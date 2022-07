Skozi Slovenijo so potovali predvsem prebivalci sosednjih držav

Ljubljana, 4. julij 2022 – Kot ugotavlja analiza SURS Skozi so v Slovenijo potovali predvsem prebivalci sosednjih držav. Večina tujih potnikov v opazovanem obdobju je bila tranzitnih, večina enodnevnih obiskovalcev pa je prišla v Slovenijo, kot že zapisano, iz sosednjih držav.

Enodnevni obiskovalci so v navedenem obdobju v Sloveniji največ nakupovali in opravili poslovne obiske. Prevladovali so tranzitni potniki

V izbranem obdobju je bilo tujih potnikov, ki so Slovenijo zapuščali preko cestnih mejnih prehodov okoli 4.380.000. Med njimi so bili predvsem tranzitni potniki (73 %), enodnevnih obiskovalcev pa je bilo približno 354.000 oziroma 8 %. Preostali tuji potniki so Slovenijo obiskali zaradi dela, šole ali vsakodnevnih opravkov.

Med vsemi tujimi potniki, ki so pozimi prišli v Slovenijo je bilo največ prebivalcev sosednjih držav; Hrvaške (22 %), Italije (21 %) in Avstrije (15 %). Sledili so prebivalci Nemčije (11 %) in Ukrajine (5 %). Največ tranzitnih potnikov je prišlo iz Avstrije in Hrvaške, večina enodnevnih obiskovalcev pa prav tako iz sosednjih držav, največ iz Italije in Hrvaške.

Največ tujih potnikov je v opazovanem obdobju Slovenijo pripotovalo samih (39 %). Sledijo jim tisti, ki so prišli v spremstvu partnerja ali zakonca (27 %). Prevladovali so potniki, ki potujejo v osebnih avtomobilih.

Enodnevni obiskovalci so Slovenijo obiskali predvsem zaradi poslovnih razlogov – 36 % vseh tujih enodnevnih obiskovalcev je v decembru 2021 in januarju 2022 obiskalo Slovenijo iz poslovnih razlogov. 27 % jih je kot glavni razlog enodnevnega obiska navedlo nakupovanje, na obisk k sorodnikom in prijateljem pa jih je prišlo 26 %.

Polovica enodnevnih obiskovalcev je v Slovenijo prišla iz Italije, ti so v Sloveniji večinoma nakupovali in opravili poslovni obisk. Več kot 60 % enodnevnih obiskovalcev iz Avstrije in 21 % iz Hrvaške je pozimi v Sloveniji opravilo poslovni obisk. Povprečni izdatki tujega enodnevnega obiskovalca na poslovnem obisku so znašali 125 EUR na dan.

Tuji potniki glavnino izdatkov v Sloveniji namenili za prevoz – Posamezni tuji potnik je v Sloveniji v opazovanem obdobju porabil v povprečju 38 EUR na dan. Več izdatkov so imeli enodnevni obiskovalci, in sicer povprečno 86 EUR, tranzitni potniki pa so v povprečju potrošili 33 EUR. Največji delež izdatkov, ki so jih imeli tuji potniki, so bili stroški prevoza in izdatki za nakupovanje.

Enodnevni obiskovalci, ki so v Slovenijo prišli nakupovat so porabili v povprečju 104 EUR; največji delež svojih izdatkov so namenili za nakupovanje (38 %) ter prevoz (36 %). Med vsemi tujimi potniki in med enodnevnimi obiskovalci so imeli najvišje izdatke med potovanjem po Sloveniji prebivalci Italije. Za izbrano obdobje so na voljo podrobnejši podatki v podatkovni bazi SiStat. /Vir: SURS/

Tuji enodnevni obiskovalci glede na glavni razlog za enodnevni obisk, Slovenija, december 2021–januar 20221)

Tuji potniki glede na potovalno družbo, Slovenija