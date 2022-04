Predlog sedanjim in prihodnjim politikom, da obiščejo vas z napisi: ŽIVELI PARTIZANI, ŽIVEL TITO, SMRT FAŠIZMU …

Poljane/Ljubljana, 9. april 2022 – To so posnetki, ki smo jih posneli v vasici Poljane v občini Hrpelje – Kozina. Posnetki, ki jih objavljamo zato, da bi »one«, ki se vozijo naokoli po Sloveniji z modernimi avtobusi, na katerih so nalepljane njihove »face« in se dobrikajo ljudem, da bi si zagotovili stolčke v DZ, spodbudili, bi se zapeljali tudi v vasico, ki jo omenjamo v uvodu.

V vasico, kjer jih čakajo razpadajoči objekti z napisi, ŽIVEL TITO, ŽIVELI PARTIZANI, SMRT FAŠIZMU, SVOBODA in druge zahvalne parole osvoboditeljem. Tistih osvoboditeljev, ki jih je večina že davno pomrla.

Osvoboditelje, kateri zanamci se zdaj, leta 2022, vozijo v modernih avtobusih po Sloveniji in sploh ne vedo, da v Sloveniji obstajajo še kraji iz leta 1945, ki so natančno takšni, kot so bili navedenega leta. Koliko je to let, če smo zdaj v letu 2022? Bo šlo novodobni politični geniji?

Velja vedeti (no to velja za politične genije, ki si želijo oblast), da je v vasici Poljane do druge svetovne vojne živelo kar 365 prebivalcev. Zdaj pa jim tam živi, ne boste verjeli, manj kot deset. In ti bi pretendentom za oblast zagotovo želeli povedati, seveda, če ti sploh vedo, kje Poljane so, da niso vredni njihove podpore, 24. aprila 2022.

Pa še to, vnučki zmagovalcev in poražencev!

Prepričano smo tudi, da večina od željnih oblasti, ki se s temi »premalanimi« avtobusi prevažajo po Slovenji, pojma nima, da obstajajo državljani, ki živijo v pozabljenem okolju, kar »one« tam, v »beli« Ljubljani, sploh ne moti. Logično, kako naj bi jih, saj večina tam sedečih politikov in birokratov sploh ne ve, da razrušena vasica sploh obstaja.

Vredno je vedeti še to!

Kot so nam povedali »številni« prebivalci Poljan (vas je le lučaj od meje s Hrvaško) jih zdaj pogosto »obiščejo« le migranti, ki tod mimo potujejo v razvitejše članice EU, vsi drugi, ki bi morali vedeti, da obstajajo, pa so nanje že zdavnaj pozabili.

Torej dokaz več, da po 77 letih svobode in 30-letih samostojne Slovenije, v tej državi obstajajo kraji (ne samo tu – vseh je po podatkih SURS, okoli 60), kar politikom, no tudi nam vsem, zagotovo ni v ponos.

In še nekaj podatkov o tej pozabljeni vasici tik ob hrvaški meji, če bi slučajno koga od odgovornih le zanimalo, kje je (Vemo, da jih ne bo!)

Poljane je naselje v Občini Hrpelje – Kozina; Leži na nadmorski višini 582 m; Zavzema površino 9,17 km²; Razdalja med Kozino in Poljanami je 20.3 km; Poljane so nepremična kulturna dediščina in sodijo v Obalno – kraško regijo./Prispevek pripravil: Janez Temlin/Foto: J. Temlin/