Mladinske knjige je svoje knjižne police že pripravila za…

Ljubljana, 20. maj 2022 – Pri založbi Mladinska knjiga so v zbirkah Nova slovenska knjiga, Premiki in Prvenci izšla tri nova izvirna književna dela in en prevod, ki so jih uredniki in ustvarjalci to sredo, 18. maja, predstavili v knjigarni Konzorcij.

Tudi mi smo bili zraven in z zanimanjem, tako zase, predvsem pa za ljubitelje knjig, prisluhnili urednikom, avtorjem in soustvarjalcem, ki so predstavili, kaj vse, ob prihajajočih poletnih dneh morate dodati – lahko dodate – med svojo prtljago.

Zakaj ne bomo posebej razpredali ali so izbori pravi? In sicer zato, ker se praviloma ve, če omenimo največjo založbo, da se bodo na knjižnih policah pojavile knjige, ki zagotavljajo nekaj zanimivega za vse okuse pisane besede.

Da se boste lažje odločili, smo ob pripravi prispevka pripravili tudi video prispevek s predstavitve, in sicer zato, da boste iz prve roke slišali, zakaj so uredniki izbrali, kako so ustvarjalci ustvarjali in kako so soustvarjalci sodelovali.

No pa pojdimo po vrsti…

Novosti v zbirki Nova slovenska knjiga sta leposlovni prvenec Mete Hočevar in nova pesniška zbirka Iva Svetine.

O Drobnarijah Mete Hočevar, ki je letos dopolnila 80 let, je Matej Bogataj zapisal, da »so očarljiv, spravljiv in hudomušen, z otroškim pogledom prestreljen in mestoma lirično izpisan spomin na prehojeno pot«.

Ivo Svetina, ki v ljubezenski in erotični liriki spaja evropsko in orientalsko tradicijo, je v zbirki Méle nanizal kar 371 ljubezenskih pesmi. Njegova tehnika tkanja čutnih podob učinkuje neverjetno sveže, lahkotno in zapeljivo.

V zbirki Prvenci je založba tokrat omogočila izdajo prvenca z naslovom Roža za konfliktno osebo, ki jo je napisala avtorica Nina Majer. Da je bila izbrana in je pripravljena za branje, pa je poskrbela urednica Nela Malečkar.

Naj vam izdamo le to, da gre za zgodbo, ki se odvija v treh okoljih: družinskem, šolskem in futurističnem. Kot je zapisala Desa Muck, je knjiga »na videz nedolžna in neškodljiva, v svojem bistvu surovo odkrita, polna presenečenj in nepričakovano zadene tja, kjer smo najbolj občutljivi«. A je res tako, pa boste morali prikimati tudi vi!

V zbirki Premiki je v prevodu Neže Božič izšla nova knjiga avtorja uspešnice Popolna omama Normana Ohlerja. Velja vedeti, da je Norman Ohler nemški avtor uspešnic New York Timesa, romanopisec in scenarist, najbolj znan po svoji knjigi Blitzed: Droge v nacistični Nemčiji, ki je izšla v več kot 30 jezikih. No, tudi tokrat še naprej raziskuje obdobje nacizma, pri čemer pa je Harro in Libertas literarni portret ljubezenskega para in hkrati resnična zgodba dveh idealistov, okoli katerih se je oblikovala mreža upornikov, srčnih berlinskih boemov, ki so se postavili po robu nasilju nacistične države.

To knjigo priporočamo, in sicer iz dveh razlog. Prvi je ta, ker živimo v času, ko se po svetu pojavlja spet nekaj takšnih, ki bi se želeli zgledovati po Hitlerju in drugi, ker je branje zgodbe o svobodomiselnem načinu zanimiva za razmislek. Kateri razmislek pa boste izvedeli, ko boste v knjigi Harro in Libertas 360 stran zaprli s platnico knjige./Objavo pripravila: Alenke T. Seme, ki je tudi avtor fotografij in video posnetka/