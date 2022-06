OZS podelila 215 diplom novim mojstrom in mojstricam

Celje, 24. junij 2022 – Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije je po dveh letih premora včeraj, 23. junija, v Celju podelila mojstrske diplome 215 novim mojstricam in mojstrom kar treh generacij.

Zbornica že od leta 2000 vzorno skrbi, da mojstrstvo ne zamre ter da se vez med tradicijo in prihodnostjo ne pretrga. Novodobne mojstrice in mojstri namreč združujejo tradicionalne veščine in znanja s sodobnimi tehnologijami in pristopi v obrtnih dejavnostih, kar jim zagotavlja boljše priložnosti za zaposljivost v izbranem poklicu, podjetjem pa konkurenčno prednost v posamezni dejavnosti.

»Skrb za razvoj ter dvig konkurenčnosti obrtništva in podjetništva je ena ključnih nalog Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije. Trdno verjamem, da to nalogo izredno dobro opravljamo tudi s tem, da skrbimo za nove generacije mojstrov in mojstric obrtnih poklicev. Pridobiti naziv mojster je resda osebni uspeh posameznika in izpolnitev pomembnega življenjskega cilja, a je mojstrstvo hkrati izjemno pomembno tudi za celotno obrt in podjetništvo ter slovenski izobraževalni sistem,« je na nocojšnji slavnostni podelitvi mojstrskih diplom med drugim poudaril predsednik OZS Branko Meh ter novim mojstricam in mojstrom zaželel obilo poguma, vztrajnosti in uspeha na njihovi poslovni poti.

Novim mojstricam in mojstrom sta čestitala tudi predsednik Državnega sveta RS Alojz Kovšca in državni sekretar na ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo Matevž Frangež.

Alojz Kovšca je nove mojstrice in mojstre nagovoril z besedami: »Danes besedi mojstrstvo vračamo staro slavo in veljavo. Biti mojster ni dano vsakemu. Mojstrstvo je življenjska odličnost, ki jo moramo spoštovati in vrednotiti. Ostanite zvesti visokim merilom in bodite ponosni, da ste dosegli tisto, kar mnogim ni dano. Bodite delavni in uspešni ter soustvarjajte skupen razvoj družbe, v kateri živite. Ponosno obesite svoje diplome v obratovalnice in delavnice ter jih vsak dan opravičujte s kakovostjo svojih izdelkov in storitev.«

Državni sekretar pa je mojstricam in mojstrom čestital in jim zaželel, da uspejo doseči ideal mojstrstva – biti najboljši, vsem obrtnikom in podjetnikom pa je zagotovil tvoren dialog pri sprejemanju vladnih odločitev, ki zadevajo slovensko gospodarstvo. »Z dialogom mislimo resno. Nobene odločitve ne bomo sprejeli brez vas. To je še posebej pomembno v časih, ki prinašajo številne izzive, pa tudi priložnosti. Če se bomo izzivov lotili prav in v sodelovanju, bomo prispevali k razvoju celotne družbe, razvoju obrti in podjetništva, višji dodani vrednosti in posledično blaginji vseh nas,« je še dejal Frangež.

Mojstrske diplome sta podelila predsednik OZS Branko Meh in generalni direktor OZS Danijel Lamperger. Prejelo jih je 215 mojstric in mojstrov, ki so izpit uspešno opravili v letih 2020, 2021 in 2022. Med novimi mojstri je daleč največ mojstrov strojnih instalacij, kar 80, sledijo jim mojstri avtomehaniki in elektroinštalaterski mojstri z nekaj več kot 20 predstavniki, tesarski mojstri, zidarski mojstri, mojstri kleparji-krovci, frizerske mojstrice, slikopleskarski mojstri in čebelarski mojstri z okrog 10 predstavniki, po nekaj predstavnikov je avtokleparskih mojstrov, mojstrov preoblikovalcev kovin, pekovskih mojstrov, avtoličarskih mojstrov in pečarskih mojstrov, diplome pa so prejeli tudi mojster elektronik, mojster oblikovalec kovin, mojster telekomunikacij, fotografski mojster, kamnoseški mojster, mojster polagalec keramičnih oblog, vrtnarski mojster in kuharski mojster.

O mojstrskih izpitih – Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije izvaja mojstrske izpite od leta 2000, in sicer za 52 mojstrskih nazivov, katerim se bosta jeseni pridružila še dva nova (mojster suhomontažne gradnje in mojster polagalec talnih oblog). Do danes je izpit uspešno opravilo že 3.019 obrtnikov oziroma pri njih zaposlenih. Z diplomo mojstri pridobijo peto stopnjo strokovne izobrazbe, diploma jim omogoča izobraževanje vajencev, lahko pa postanejo tudi zapriseženi sodni izvedenci in cenilci na področju obrti.

Pomembno je omeniti še, da se mojstrski izpiti izvajajo tudi za večino deficitarnih poklicev, za katere vpis v redne izobraževalne programe ni možen.

Prednosti mojstrskega izpita: