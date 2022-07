Poslovna stavba v obliki sipine, ki kaže smer prihodnosti

ZAE, 14. julij 2022 – Tokrat smo za vas iz revije Roadster (AKTIVNA POVEZAVA), gre za tiskano in elektronsko revijo, ki spremlja vse zanimivejša dogajanja iz sveta potovanj, dizajna, arhitekture, mode, gastronomije in vsega, kar vas v življenju navdušuje, izbrali članek o arhitekturnem dosežku sredi puščave, ki res navduši in kaže smer delovnih mest prihodnosti.

Gre za projekt družbe Zaha Hadida Architects – (AKTIVNA POVEZAVA), ki je za svojega naročnika družbo Bee’ah, ta se ukvarja z ravnanjem z odpadki, sprojektirala njihov nov sedež v Združenih arabskih emiratih v Sharjahu (Sharjah je tretje najbolj naseljeno mesto v Združenih arabskih emiratih, takoj za Dubajem in Abu Dabijem, in je del metropolitanskega območja Dubaj-Sharjah-Ajman. Sharjah je glavno mesto emirata Sharjah.

Ta izjemna rešitev poslovnega kompleksa prihodnosti je od zunaj zasnovana v obliki med seboj povezanih sipin, ki zagotavljajo devet tisoč kvadratnih metrov poslovno uporabnih površin. Ob tem pa je pomembno to, da je notranjost tega vizualno izjemnega objekta zasnovana, kot dokaz mejnih pametnih poslovnih prostorov prihodnosti.

Pri načrtovanju in gradnji so bili upoštevani tudi trajnostni cilji: kompleks deluje s solarnim sistemom in je skladen s standardi LEED Platinum – (AKTIVNA POVEZAVA), torej ima najvišjo stopnjo zelenega arhitekturnega certifikata. Po navedbah oblikovalskega biroja so dosegli nov mejnik v zgodovini skupine Bee’aha, podjetja, ki želi nadaljevati s pionirskimi inovacijami v Sharjahu in po svetu.

Poslovni kompleks ni samo v svoji obliki povezan z okoliškimi peščenimi sipinami, ampak je tudi kos ekstremnim vremenskim razmeram, ki jih doživljamo na lokaciji takšni, kot je področje sedeža naročnika – puščava. Steklene površine so bile minimalizirane, vendar so bile na fasadah uporabljene betonske plošče za uravnavanje notranje temperature. Da bi čim bolj zmanjšali ekološki odtis, kompleks uporablja tudi opremo za čiščenje vode za filtriranje odpadne vode.

Vsi notranji prostori pa so zasnovani tako, da prepuščajo naravno svetlobo brez velikih steklenih površin, ki bi segrevale prostore. Zahvaljujoč avtomatiziranemu delovanju vgrajenega inteligentnega krmilnega sistema prilagaja osvetlitev in nadzor temperature vremenskim razmeram.

Torej gre za poslovni kompleks za prihodnost, ki razen izjemne oblike omogoča tudi novo dobo pametnih delovnih prostorov. Zanimivo, mar ne?