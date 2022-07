S pomočjo »Moj spletni priročnik« vse podjetniške informacije na enem mestu

Ljubljana, 11. julija 2022 – Podjetja potrebujejo prave in kakovostne informacije, da lahko učinkovito razrešijo najrazličnejše izzive, ki jih prinaša današnji poslovni svet. Tega se zavedajo tudi na javni agenciji SPIRIT Slovenija, kjer že več kot desetletje izdajajo brezplačni tedenski spletni priročnik. Ta vsak torek v več kot 50.0000 e-poštnih nabiralnikov prinaša zbir najnovejših informacij in novosti iz sveta podjetništva ter predstavlja celoviti vir podjetniških informacij v Sloveniji.

Brezplačen zbir podjetniških informacij

Moj spletni priročnik je namenjen mikro, malim in srednje velikim podjetjem. Je brezplačen in vsebuje najnovejše informacije o javnih razpisih in različnih virih financiranja, novostih v zakonodaji in predpisih, ki urejajo poslovanje podjetij. Obsega tudi ponudbo aktualnih brezplačnih poslovnih dogodkov ter podjetniških usposabljanj, seminarjev in delavnic po celi Sloveniji, pa tudi informacije o novih programih, projektih, storitvah in idejah, namenjenih razvoju in internacionalizaciji malih in srednjih podjetij. Ponuja tudi kažipot s priložnostmi za slovenska podjetja na globalnih trgih.

»V današnjem svetu je zaradi obilice informacij, s katerimi smo soočeni na vsakem koraku, težko izluščiti prav tiste, ki jih podjetje potrebuje za uspešnejše poslovanje. Moj spletni priročnik tako predstavlja bližnjico do aktualnih informacij, baze znanja ter vseh novosti in trendov, ki se pojavljajo v svetu podjetništva in lahko podjetju pomagajo pri poslovanju. Na enem mestu podjetja dobijo najnovejše podjetniške informacije, kar jim prihrani čas, energijo, pa tudi denar,« pravi Rok Capl, v. d. direktorja SPIRIT Slovenija.

Doslej izdanih že več kot 850 številk

Od leta 2006 je bilo izdanih že več kot 850 številk Mojega spletnega priročnika. V letu 2021 so naročniki prejeli 52 številk, v vsaki je bilo objavljenih več kot 50 različnih podjetniških vsebin. Na prejemanje biltena je naročenih skoraj 50.000 naročnikov, njihovo število pa vsak teden narašča, saj vse več podjetij prepoznava njegovo vrednost..

Dr. Urška Starc Peceny, vodja Turizma 4.0, Arctur, d. o. o.: »V 30 letih delovanja smo se kot visokotehnološko podjetje, tudi ambasadorji slovenskega gospodarstva, naučili, da je potrebno nenehno slediti dogajanju, saj so ravno pravočasno prejete informacije predpogoj za pravočasen odziv. Moj spletni priročnik je zato nepogrešljiv vir informacij, ki nas tedensko obvešča o novih predpisih, izobraževanjih, poslovnih priložnostih. Smo mednarodno uveljavljeno podjetje, ki deluje tudi izven meja EU, zato je za nas dodana vrednost rubrika Kažipot po globalnem trgu, saj imamo z dolgoletnimi izkušnjami, številnimi mednarodno nagrajenimi inovacijami (npr. Tourism Impact Model, Digitalno Inoviranje Kulturne dediščine) in lastnim superračunalniškim centrom odlično izhodišče za sklepanje novih partnerstev. Vsebina Mojega spletnega priročnika je postavljena v smiselne tematske sklope, zato z minimalnim vložkom časa hitro najdemo vse, za nas relevantne novice.«

Mirjana Oblak, vodja projektne pisarne, Biosistemika d. o. o.: »Na Moj spletni priročnik sem naročena že vrsto let, mogoče že odkar obstaja, in se mi zdi najboljši vir informacij, pomembnih za moje delo. Pri tedenskem biltenu najbolje cenim, da ga dobim vsak torek in da zelo pregledno podaja vrsto relevantnih informacij. Vedno preletim vse rubrike, saj so mi vse pomembne: razpisi, dogodki, splošne informacije. Priročnik ne enem mestu tedensko povzema vse relevantne informacije na ravni države, ki zadevajo predvsem razvojno naravnana podjetja kot tudi ostala in v tem vidim tudi njegovo največjo dodano vrednost. Priročnik vedno z veseljem priporočam vsem podjetnikom in se tudi zahvaljujem njihovim ustvarjalcem za res dobro delo.«

Podjetji Arctur, d. o. o. in Biosistemika, d. o. o. sta tudi ambasadorja slovenskega gospodarstva, v sklopu nacionalne komunikacijske kampanje I feel Slovenia. Green. Creative. Smart., ki jo vodi SPIRIT Slovenija.

Tudi v prihodnje zavezani k spodbujanju podjetništva

Na SPIRIT Slovenija se dobro zavedajo, da se lahko le dobro pripravljena in usposobljena podjetja uspešno soočajo z izzivi na domačem in globalnem trgu, zato si bodo tudi v prihodnje s številnimi brezplačnimi programi, aktivnostmi in storitvami prizadevali kar najbolje spodbujati rast in razvoj slovenskih podjetij ter s tem krepiti konkurenčnost slovenskega gospodarstva. Z namenom, da podjetnikom prihranijo dragocen čas pri iskanju informacij, na enem mestu ponujajo celoten pregled z vsemi relevantnimi spodbudami za različne podjetniške izzive in s tem bodo nadaljevali tudi v prihodnje.

Več informacij o MSP priročniku: https://www.podjetniski-portal.si/moj-spletni-prirocnik/ /LN/SPIRIT/Foto: LN le ponazoritvene/