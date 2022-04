Podeljena priznanja in nagrade za Lesarski presežek leta 2022

Ljubljana, 14. aprila 2022 – Včeraj, 13. aprila, so na 3. Dnevih slovenskega lesarstva, dogodka, ki je potekal v Grand Hotelu Union, bile že drugič po vrsti podeljene tri nacionalne nagrade in sedem priznanj za oblikovalski Lesarski presežek leta 2022. Dobili so jih avtorji izdelkov, ki so sestavljeni pretežno iz lokalnega lesa in ustvarjajo nove tržne niše ter imajo velik potencial, da uspejo tudi v tujini.

SPIRIT Slovenija je letos skupaj z Društvom oblikovalcev Slovenije in Direktoratom za lesarstvo na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo pripravil že drugi javni natečaj, s katerim so iskali izvirno oblikovane izdelke iz lesa, ki bi lahko uspešno nastopali kot prepoznavni slovenski izdelki na globalnih trgih. Cilj letošnjega projektnega natečaja je bil pridobitev predlogov novih lesenih pohištvenih izdelkov ter izdelkov tako za domače in delovno okolje kot tudi prosti čas. Preko natečaja se je tudi identificiralo ustvarjalne pobude, ki uspešno odgovarjajo na izzive o učinkovitosti lesarskega izdelka.

Komisijo so sestavljali Julijan Krapež, Zarja Vintar in Mateja Panter (Društvo oblikovalcev Slovenije), Igor Stepančič, (pohištvena industrija), Mitja Špes (Direktorat za lesarstvo na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo) in Irena Meterc (SPIRIT Slovenija). Ta je prispele predloge presojala po naslednjih kriterijih:

jasna prepoznavnost koncepta, ki hkrati izkazuje avtonomno podobo v različnih tržnih okoljih in strokovna komisija v njem prepozna visoko razmerje med predvidoma vloženimi stroški materiala in dela v razmerju do pričakovane cene končnega izdelka na trgu,

razumevanje sodobnih tržnih okoliščin in prilagojenost globalnim logističnim trendom / izdelek terja relativno majhen transportni volumen, nezahtevno embalažo in ga kupec zlahka sestavi sam,

visoka okoljska učinkovitost / visoka stopnja zajetega CO2 in hkrati za serijsko izdelavo sorazmerno majhna poraba energije,

verodostojen izvor iz lokalne tradicije, sodobna izvedba ob upoštevanju sedanje in pričakovane življenjske in estetske potrebe uporabnikov ter predvidena dolga življenjska doba,

odziv na nove potrebe in noviteta na področju uporabe lesa.

»Komisija je imela težko delo, saj je na natečaj prispelo 31 izjemnih oblikovalskih predlogov, ki so bili zelo raznovrstni tako po namenu uporabe, merilu izdelka kot tudi dodelanosti – nekateri izdelki so že v proizvodnji ali uporabi, drugi pa v fazi zasnove. Smo pa letos v primerjavi z lanskim natečajem dodali vsebinske omejitve, ki se vežejo na iskanje bolj serijskih in industrijskih izdelkov,« je ob tem povedal Jurij Dobrila, predsednik upravnega odbora Društva oblikovalcev Slovenije.Vsi prejeti predlogi so odličen pokazatelj, kaj vse se da narediti s premišljeno, kreativno in trajnostno uporabo lesa, je dodal. Z dizajnom ter inovativnimi in funkcionalnimi rešitvami pri obdelavi lesenih izdelkov lahko ustvarimo znamko visoke vrednosti, ki bo uspešna tudi v tujini, kar že dokazujejo številna slovenska lesarska podjetja.

Za izdelke, ki prispevajo k temeljem prihodnjih razmislekov o lesarski ekonomiji okolja, je bilo podeljenih sedem priznanj in tri enakovredne nagrade. Avtorji le teh so prejeli posebne ročno narejene stolčke, imenovane PLEVNIKI, katerih avtor je profesor Janez Suhadolc, ki je številne generacije arhitektov uvedel v umetnost poklica kot profesor prostoročnega risanja na ljubljanski Fakulteti za arhitekturo. Še posebej je znan po ročnem izdelovanju unikatnih pohištvenih artefaktov, predvsem umetelnih stolov. Prvi plevniki so bili narejeni kot stolčki za puljenje plevela na obhišnih vrtovih. Okrogli trinožniki imajo razširjena stopala, ki naj bi preprečevala ugrezanje v mehko vrtno prst, izkazali pa so se tudi kot priročni otroški stolčki.

Dobitniki PRIZNANJ ZA LESARSKI PRESEŽEK LETA so:

OLIMP

Avtorja: Katjuša Kranjc, Rok Kuhar

Oblikovanje stola se naslanja na znane forme iz preteklosti, ki so zaznamovale našo pohištveno industrijo. Tradicionalno oblikovani krogi iz masivnega lesa bukve so sestavljeni v prestol.

KOČEVSKI BRLOG

Avtorja: Gašper Premože, Matejka Dekleva; soavtor: Tadej Šulman

Brlog iz lesa kočevskih gozdov je zamišljen kot inovativna podzemna enota za turistični glamping. Predstavlja pohištveni kos sredi gozda, prekrit z zemljo in gozdnim rastjem. Uporabnik postane »kočevski medved«.

LESENO SOBNO KOLO ANNUM

Avtorja: Erik Močnik, Matjaž Podobnik

Edinstveno in ekskluzivno sobno kolo je izdelano iz kakovostnega slovenskega lesa, je ergonomsko oblikovano, nastavljivo in sodi v višji cenovni razred. Namenjen je za uporabo v hotelih, vilah, na jahtah … in doma.

POGANJALČEK VROOM

Avtor: Jernej Kropej

Avtor je poganjalček oblikoval celostno – predvidel je lahek les topola ali lipe, nastavljivost krmila, kolesa, ki se vrtijo v krogu 360 stopinj in razstavljivost oziroma zložljivost v kartonsko embalažo.

NAUTILUS POD

Avtor: Igor Arh

Zaseben, zvočno izoliran spalni prostor z avdio-video tehnologijo, ergonomsko vzmetnico, shrambo in minibarom predstavlja počitniško zmogljivost na majhnem prostoru. Mobilna enota se sestavlja v horizontalni in vertikalni smeri.

GUGALNICA PLAYWOOD

Avtorica: Pia Groleger

Posebnost gugalnice iz krivljenega vezanega lesa je možnost rasti z otrokom, kar dosežemo z odstranjevanjem posameznih varoval. Namenjena je za zunanje in notranje prostore.

LESENO OKNO NATURA ULTIMO

Avtorica: Liza Križnar, M Sora

Lesen okvir okna ustreza vsem sodobnim tehnološkim zahtevam, izdelan pa je iz starega, odsluženega lesa. Profil okna kljub reciklaži ustreza sodobnim arhitekturnim težnjam po minimalizmu.

Prejemniki enakovrednih NAGRAD ZA LESARSKI PRESEŽEK LETA so

CAROTO, sadilni pripomoček za vrtnarjenje

Avtorji: Dušan Grobovšek, Igor Grobovšek, Gal Grobovšek

Izvirno oblikovanje z duhovito noto je posebnost izdelka, ki ga sicer odlikuje tudi jasna prepoznavnost koncepta, primerna uporaba lesa, funkcionalnost in možnost serijske proizvodnje. Sadilnik je namenjen ljudem s slogom, ki vrtnarjenje jemljejo kot odklop po napornih dnevu v pisarni. Je več kot le pripomoček, saj opravilo z njim postane bolj zanimivo, polno, sproščujoče, zabavno … Zasnovan je kot pravi fetiš in bo mogoče postal kultni izdelek. Sorazmerno enostaven izdelek je do potankosti razdelan in v celoti izdelan iz naravnih materialov: les, baker, bombaž.

HOSTEL, sestavljivi bivalni moduli

Avtor: Andrej Milovanovič

Hostel v Muzeju kranjske čebele v Višnji Gori predstavlja inovativno rešitev bivanja, ki asociira na čebelje satje. Šesterokotni moduli različnih dimenzij in namenov uporabe (bivalni del, kuhinja, sanitarije) so izdelani iz smrekovega lesa. Sestavljajo se v poljubne kompozicije, do zgornjih enot vodijo stopnice. Sistem satovja je dovršeno izdelan in privlačen za obiskovalce muzeja, ki lahko izkusijo prenočevanje v satovju. Komisija ugotavlja, da tak način uporabe lesa pomeni dodano vrednost in upa, da se bodo leseni moduli aplicirali v še kakšnih objektih.

FRAXI, pohodne palice

Avtor: Matic Pošebal

Gre za nov, inovativen in vsestranski z naravo povezan izdelek. Njegove odlike so dovršeno oblikovanje, odziv na sodobne potrebe uporabnikov, visoka okoljska učinkovitost – majhna poraba lesa in naslanjanje na lokalno tradicijo. Avtor iz domačega lesa s premišljenim oblikovanjem v 3 velikostih zajame vsakega morebitnega uporabnika. Izdelek, kjer prevladuje moment funkcije, je oblikovno z lucidnimi detajli tako nadgradil, da je postal predmet lepega, darila, želje in ne zgolj uporaben kos pohodnika. Nagrada naj bi prispevala spodbudo in delček k razvoju trženja izdelka tudi na tujih trgih.

Prejemniki priznanj in nagrad ter ostali prijavitelji za Lesarski presežek leta so razstavljeni v dvorani Grand Hotela Union, kjer 13. in 14. 4. 2022 poteka dogodek 3. Dnevi slovenskega lesarstva./LN/Foto: SIPRT Slovenija