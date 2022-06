Zanimivost – Dve roki pomoči iz milijona kovancev za 1 cent

Dunaj, 17. junija 2022 – Če se boste te dni mudili na Dunaju, natančneje v bližini Stolnice sv. Štefana (nemško Stephansdom), boste tam zagledali zanimivo umetniško delo – dve roki pomoči – umetnice Juliee Bugram.

Gre za skulpturo visoko meter in pol, široko tri metre, globoko dva metra in težko kar štiri tone. In kaj ponazarja skulptura? Ponazarja solidarnost in spoštljivost ter hvaležnost sodelovanja med ljudmi.

Ob tem pa je zanimivo to, da sta roki pomoči ustvarjeni z enim milijonom kovancev za 1 cent. Da, prav ste prebrali! Iz enega milijona kovancev za 1 cent. Torej, je to skupaj evrov…?

In še to! Projekt je bil financiran z množičnim financiranjem “wemakeit” (množično financiranje za sveže ideje, umetniška prizadevanja in ustvarjalnost) ter donacije s strani avstrijskega industrialca in nekdanjega politika Hansa Petra Haselsteinerja.

Velja dodati, da so številni ljudje podprli ta zanimivi projekt, ki, kot ponazarja skupno vizijo zdrave in močne skupnosti. In prav je, da se tako razmišlja.

Zanimivost za Slovence! Med kovanci za en cent smo našli tudi »štrka«. Saj vemo, da veste, kaj smo s tem hoteli povedati.

Torej, če pridete na Dunaj, stopite do Stolnice sv. Štefana in si oglejte to zanimivo stvaritev umetnice Julie Bugram./Objavo pripravila: Alenka T. Seme/Fotografije: J. Temlin/