Evropske potrošniške organizacije: »Ko ustvarite Google Račun, ste načrtno in privzeto podvrženi nadzoru«

Ljubljana, 30. junij 2022 – Google ob prijavi v Google Račun uporablja zavajajoč pristop in izbire ter potrošnikom nejasen jezik, da bi na ta način pridobil njihovo privolitev za obsežno obdelavo podatkov. Čeprav trdi drugače, Google ovira potrošnike, ki želijo bolje zaščititi svojo zasebnost. Potrošniške organizacije smo prepričane, da s tem krši določila Splošne uredbe EU o varstvu podatkov (GDPR), saj Google uporabnike Računa nepošteno usmerja k svojemu nadzornemu sistemu, namesto da bi jim privzeto zagotovil zasebnost, kot to zahteva GDPR.

Posledično deset potrošniških organizacij, tudi ZPS, pod okriljem Evropske potrošniške organizacije (BEUC), poziva nadzorne organe naj ukrepajo in zagotovijo, da Google ravna skladno z zakonodajo. ZPS je v imenu potrošnice vložil uradno pritožbo v pisarno Informacijske pooblaščenke, ki je slovenskemu nadzorni organ.

V nasprotju s tem, kar Google trdi o varovanju zasebnosti potrošnikov, je na desetine milijonov Evropejcev med prijavo v Googlov Račun pogosto nevede potrdilo, da se strinja s sledenjem aktivnostim v vseh storitvah, ki jih ta račun omogoča. To namreč sledi izbiri najbolj preproste možnosti nastavitve. Potrošniške organizacije opozarjajo, da gre za hitro pot do nadzora, zaradi česar Google lahko spremlja, beleži in izkorišča vse, kar počnete v njegovih aplikacijah. Boštjan Okorn iz Zveze potrošnikov Slovenije je poudaril: »Ko ustvarite Google Račun, ste načrtno in privzeto podvrženi nadzoru. Namesto tega bi moralo biti varstvo zasebnosti privzeta in najlažja izbira za potrošnike. Potrošnik se lahko odloči, da bo Google Račun ustvaril prostovoljno ali pa ga bo moral ustvariti, ko uporablja določene Googlove izdelke in storitve. Na primer, ko kupi pametni telefon, ki uporablja Googlov sistem Android, od katerega je odvisnih skoraj sedem od desetih telefonov po vsem svetu, mora ustvariti račun, če želi prenesti aplikacije iz trgovine Google Play.”

Nastavitve, prijazne do zasebnosti, je treba izvesti ročno

Prijava v Račun je kritična točka, na kateri Google povabi uporabnike, naj navedejo svoje »izbire« glede delovanja njihovega Računa. Z enim samim korakom (»Hitro osebno prilagajanje«) potrošnik aktivira vse nastavitve računa, ki omogočajo Googlove nadzorne dejavnosti. Google potrošnikom ne ponuja možnosti, da z enim klikom izklopijo vse nastavitve. Če želijo potrošniki aktivirati možnosti, ki so bolj prijazne do zasebnosti, je za to potrebna izbira »Ročno osebno prilagajanje«, ki že v napovedi omenja pet korakov, v resnici pa gre za deset klikov in spopadanje z izbirami, ki so nejasne, nepopolne in zavajajoče. Ne glede na pot, ki jo potrošnik izbere, je Googlova obdelava podatkov nepregledna in nepoštena, pri čemer se osebni podatki potrošnikov uporabljajo za nejasne in daljnosežne namene.

»Potrošniške organizacije zato pozivamo nadzorne organe, da ukrepajo in sprožijo ustrezne preiskave. Ob tem vsekakor velja omeniti, da številne težave, ki jih izpostavljamo, niso povsem nove. Že novembra 2018 smo sprožili vrsto usklajenih pritožb glede Googlove obdelave podatkov o lokaciji potrošnikov. Žal te pritožbe ostajajo nerešene, saj pristojni irski komisar za varstvo podatkov še vedno ni odločal o primeru. Medtem se Googlove prakse v bistvu niso spremenile,« izpostavlja Boštjan Okorn in dodaja: »Tehnološki velikan še naprej izvaja neprekinjeno sledenje in profiliranje potrošnikov, njegove prakse pa določajo ton preostalemu trgu. Potrebujemo hitro ukrepanje oblasti, ker je nesprejemljivo, da eden od največjih igralcev na trgu ignorira GDPR. Ta primer je strateškega pomena, za katerega mora biti prednostno sodelovanje med organi za varstvo podatkov po vsej EU.«

Zakaj je prijava v Google Račun v neskladju z GDPR?

Google je eno najbolj dobičkonosnih podjetij na svetu, saj se na desetine milijonov evropskih potrošnikov dnevno zanaša na njegove izdelke in storitve, v svetu mobilnih telefonov ima njegov operacijski sistem 69-odstotni tržni delež. A podjetje je hkrati kolos v svetu nadzornega kapitalizma. Kar 81 odstotkov njegovih prihodkov izvira iz oglaševalskih akcij, ki so odvisne od podatkov, ki jih »posrka« od uporabnikov, da jim prilagodi oglase. Kot poudarjajo potrošniške organizacije, ima postopek prijave za Google Račun pomembne posledice za zasebnost potrošnikov. Je kot rdeča nit, ki povezuje vse, kar počnejo uporabniki Googla: združuje in prilagaja izkušnjo Googlovih uporabnikov v vseh storitvah podjetja.

Račun tudi pomaga določiti Googlov nadzor kot temelj digitalnega trga, saj je veliko podjetij odvisno od Googla pri svojih vsakodnevnih operacijah in storitvah. Pomembne informacije, zlasti o tem, kaj vključuje obdelava podatkov, ki jih zajemajo tri glavne nastavitve računa (prilagajanje oglasov, YouTube ter dejavnost v spletu in aplikacijah), ali o možnostih, med katerimi lahko uporabnik izbira, niso predstavljene vnaprej, so nejasne ali pomanjkljive. To potrošniku preprečuje, da bi sprejel premišljeno odločitev, in ima za posledico nepošteno, nepregledno in nezakonito obdelavo njegovih osebnih podatkov./LN/ZPS/