Severnjak je zgodba, ki za osnovo vzame elemente v klasični in brezčasni zgodbi o mladeniču, ki načrtuje maščevanje in hkrati išče svoje mesto v svetu brez vzornika, mentorja, matere ali očeta. »Najbolj znana zgodba o družinskem maščevanju v literaturi je Hamlet,« pravi producent in igralec Alexander Skarsgård, ki je deset let ustvarjal vikinški film s producentom Larsom Knudsenom, preden so ga začeli producirati leta 2020. »Hamletov ključni vpliv in predhodnik je skandinavska legenda o Amlethu in to je v bistvu film, ki smo ga posneli, ki vliva okuse starih nordijskih mitov s suhim, lakoničnim jezikom islandskih sag in ohranja nadnaravne elemente iz legende o Amlethu,« še pojasni Skarsgård.

Igralska zasedba: Alexander Skarsgård, Nicole Kidman, Claes Bang, Anya Taylor-Joy, Gustav Lindh, Ethan Hawke, Björk in Willem Dafoe

Režija: Robert Eggers

Scenarij: Robert Eggers, Sjón

Producenti: Lars Knudson, Mark Huffam, Arnon Milchan, Alexander Skarsgård

Izvršni producenti: Sam Hanson, Yariv Milchan, Michael Schaefer, Thomas Benski