Znanstival dogodivščin – ta konec tedna v Ljubljani (in okoli nje)

Ljubljana, 26. maj 2022 – Hiša eksperimentov bo letos že 13. leto, med 27. in 29. majem priredila že trinajsti mednarodni Znanstival – največji dogodek promocije znanosti, izobraževanja in kritičnega sklepanja. Dogodek bo zasedel trge, mostove in ulice Ljubljane in jo za tri dni spremenil v enega največjih centrov Znanosti na svetu.

V okviru Znanstivala se bo zvrstila množica znanstvenih šovov. Kot sporočajo bodo tudi tokrat imeli kar nekaj gostov, in to skoraj vseh kontinentov (manjkata le Južna Amerika in Antarktika).

Letos se Znanstival širi tudi na lokacije izven centra Ljubljane. Tako se bo ta petek, 27. 5. znanost dodajala v t.i. HiškaBUS-u. Avtobus, poln mobilnih eksperimentov, ki so jih razvili v Hiši eksperimentov, se bo za eno uro zaustavil na štirih lokacijah izven Ljubljane, v Polhovem Gradcu, Medvodah, Zalogu in Grosuplju in odprl svoja vrata za brezplačno eksperimentiranje v avtobusu.

Poleg tega se bo v soboto, 28. 5. odvila Busologija – znanstvena dogodivščina v vozečem se avtobusu LPP, ki je poslikan s Hišinimi motivi zunaj in znotraj – v Hiši eksperimentov ga imenujemo kar HišaBUS. Vstop in izhod iz dogodivščine je Zmajski most, smer proti tunelu.

Kot novost se bodo ob lokacijah, kjer bodo potekali Znanstvene dogodivščine, predstavljali Hišini interaktivni eksperimenti.

Seveda bo del Znanstivala tudi Vrt eksperimentov. Hiša eksperimentov se je potrudila in nanj povabila jagodni izbor kvalitetnih inštitucij, ki se v Sloveniji ukvarjajo s promocijo znanosti in izobraževanja. Vrt eksperimentov se bo odvijal v soboto in nedeljo.

Ne pozabite obiskati tudi delavnice – Drzne eksperimente in druge, ki jih najdete v sporedu na www.znanstival.si

V okviru Znanstivala se bodo odvijali tudi atraktivna poljudna predavanja, iskanje zaklada in še in še.

In seveda, da ne pozabimo – med Znanstivalom bo imela Hiša eksperimentov številčno omejena a odprta vrata za obisk.

In še to! »Hiša eksperimentov praznuje letos 26. let svojega obstoja. Je prvi slovenski center znanosti in pionir centrov znanosti v celotni Evropski regiji. Že od samega začetka se ubadamo s prostorsko krizo in težavami zagotavljanja financiranja. Smo unikatni center znanosti z izrazitim lastnim raziskovanjem in razvojem eksperimentov in aktivnosti. Na rešitev naših problemov smo čakali 25 let in kot kaže se bo čakanje nadaljevalo. Mi ostajamo na ustvarjalni strani, saj menimo, da moramo tudi s tem biti zgled družbi, v kateri želimo živeti. Ustvarjalni, kritično razmišljujoči in aktivni. In še nekaj: EKSPERIMENTI BODO!« je dejal vodja Hiše eksperimentov, Dr. Miha Kos.

Če pa Hiši eksperimentov in Znanstivalu želite dodatno pomagati, je tu vrsta možnosti: SMS HISA5 na 1919, sponzorstvo, donatorstvo in zlasti širjenje dobrega glasu./LN/ Foto: le ponazoritvene/