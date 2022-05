V OZS zadovoljni z odločitvijo sedanje vlade ob ponovni regulaciji cen naftnih derivatov; Ni pa znano, ali bo Golobova vlada regulacijo zadržala?

Ljubljana, 11. maj 2022 – Iz Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije sporočajo, da so zadovoljni, da je obstoječa vlada prisluhnila njihovi zahtevi, da se cene pogonskih goriv ponovno regulirajo – predvidoma do 10. avgusta. V OZS in sekciji za promet pri OZS so namreč minuli petek posvarili, da bi se zaradi visokih cen goriva in ostalih energentov izdelki in storitve dražili še naprej, če vlada ne bo ukrepala.

Predsednik OZS Branko Meh pa je med drugim tudi pojasnil, da obstaja bojazen, da bi bili zaradi manjše kupne moči prebivalstva primorani odpuščati v malem gospodarstvu. »Povpraševanja po naših izdelkih in storitvah bo manj, kar pomeni, da ne bo dovolj dela za vse. Zato je nujno, da vlada priskoči na pomoč, tako pri regulaciji cen goriva kot tudi na trgu energentov, saj je Ukrajina napovedala ustavitev tranzita tretjine ruskega plina v Evropo,« še dodaja Meh.

Kot je znano se je Janševa vlada včeraj določila najvišjo ceno 95-oktanskega bencina in dizla. Maloprodajna cena neosvinčenega 95-oktanskega bencina na bencinskih servisih od danes ne sme preseči 1,560 evra za liter, najvišja dovoljena cena za liter dizla pa je 1,668 evra.

Najvišjo veleprodajno ceno neosvinčenega 95-oktanskega bencina je vlada na včerajšnji dopisni seji določila pri 1,540 evra. Za liter dizla je cena v veleprodaji regulirana pri 1,648 evra. Ukrep bo trajal tri mesece, torej do vključno 10. avgusta 2022.

Velja dodati, da nova vlada lahko uredbo spremeni. Torej, celo zmanjša cene goriv, no lahko pa jih tudi zviša. Kot je znana, je prihodnji predsednik vlade Robert Golob celo napovedal kontrolo morebitnega kartelnega dogovarjanja ponudnikov naftnih derivatov, se razume, to naj bi, kot je dejal, naročil pristojni agencij.

Kot je znano, je Golob nedavno pokomentiral dvig cen naftnih derivatov, ki je sledil odločitvi Janševe vlade, da ne podaljša regulacije cen pogonskih goriv s 1. majem. Golob je takrat okrcal sedanjo (odhajajočo vlado), in sicer tako: “Mislim, da je to nagajanje, vlada se na nek način maščuje ljudem, ker je niso izvolili. Vsi bombončki so bili torej ponujeni na vrvici in se zdaj, ko so volitve mimo, umikajo,” je takrat poudaril Golob. Zdaj bo sam umel “vrvico” v svojih rokah in videli bomo kam jo bo “vlekel”./LN/Foto: arhiv LN/