Uporabnikom telefona Huawei nova 9 SE na voljo vse aplikacije

Ljubljana, 9. april 2022 – Predstavitev vsakega novega telefona Huawei je podkrepljena s posebnim poudarkom na naboru odličnih aplikacij in storitev. Huawei nova 9 SE ni izjema, saj nudi vrhunsko vrednost za svoj denar in ne sklepa nikakršnih kompromisov pri svojih funkcijah, uporabnikom pa omogoča dostop do vseh najbolj priljubljenih aplikacij, kot sta med drugim TikTok in Snapchat.

Telefon Huawei nova 9 SE pripravljen na uporabo že ko ga vzamete iz škatle. Ima namreč zelo bogat nabor vnaprej nameščenih aplikacij, do katerih lahko dostopate takoj z le enim klikom in ki podpirajo vse od športnih dejavnosti in skrbi za zdravje do dostopa do novic in zabavnih vsebin.

Vse ostale pa najdete v trgovini AppGallery in s pomočjo Iskalnika Petal (Petal Search). Slednji je v obliki iskalnega orodja vnaprej nameščen na telefonu Huawei nova 9 SE in nudi veliko več kot običajna tovrstna storitev. Poleg pomoči pri iskanju aplikacij ima vgrajen seznam virov novic, ki ga lahko prilagodite glede na kategorijo informacij, ki vas zanimajo.

Iskalnik ponuja novo možnost dostopa do aplikacij, saj poišče in združi informacije, ter vsakemu uporabniku ponudi natančne rezultate za popolno prilagoditev in možnost upravljanja svojega pametnega telefona. Aplikacije ne glede na njihovo vsebino in namen navede neodvisno od vira, zato je tudi globoko integriran s trgovino AppGallery. Tiste, ki so na voljo v njej, prikaže na vrhu vrnjenega seznama z rezultati iskanja. To je pomembno, ker je najboljši in najbolj preprost vir novih aplikacij, v katerega Huawei vsak teden doda na stotine novih. Iskalnik Petal lahko sicer uporabite tudi za pregled dnevnih novic, športnih rezultatov in načrtovanje potovanj, saj med drugim vsebuje informacije o restavracijah, letih in namestitvah.

Prav tako pa so pri Huaweiu vzpostavili tudi odličen vir za pomoč uporabnikom AppsOnHMS.com, kjer so na voljo video in drugi vodiči za dostopanje do posameznih aplikacij.