Ta petek bo v Dallasu potekal dogodek Texas Feels Slovenia

Ljubljana, 7. aprila 2022 – Ta petek, 8. aprila 2022, bo v Dallasu potekal dogodek Texas Feels Slovenia, ki predstavlja izjemno priložnost za predstavitev zelene, ustvarjalne in pametne Slovenije, njenih investicijskih, poslovnih in turističnih priložnosti ter s tem krepitev prepoznavnosti države in nacionalne znamke I feel Slovenia na ameriškem trgu. Na dogodku, ki ga pripravlja SPIRIT Slovenija skupaj s partnerji,* bodo imela slovenska podjetja prostor za poslovne pogovore z ameriškimi podjetji in investitorji z različnih področij.

Dogodek bo potekal v Dallasu, ameriški zvezni državi Teksas, 8. aprila 2022, med 9. in 17. uro, v dvorani hotela Hilton Anatole, 2201 N Stemmons Fwy.

Na ameriški strani so svoje sodelovanje na dogodku potrdili vodilni predstavniki podjetij s področja zelenih tehnologij, energetike, visokih tehnologij in drugi, organizatorji pa pričakujejo tudi udeležbo Američanov slovenskih korenin, ki živijo v Teksasu. Dogodka se bodo udeležili tudi lokalni turistični agenti in organizatorji potovanj ter predstavniki slovenskih turističnih ponudnikov.

V sklopu dogodka Texas Feels Slovenia bosta namreč potekala poslovno-investicijska konferenca in turistična delavnica. V dopoldanskem delu programa bo poslovno-investicijska konferenca, ki se jo bodo poleg slovenskih udeležencev udeležili potencialni ameriški poslovni partnerji in investitorji, predstavniki NBA ekipe Dallas Mavericks in člani slovenske poslovno-razvojne delegacije.

Na njej bodo številni vrhunski govorci ameriškim udeležencem predstavili slovensko poslovno okolje, kaj Slovenija ponuja severnoameriškim podjetjem, ki želijo razširiti svoje poslovanje na evropski trg ter investicijske in poslovne priložnosti za ameriška podjetja. Slovenski udeleženci pa bodo preko uspešnih poslovnih zgodb spoznali tudi priložnosti ameriškega trga.

Udeležence bosta uvodoma pozdravila Tone Kajzer, slovenski veleposlanik v ZDA, in Simon Zajc, državni sekretar na ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo. Sledil bo govor Cynt Marshall, izvršne direktorice košarkarskega kluba Dallas Mavericks, ki jo je za sodelovanje v klubu osebno izbral lastnik Mark Cuban. O poslovnih in investicijskih priložnostih v Sloveniji bo spregovoril Vid Habjan, vodja sektorja za spodbujanje tujih neposrednih investicij na SPIRIT Slovenija. Sledila bo okrogla miza na temo zelene, ustvarjalne in pametne Slovenije, ki razvija tehnične inovacije in skrbi za prihodnost svojih talentov, na kateri bodo svoje poglede delili predstavniki slovenskih podjetij L-Tek, Medex, Podkrižnik, Robotina in RSG Capital. Boštjan Koritnik, minister za javno upravo, pa bo udeležencem pojasnil, na kakšen način javna uprava nudi podporo gospodarstvu in njegovemu razvoju.

V nadaljevanju bodo predstavljene tudi zgodbe uspešnih Slovencev in Američanov slovenskih korenin v Teksasu. Udeleženci bodo imeli priložnost spoznati tudi Randolpha J. Bresnika, še vedno aktivnega NASA astronavta slovenskih korenin in člana treh odprav v vesolje, kjer je skupaj preživel 149 dni.

Po zaključku konference bo na vrsti poslovno mreženje med udeleženci.

Rok Capl, v. d. direktorja SPIRIT Slovenija, je ob tem povedal: »S poslovno-investicijsko konferenco, ki jo skupaj s partnerji organiziramo v Dallasu, v ameriški zvezni državi Teksas, ki je 10. največje svetovno gospodarstvo, se odpirajo odlične priložnosti za poglobitev obstoječega in vzpostavitev novega sodelovanja med slovenskimi in ameriškimi podjetji. Ameriško tržišče je namreč v vladni strategiji določeno kot prioritetno tržišče tako za povečevanje blagovne menjave kot tudi trg, iz katerega pričakujemo najresnejše in kapitalsko ter panožno ustrezne investitorje. Prepričan sem, da je ta konferenca pomemben korak v realizaciji teh ciljev.«

V popoldanskem delu programa bo Slovenska turistična organizacija večjo prepoznavnost Slovenije po zaslugi košarkarskega asa Luke Dončića izkoristila še za izvedbo delavnice slovenskega turizma . Na njej bodo predstavniki turističnih agencij in organizatorjev potovanj iz Dallasa lahko izvedeli več o turistični ponudbi Slovenije. Atraktivne programe počitnic v Sloveniji in raznolika butična doživetja jim bodo na individualnih delovnih sestankih predstavili slovenski turistični ponudniki in organizacije (Turizem Ljubljana, Zavod za turizem Maribor, Julijske Alpe, Ljubljanski grad, Sava turizem, Thermana Laško in turistične agencije KNM Travel, Kompas, PasSport Europe, Polka Dot Cycling in Palma), delavnice se udeležuje tudi letalski prevoznik Turkish Airlines.

Ilona Stermecki, mag. mark. in prod., v. d. direktorice STO: »V letih pred pandemijo je število prihodov in prenočitev ameriških turistov v Sloveniji konstantno raslo, največje število prenočitev gostov iz ZDA smo zabeležili leta 2019 in sicer 323.000. V lanskem letu smo zabeležili 95.000 prenočitev ameriških turistov, interes za obisk Slovenije pa se skladno s sproščanjem covid – omejitev pri medcelinskih potovanjih postopno povečuje, pri čemer v zadnjih tednih zaradi občutljive geo – politične situacije v Evropi organizatorji potovanj zaznavajo upočasnitev rezervacij. Potrošnja ameriških gostov v Sloveniji je bistveno nad povprečjem potrošnje tujih gostov, saj za nastanitev in sprotne izdatke v povprečju potrošijo 158 EUR na dan, v Sloveniji pa v povprečju prenočijo kar 8-krat.«

V tem času se v ZDA mudi tudi 27-članska razvojna delegacija slovenskih gospodarstvenikov iz različnih sektorjev, ki v Houstonu, Austinu in Dallasu išče priložnosti za poglobitev in vzpostavitev poslovnega sodelovanja. Člani delegacije bodo imeli priložnost spoznati vodilna tamkajšnja podjetja in novosti na področjih energetike, obnovljivih virov energije, telekomunikacij, digitalnih tehnologij in umetne inteligence, pa tudi vesoljske tehnologije. V Dallasu se bo delegacija udeležila tudi poslovnega dogodka Texas Feels Slovenia.

*Dogodek Texas Feels Slovenia organizira SPIRIT Slovenija v sodelovanju s Slovensko turistično organizacijo, Turizmom Ljubljana, Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo, Ministrstvom za zunanje zadeve, AmCham Slovenija in Sport Media Focus.

Program konference je na voljotukaj.

Spomnimo: več slovenskih institucij je že v letu 2020 sklenilo partnerstvo s klubom Dallas Mavericks z namenom krepitve in povečanja prepoznavnosti Slovenije in nacionalne znamke I feel Slovenia ter za predstavitev države, gospodarskih, investicijskih in turističnih priložnosti na ameriškem trgu. Začrtane promocijske aktivnosti so bile zaradi pandemije covid-19 prestavljene in so se začele odvijati v letošnjem letu s košarkarsko tekmo I feel Slovenia Night ter se nadaljujejo s tokratnim dogodkom./LN/SPIRT/