Prvo hišo na svetu ničelnih emisij imajo na Švedskem

Švedska, 9. julij 2022 – Gradnja Villazera, gre za t. i. razvojni projekt, ki ga vodi švedska družba Fiskarhedenvillan, ki je nastal zato, da bi se zgradila prva ogljično nevtralna enodružinska hiša na svetu. Hiša je certificirana po NollCO 2 (Green Building Council) in Nordic Ecolabel.

Ali drugače rečeno, projekt Villazero se je rodil z namenom izgradnje trajnostne enodružinske hiše. Projekt pa so uspela realizirati tri švedske družbe, in sicer podjetje Fiskarhedenvillan, Mondo Arkitekter in Structor Byggteknik Dalarna, ki so začela sodelovati, da bi uresničila zamisel in idejo, da bi se izgradila prva hiša na sveto s pogoji ničelnih emisij.

Pia Stoll, ki je višja strokovnjakinja pri Sweden Green Building Council, pojasnjuje, da je Villazero tudi zanje poseben projekt.

Villazero je namreč prvi certificirani projekt samostojne hiše NollCO 2 in je bil pilotni projekt pri razvoju certificiranja. »Nismo bili prepričani, ali je mogoče hišo, ki je običajno zgrajena iz lesa, zmanjšati še za 30 odstotkov, a so vpleteni pokazali, da je z dobrim sodelovanjem in radovednostjo do novih rešitev mogoče« pravi Pia Stoll. V naslednji različici lahko zdaj dodamo samostojne hiše kot vrsto stavbe, ki jo je mogoče certificirati z NollCO 2, še sporočajo akterji tega ekološko izjemne ideje realizirana v praksi.

Nevtraleno v desetih letih – Certificiranje po NollCO 2 (osnova potrditve za trajnostno gradnjo) ima dve glavni osnovi. Prva je bila, da se emisije toplogrednih plinov stavbe zmanjša (jo). Poleg tega pa certificiranje zahtevalo, da stavba uravnoteži vpliv na podnebje, ki ostaja na neto nič. To je mogoče storiti s podnebnimi ukrepi, kot je proizvodnja obnovljive energije, kot so sončne celice, ki jih je Villazero izbral za uporabo.

Zahvaljujoč dejstvu, da je hiša zgrajena zelo energetsko učinkovito in je opremljena z učinkovitim fotovoltaičnim sistemom, bo hiša hitro odplačala dolg ogljikovega dioksida, ki ga je povzročila gradnja. Zahteva iz certifikacije je, da mora hiša vložek za ogljikov dioksid odplačati v 50 letih. »Vendar smo imeli veliko višje ambicije od tega, Villazero bo v desetih letih nevtralen«, pravi Erik Jäderbrink, poslovni razvijalec pri Fiskarhedenvillanu.

Hiša je zgrajena na lesenih temeljih – Villazero je zdaj dokončan v kraju Borlängeju na Švedskem. Hiša je bila deležna velike pozornosti tako v švedski gradbeni industriji kot tudi v tujini. Na 107 kvadratnih metrih ima štiri sobe in kuhinjo. Tako stene kot stropovi so izdelani iz lesa, ki ni pobarvan, temveč obdelan s silikonom, da je odporen proti vlagi in trohnenju.

Hiša – Villazero bodo raziskovali tudi zdaj, ko je končana. S pomočjo senzorjev vlage v temelju, stenah in stropu lahko projektna ekipa spremlja, kako bodo materiali in metode delovali skozi čas.

In še o podjetju podjetju Fiskarhedenvillan – Dobavitelj hiš Fiskarhedenvillan obstaja od leta 1993 in vsako leto proizvede približno 650 enodružinskih hiš. Podjetje ima prodajo v višini 670 milijonov SEK (62.813.481 €). Podjetje Fiskarhedenvillan je bil ustanovljeno v 90. letih. Ustanovitelj je začel posel v svoji garaži in se obrnil na tiste, ki so iskali pametno alternativo na stanovanjskem trgu. Poslovni koncept je tedaj, tako kot danes, temeljil na cenovno dostopnih in enostavno sestavljivih hišah, ki so zakoreninjene v močni obrtniški tradiciji. Kjer gradite hišo ploščo za ploščo, na kraju samem – ne v tovarni. Hiše, ki bi jih mnogi morali kupiti in zgraditi, s pogodbeno pomočjo ali brez nje.

In naš dodatek ob tem izjemnem dosežku švedskih podjetnikov in strokovnjakov za naše podjetnike in strokovnjake – velja vsaj videti, če se že nočemo učiti.

Pa še to! Kolikšen del Slovenije pokrivajo gozdovi in koliko nedodelanega lesa izvozimo? Veliko, zelo VELIKO!/Objava prirejena po sporočilu za javnost LN/