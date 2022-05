Omejitve zaradi covida-19 zmanjšane na minimum, tako pri nas kot pri sosedih

Ljubljana, 14. maj 2022 – Medem ko je slovenska vlada, 12. maja, v skladu s priporočili Strokovne svetovalne skupine za zajezitev in obvladovanje epidemije zaradi ugodnejše epidemiološke slike in značilnosti različice Omikron sprejela, da pogoja prebolevnosti, cepljenja oziroma testiranja (pogoj PCT), ni več potrebno izpolnjevati, to zdaj velja še za naslednje uporabnike, ki so bili doslej dolžni upoštevati nekatere omejitve in priporočila.

uporabnike in obiskovalce storitev bolnišnic;

uporabnike in obiskovalce ter izvajalce zdravstvenih dejavnosti v okviru mreže javne zdravstvene službe, ki izvajajo nastanitev;

uporabnike in obiskovalce storitev ter izvajalce socialno varstvenih storitev in programov, ki izvajajo nastanitev.

Pogoj PCT se torej popolnoma ukinja v vseh zdravstvenih in socialno varstvenih dejavnostih.

V skladu s priporočili strokovne skupine pa ostaja obvezna uporaba zaščitnih mask (tipa II ali IIR, tipa FFP2 ali FFP3) pri gibanju in zadrževanju v zaprtih prostorih izvajalcev zdravstvene dejavnosti in izvajalcev socialno varstvenih storitev in programov, ki izvajajo nastanitev. Prav tako v slednjih ostaja tudi ukrep obveznega razkuževanja rok. Odlok je začel veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije (že velja).

Avstrija – Pr naših severnih sosedih pa od ponedeljka, 16. maja, ob vstopu k njim ne bo več treba predložiti dokazila PCT (3G – avstrijska inačica naše PCT). Avstrijsko ministrstvo za zdravje novo uredbo utemeljuje z aktualno epidemiološko situacijo.

Hrvaška – Na Hrvaškem že od 9. aprila 2022 velja, da digitalna COVID potrdila niso več pogoj za prehod meje za osebe, ki prihajajo na Hrvaško iz EU. Digitalna COVID potrdila pri naših južnih sosedih ostajajo pogoj le za vstop v Republiko Hrvaško za potnike iz tretjih držav.

Madžarska – Že od 7. marca 2022 dalje pa velja, da slovenski državljani lahko vstopijo na Madžarsko brez omejitev. To velja tako za prehajanje kopenskih meja kot tudi prek letališča v Budimpešti. Na Madžarskem tudi ne velja obveznost nošenja zaščitnih mask v notranjih prostorih (restavracije, gledališča, muzeji, trgovski centri, sredstva javnega prometa, pošta itd.) z izjemo zdravstvenih institucij – tam je nošenje zaščitnih mask še vedno obvezno. Nošenje zaščitnih mask ni več obvezno niti na množičnih športnih in kulturnih prireditvah z več kot 500 obiskovalci. Pri teh dogodkih se tudi ne zahteva več predložitve potrdila o cepljenju.

Italija – Vstop in obnašanje povezano s covidom-19 pri sosedih Italijanih so nekoliko bolj definirani, a že načeloma brez posebnih rigoroznih ukrepov. Da pa ne bi kar koli napačno definirali, predlagamo, da spremljate stran našega Veleposlaništva RS v Italiji, ki podatke posodablja in objave prilagaja italijanske pogoje – AKTIVNA POVEZAVA

Velja vedeti – Spletna platforma Re-open EU je informativni pripomoček (na naslovu: https://reopen.europa.eu/sl/), ki v 23 evropskih jezikih nudi vse bistvene podatke, potrebne za načrtovanje potovanja v države članice EU (informacije o prehodu meja, omejitvah potovanj, javnozdravstvenih in varnostnih ukrepih, razpoložljivih storitvah ter različne praktične informacije za popotnike)./LN