Jutri na Bledu pomembna poslovna prireditev – Dan slovensko-nemškega gospodarstva 2022

Bled, 11. maj 2022 – V luči aktualnih geopolitičnih in gospodarskih izzivov, s katerimi se srečuje Evropa in posledično tudi Slovenija, bo jutri 12. maja, na Bledu, osrednji gospodarski dogodek Slovensko-nemške gospodarske zbornice – Dan slovensko-nemškega gospodarstva 2022, gospodarstvenike povezal pod sloganom »Gospodarstvo s prihodnostjo, priložnost za zeleno poslovanje«.

Na srečanju, kot sporočajo organizatorji, bodo sodelovali ugledni nemški in domači gostje, ki bodo na dogodku spregovorili o kjučnih temah, ki že zaznamujejo gospodarske aktivnosti podjetji v Sloveniji in regiji.

Predstavljen bo novi nemški zakon o dobavni verigi, ki vključuje tudi kriterija človekovih pravic in trajnosti; vpliv visokih cen energije na nemško in slovensko gospodarstvo; obvladovanje nizkoogljične energetske tranzicije v Sloveniji in regiji.

Gospodarski dogodek, katerega namen je krepitev slovensko-nemških gospodarskih odnosov in odličnega sodelovanja na tem področju, Slovensko-nemška gospodarska zbornica organizira v partnerstvu z IEDC – Poslovno šolo Bled, ter v sodelovanju s partnerji zborničnega projekta #FitForSustainability.

Gospodarstvo je ključni akter pri zeleni preobrazbi, zato jedro projekta tvorijo močni partnerji iz članskih podjetij, ki že aktivno delujejo na področju trajnosti, evropskega zelenega dogovora, zelene mobilnosti ali krožnega gospodarstva: BASF Slovenija d.o.o., BSH Hišni aparati d.o.o. Nazarje, Siemens Slovenija d.o.o., Messer Slovenija d.o.o., Steklarna Hrastnik d.o.o., BMW Group Slovenia d.o.o., Odvetniška družba Neffat, MAN Truck & Bus Slovenija d.o.o. in Interseroh d.o.o.

Na dogodku bodo, kot omenjeno, spregovorili ugledni managerji vodilnih slovenskih in nemških podjetij, ter gospodarskih združenj kot so: Dr. Volker Treier, izvršni direktor za zunanjo trgovino in član uprave Združenja nemških gospodarskih zbornic (DIHK) v Berlinu, dr. Thomas Narbeshuber, podpredsednik BASF za Jugovzhodno Evropo in predsednik delovne skupine za JVE pri Nemškem vzhodnem poslovnem združenju (Ost-Ausschuss der Deutschen Wirtschaft), Freya Lemcke, generalna direktorica Predstavništva Združenja nemških gospodarskih zbornic (DIHK) pri EU, Medeja Lončar, direktorica Siemensa v Sloveniji, na Hrvaškem in v Srbiji, ter podpredsednica Združenja Manager in mnogi drugi.

In še to! No, tega nam organizatorji v sporočilu za javnost niso izpostavili, ampak smo to opazili sami, in sicer, da bo na dogodku nastopal kot moderator Igor E. Bergant, novinar in televizijski voditelj RTV Slovenija. Se razume, v funkciji plačanega moderatorja.

Ali ima Igor E. Bergant, novinar in televizijski voditelj RTV Slovenija ustrezno soglasje svojega delodajalca bomo povprašali pristojne na RTV Slovenija.

Namreč, Igor E. Bergant, novinar in televizijski voditelj RTV Slovenija bi se po našem mnenju moral, ko bo nastopal na RTV Slovenija v svojstvu novinarja, če bi bili gostje njegovi naročniki, konference na Bledu, moral brezpogojno izločiti iz takšnih prispevkov, kaj šele, da bi jih vabil v oddaje, ki jih vodi na RTV./J. Temlin/