Vredno je vedeti – Kako lahko v povprečju prihranimo med 5 in 10 % goriva

Ljubljana, 14. maj 2022 – Z ustrezno spremembo načina vožnje lahko v povprečju prihranimo med 5 in 10 % porabe goriva.

Zakaj se v mestih z vozilom splača lesti in kdaj je poraba najnižja? Pri varčni vožnji je najpomembnejša primerna varnostna razdalja. Zakaj je opazovanje prometnega položaja daleč pred nami in prilagajanje hitrosti, ob čim manjši uporabi zavor, tako pomembna pomembna?. Vse to, in še več svetuje strokovnjak Danijel Granda iz AMZS. No, pa pojdimo po nasvetih, jih je pripravil.

S pravilnim pristopom lahko prihranite

Kot pravi inštruktor varne vožnje Danijel Granda iz AMZS, se moramo zavedati, da lahko s spremembo načina vožnje v povprečju prihranimo med 5 in 10 % porabe goriva. Ob tem poudarja, da se je »glede vožnje potrebno vseskozi izobraževati, saj se tehnologija nenehno razvija, njene prednosti pa lahko izkoristimo le, če jih znamo pravilno uporabljati.«

V mestu pomembno speljevanje

Pri vožnji po mestu lahko pri porabi goriva največ privarčujemo ob speljevanju. Granda zato svetuje, da pri premikanju v mestni gneči poskušate voziti tako, da se vozilo čim manjkrat ustavi.

Bolje je, da z vozilom lezete, kot da velikokrat speljujete.

Pospešujte nežno in pretikajte v nizkih vrtljajih.

Opazujte prometno situacijo in vozite vsaj na minimalni varnostni razdalji.

Pri najsodobnejših vozilih si pomagajte s funkcijo premikanja v zastoju – ob avtomatskem menjalniku in vključenem ohranjevalniku smeri vožnje se vozilo samodejno premika v zastoju, priporoča Granda.

Izven naselja v nižjih obratih

Glede vožnje izven naselij Granda svetuje: »Na odprtih cestah pospešujte odločneje, vendar menjajte prestave pri največ 2000 vrtljajih/minuto, če vozite vozilo s klasičnim menjalnikom. Če vozite vozilo z avtomatskim menjalnikom, ne pospešujte odločno, ampak nežno z občutkom in z malo plina. Na tak način bo vozilo prestavljalo v zelo nizkih vrtljajih. Če boste pospeševali odločno z več plina, bo menjalnik prestavljal kasneje v višjih vrtljajih in posledično bo poraba višja.«

Granda dodaja: V naseljih ali mestih uporabljajte funkcijo omejevalnika hitrosti, na regionalnih in avtocestah pa čim več časa vozite s tempomatom, še bolje s prilagodljivim, če ga vaše vozilo ima; vožnja s tempomatom je manj utrujajoča za voznika in veliko bolj konstantna, kar pomeni tudi manjšo porabo goriva.

Priporočila za kratke razdalje

Če vozite predvsem na kratkih razdaljah, je bolj primeren bencinski kot dizelski motor. Obe vrsti motorja pa vozimo na enak način.

Pri avtomobilih s sodobnim motorjem naj vozniki motorja ne ogrevajo na mestu, ampak naj takoj začnejo z vožnjo, v prvih kilometrih pa nežno dodajajo plin.

Razlike pri vožnji so le med avtomatskim in ročnim menjalnikom, pravi Granda.

Prihodnost v e-mobilnosti

V svetu se vse več kupcev odloča za prehod na električna vozila. Študija podjetja PwC je pokazala, da je v koronskem letu 2022 globalni delež novih električnih vozil zrasel za 46 %. In to kljub temu, da je v tem letu avtomobilska industrija doživela 14-odstoten padec prodaje. McKinsey napoveduje, da bodo trije največji svetovni trgi – evropski, ameriški in kitajski – do leta 2035 v celoti prešli na prodajo (novih) električnih vozil.

*Cena električne energije ob predpostavki, da uporabnik polni 60 % časa doma in 40 % časa na javnih polnilnicah (60 % počasno, 30 % hitro in 10 % ultra hitro polnjenje). Pri izračunih so upoštevane cene 0,13 EUR/kWh z DDV v primeru polnjenja v gospodinjstvu in aktualno objavljene cene za javno polnjenje na Petrolovih polnilnicah: do 22 kW polnjenje 0,25 EUR/kWh z DDV, med 22 in 50 kW polnjenje 0,38 EUR/kWh z DDV in nad 50 kW polnjenje 0,60 EUR/kWh z DDV. Cene so veljavne na dan 10. 5. 2022.

Delež električnih vozil se v zadnjih letih krepi tudi v Sloveniji, kar kažejo podatki registra vozil RS. S tem se pri nas povečujejo tudi potrebe po ustrezni infrastrukturi ob/v bližini slovenskega cestnega omrežja. Temu se v zadnjih letih aktivno posvečajo ponudniki mobilnih in trajnostnih rešitev.

V Sloveniji je eno takšnih podjetij Petrol, za katerega razvoj novih rešitev na področju e-mobilnosti predstavlja pomemben steber trajnostnega in inovativnega poslovanja. Osredotočajo se na: postavitev polnilne infrastrukture in na storitve upravljanja polnilne infrastrukture. S polnilno infrastrukturo so prisotni tudi na Hrvaškem, v Srbiji in Črni gori. V regiji skupno upravljajo preko 300 polnilnic, od ultra hitrih, hitrih do tistih z običajno močjo polnjenja. Preko partnerjev skupno omogočajo dostop do mreže 2500 partnerskih polnilnic v regiji in Evropi.

»S širjenjem omrežja polnilnic v Petrolu sledimo zastavljeni viziji, s katero želimo postati integriran partner v energetski tranziciji z odlično uporabniško izkušnjo. S postavitvijo ultra hitrih polnilnic svojim uporabnikom omogočamo, da električne avtomobile napolnijo v najkrajšem možnem času. S tem bistveno izboljšujemo uporabniško izkušnjo in se dodatno pozicioniramo kot najbolj celovit ponudnik trajnostne mobilnosti v regiji. Že danes pa se lahko pohvalimo z dejstvom, da Petrol na svojih polnilnicah za polnjenje e-vozil zagotavlja energijo izključno iz obnovljivih virov. Le tako bo mobilnost dosegla svoj trajnostni namen,« pravi mag. Jože Bajuk, član uprave Petrola.

Potrebna bo sprememba miselnosti

Prehod na trajnostno mobilnost je v prvi vrsti povezan s spremembo miselnosti, ki se od tako imenovanega lastniškega koncepta (imetništvo vozila) pomika proti uporabniškemu najemu vozil. Ponudniki, tudi Petrol, v tem pogledu ponujajo dolgoročni najem vozil, upravljanje in vzdrževanje voznih parkov ter ponudbo kratkoročnih najemov vozil, ki je tesno povezana z optimizacijo voznega parka. »Pri tem govorimo o neprekinjeni mobilnosti, ki temelji na različnih storitvah, ena od takšnih je poslovni najem,« pojasnjujejo pri Petrolu.

O tem, kako narašča prehod na e-mobilnost, pričajo tudi podatki o uporabi polnilnih postaj. Če so pri Petrolu v predkoronskem letu 2019 na lastni polnilni infrastrukturi predali skoraj 650.000 kWh električne energije in imeli skoraj 50.000 polnilnih sej domačih uporabnikov, so jih v 2020 predali 770.000 kWh, ob tem pa imeli 62.000 sej domačih uporabnikov. Skokovito rast so imeli lani, ko so predali 1.240.000 kWh in imeli 95.000 transakcij domačih uporabnikov.

»V letu 2022 ocenjujemo, da bomo zabeležili nadaljnjo vsaj 50 % rast tako na področju predane energije kot na področju števila polnjenj,« pravijo pri Petrolu./LN/IST/AMZS/