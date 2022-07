Huawei Watch Fit 2 pametna ura za nove generacije

Ljubljana, 14. julij 2022 – Podjetje Huawei je predstavilo najnovejši dodatek seriji pametnih ur Watch Fit. Naslednica je Huawei Watch Fit 2 s popolno kombinacijo brezhibne oblike in izjemnimi funkcijami, kar to uro potavlja na povsem novo raven.

Fit 2 s 4,4-centimetrskim (1,74-palčnim) pravokotnim zaslonom je nova pametna ura podedovala »dnk« predhodnice, medtem ko z nadgrajeno zasnovo nudi še bolj interaktivno in intuitivno uporabniško izkušnjo. Uporabniki bodo zagorovo navdušeni nad zvočnikom, s katerim je tudi ta ura sposobna sprejemanja in opravljanja klicev prek vmesnika Bluetooth, nadgrajenimi animiranimi vadnicami in izboljšanim zvočnim trenerjem. Poleg tega prek stalnega spremljanja srčnega utripa in nasičenosti kisika v krvi poskrbi tudi za preprosto skrb za zdravje in dobro počutje.

Elegantna oblika, ki ustreza vsakemu slogu! – Zasnovo za naslednjo generacijo pametnih ur Huawei Watch Fit 2 so našli pri mladostnikih, ki z obema rokama sprejemajo individualnost. Od tu pestra izbira barv in elegantnih številčnic, s katerim uro zlahka prilagodijo svojim željam. Glede tega je na voljo še ena izredna funkcija. Možnost, da za podlago številčnice izberete fotografijo po lastni izbiri.

Različice nove pametne ure so edinstvenih barv in kombinacij. Huawei Watch Fit 2 Active je na voljo v rožnati, modri ali črni, Huawei Watch Fit 2 Classic v sivi in beli, medtem ko Huawei Watch Fit 2 Elegant v serijo vnaša srebrno in zlato barvo. Poleg tega lahko izbirate med kovinskimi milanskimi, udobnimi silikonskimi ali elegantnimi usnjenimi paščki. Huawei s to uro uvaja mehanizem, ki pašček sprosti s preprostim pritiskom na gumb na dnu ohišja poleg mesta pritrditve.

Ohišje nove pametne ure je bolj gladko in elegantnejše kot kadarkoli prej ter lahko in udobno za nošenje. 4,4-centimetrski zaslon je za 18,6 odstotka večji od zaslona prejšnje generacije ure in z ločljivostjo 336 x 480 pik zagotavlja bogate in žive barve. Zaslon obenem nudi novo zasnovo »šahovnice«, ki omogoča preprosto in intuitivno povečevanje in pomanjševanje.

Za pametnejše vsakodnevno življenje – Pomembna novost je vgradnja zvočnika, s katerim je pametna ura Huawei Watch Fit 2 pridobila sposobnost opravljanja in posredovanja telefonskih klicev s pametnega telefona prek brezžičnega vmesnika Bluetooth. Kar je izredno pomembno, saj zlahka sprejmete klic tudi, ko telefon ni na dosegu roke. Da je funkcije preprostejša za uporabo, napravi prek aplikacije Zdravje sinhronizira stike. V primeru, da klica ne morete sprejeti, lahko klicatelju z enim dotikom pošljete prilagojeno sporočilo.

Za ljubitelje teka pa je odlična novica vgradnja dvopasovnega sprejemnika združljivega s petimi satelitskimi sistemi, ki obeta veliko bolj natančno določanje zemljepisnega položaja. Športni način zato natančneje spremlja razdaljo in tempo, medtem ko nove funkcije izvoza in uvoza podatkov v aplikaciji Zdravje, poenostavijo deljenje tekaških tras in vabil za skupinsko vadbo.

Spremljanje vitalnih funkcij za zdravo življenje – Poleg funkcij za izboljšanje pametnega življenja, ki jih pričakujemo od vsake sodobne nosljive naprave, Huawei Watch Fit 2 prinaša nove funkcije, ki prek aplikacije Zdravje omogočajo preprosto beleženje vadb in spremljanje zdravja.

Omenjena aplikacija namreč vključuje vrsto načinov za spodbujanje zdravega življenjskega sloga. Poleg običajnega štetja korakov in izračuna porabljenih kalorij in prek 90 vadbenih načinov so namreč na voljo animirani vadbeni predlogi, opozarjanje z zvokom in pozitivne povratne informacije, ki pomagajo ohranjati zdrav življenjski slog in ozaveščajo o pomenu primerne telesne aktivnosti.

Nova pametna ura spremlja vrsto izredno pomembnih vitalnih znakov s pomočjo nadgrajene tehnologije Huawei TruSeen 5.0. Poleg natančnejšega spremljanja srčnega utripa in nasičenosti kisika v krvi (SpO2), s sposobnostjo prepoznave faz analizira kakovost spanja in nudi rešitve v primeru zaznanih težav.

Uporabnice bodo navdušene nad funkcijo spremljanja menstrualnega cikla, ki opozarja na podlagi srčnega utripa, temperature kože in hitrosti dihanja. Huawei Watch Fit 2 ravno tako pomaga obvladati stres, saj glede na zaznano raven po potrebi predlaga sproščanje s pomočjo dihalnih vaj.

Napredne funkcije beleženja športov in spremljanja zdravja vam bodo pomagale ustrezno poskrbeti za telesno pripravljenost in duševno počutje, medtem ko bo ura zaradi intuitivnega vmesnika, pametnih funkcij in uporabe, podobne uporabi pametnega telefona, postala vaš nepogrešljivi pametni pomočnik na zapestju.

Popolnoma nov način vadbe – Z elegantno obliko, velikim preglednim zaslonom in preprostim prilagajanjem videza, je pametna ura Huawei Watch Fit 2 izredno estetsko privlačna. Medtem pa je nadgrajena izkušnja športnih načinov popolna za vsakogar, ne glede ali ste začetnik ali napredni rekreativni športnik.

Pametna ura Huawei Watch Fit 2 je namreč opremljena z inteligentnimi športnimi načini, posebej zasnovanimi za pomoč med vadbo. Na voljo vam je kar 97 vadbenih načinov, od teka in kolesarjenja, do vadbe z utežmi, plesa, igrami z žogo, zimskimi športi in še več. Izredno uporaben je tudi animirani osebni trener, ki za 7 izbranih načinov ponuja preprosta zvočna navodila in animirano demonstracijo. Med slednimi najdete ogrevanje pred in ohlajanje telesa po vadbi, kar vam po pomagalo pri prilaganju vadbe in spremljanju napredka.

Huawei Watch Fit 2 je pridobila še sposobnost izračuna indeksa tekaških sposobnosti (RAI), ki na podlagi analize višine, teže, starosti, telesne pripravljenosti in tekaških predstav oblikuje profesionalni načrt treninga. Tega nato po potrebi prilaga napredku, kar omogoča uporabniku nenehne izboljšave in doseganje ciljev.

Cene in razpoložljivost – Pametna ura Huawei Watch Fit 2 je v Sloveniji na voljo v različicah Active po priporočeni ceni 149 € in Classic po ceni 179 €.

Huawei je sicer nedavno predstavil še vrsto drugih novih naprav. Najprej sta tu prenosna računalnika MateBook D 16 in MateBook 16s. Sledijo še inovativni zložljiv telefon Mate Xs 2, telefona srednjega razreda Huawei nova Y70 in Huawei nova Y90 ter za ljubitelje glasbe in dobrega zvoka brezžične slušalke FreeBuds Pro 2.