Covid-19 – Odločanje s preklicanimi odloki je po odločitvi US bilo neustavno; Po noveli ZNB, bo odločala (še ni) stroka, a v dogovoru z ljudmi (kdaj, se še ne ve)

Ljubljana, 5. julij 2022 – Ustavno sodišče (US) je 27. junija na svoji spletni strani objavilo sporočilo, da je odločalo o ustavnosti in zakonitosti treh vladnih odlokov (prejšnje vlade), ki so zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 v zaprtih javnih prostorih zapovedovali uporabo zaščitne maske in razkuževanje rok.

Na njihovi spletni strani piše: »Pobudnika sta zatrjevala, da Vlada (Janševa, da ne bi bilo pomote) za uvedbo teh ukrepov ni imela podlage v Zakonu o nalezljivih boleznih (ZNB). Ustavno sodišče je presojo izpodbijanih odlokov opravilo, kljub temu da so med postopkom pred Ustavnim sodiščem prenehali veljati, saj je ocenilo, da se v zadevi odpira posebej pomembno precedenčno ustavnopravno vprašanje sistemske narave, ki bi v primeru poslabšanja epidemičnih razmer utegnilo biti ponovno aktualno.

Glede na očitek pobudnikov je Ustavno sodišče izpodbijane določbe presojalo z vidika načela legalitete iz drugega odstavka 120. člena Ustave, ki zahteva, da izvršilna oblast deluje na podlagi in v okviru Ustave in zakona.

Po presoji Ustavnega sodišča so določbe izpodbijanih odlokov, ki so vsem ljudem na ozemlju Republike Slovenije zapovedovale, naj pri gibanju in zadrževanju v zaprtih javnih prostorih uporabljajo zaščitno masko in naj si razkužujejo roke, posegale v splošno svobodo ravnanja, ki jo zagotavlja 35. člen Ustave. Upoštevaje stališča, ki jih je Ustavno sodišče sprejelo že v odločbi št. U-I-79/20 z dne 13. 5. 2021, to pomeni, da bi Vlada ta ukrepa smela uvesti le, če je imela za to dovolj natančno vsebinsko podlago v zakonu.

Ustavno sodišče je proučilo določbe zakonov, na katere so se sklicevali izpodbijani odloki, pa tudi druge določbe ZNB. Po presoji Ustavnega sodišča v nobeni od teh določb ni mogoče najti pooblastila Vladi, da uvede splošno obveznost nošenja zaščitne maske in razkuževanja rok.

Ustavno sodišče je sicer pritrdilo Vladi, da ima država, v njeni funkciji pa tudi Vlada kot izvršilna veja državne oblasti, v primeru pojava nalezljive bolezni po Ustavi dolžnost ustrezno zavarovati zdravje in življenje ljudi, če je to potrebno, tudi tako, da sorazmerno poseže v druge človekove pravice in temeljne svoboščine. Vendar to ne pomeni, da sme Vlada take posege predpisovati brez podlage v zakonu. Ustavna dolžnost državne oblasti namreč ni samo, da zavaruje zdravje in življenje ljudi, temveč tudi, da to stori na način, ki spoštuje načelo demokratičnosti, načela pravne države in načelo delitve oblasti, ki se vsa odražajo tudi v načelu legalitete iz drugega odstavka 120. člena Ustave.

Ustavno sodišče je torej ugotovilo, da je Vlada ukrepa obvezne uporabe zaščitne maske in obveznega razkuževanja rok uvedla brez zakonske podlage, zato so bile izpodbijane določbe odlokov v neskladju z drugim odstavkom 120. člena Ustave. Ker so izpodbijani odloki prenehali veljati, jih Ustavno sodišče ni moglo razveljaviti, temveč je le ugotovilo njihovo neskladje z Ustavo in odločilo, da ima ta ugotovitev učinek razveljavitve«.

No, in nato je DZ – tega skica (večino ima Gibanje Svoboda, SD in Levica) potrdil novelo Zakona o nalezljivih boleznih (ZNB). Predlog novele ZNB pa so pripravili v Pravni mreži za varstvo demokracije, v zakonodajni postopek pa so jo vložili koalicijski poslanci s prvopodpisano poslanko Janjo Sluga (Svoboda). Kot so zatrjevali predlagatelji, se je s sprejetjem novele, odpravljalo ugotovljene neustavnosti ZNB. Za novelo (29. 6. 2022) je glasovalo 49 poslank in poslancev, PROTI pa jih je bilo 20.

Kot pravijo nosilci novele in seveda “izglasovalci” iste naj bi bila novela strožje kot doslej. Ta naj bi zdaj vlado omejevala pri vseh tistih ukrepih, ki bi lahko posegali v osnovne pravice posameznika. Poleg tega uvaja institut parlamentarnega nadzora vladnih ukrepov. DZ se bo sprva seznanjal z morebitnimi vladnimi epidemičnimi ukrepi, pri podaljševanju ukrepov nad 30, 60 ali 90 dni pa bo o njih tudi glasoval DZ.

Zanimivo je, da v zadnjih dneh, in to brez posebnega medijskega pompa, ko narašča okuženost, a vlada – no, zdaj je glavni NIJZ – ne ukrepa in le mirno spremlja stanje. Ob tem pa se vsi veselijo le, da je vse zakonito in ni nič protiustavno.

Kot so povedali na novinarski konferenci minuli teden, ko so »očistili« NIJZ in postavili novo vodstvo, se bodo od zdaj osredotočili na strokovne ugotovitve (niso pojasnili natančno kako) mnenje ljudi (kako, se še ne ve). Ob tem pa so poudarjali, da bo o vsem odločala stroka.

In še dnevno spremljanje okužb s SARS-CoV-2 (COVID-19) – po podatkih NIJZ, ki kažejo stanje – OKUŽENOSTI (za 4. julij 2022).

Stanje pa kaže, da bi se strokovnjaki, če tega ne želi vlada, morali že oglasiti razen, če se čaka na to, da ljudstvo pove svoje./LN/Fotografije le ponazoritvene/