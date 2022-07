Znana lestvica držav z najboljšim družbenim napredkom

Svet, 17. julij 2022 – Objavljen je najnovejši indeks socialnega napredka, ki razkriva najboljše države za zdravje, varnost, izobraževanje, pravice in kakovost okolja.

Kot se ve, se človeštvo sooča s številnimi izzivi, kot je podnebna kriza, povzročamo jo sami), a se kljub temu življenje v večini držav po svetu izboljšuje, če stvari gledamo kompleksno.

Res, da ponekod po svetu le nekoliko, a se le premika. To vsaj kaže najnovejši indeks socialnega napredka (SPI), ki ponovno poskuša izmeriti uspeh družbenega napredka v 168 držav. Raziskovalci, odgovorni za indeks, od leta 2011 uporabljajo ključne kazalnike, kot so kakovost zdravstvene oskrbe, osebna varnost, dostop do izobraževanja, dostop do tehnologije, pravice in kakovost okolja, da ocenijo vsako državo.

Indeks je desetletje po uvedbi indeksa stnaja družbenega napredka pravkar objavil Positive News.

Po omenjenem indeksu je Norveška najbolj napredna država na svetu, Finska in Danska pa sta na drugem oziroma tretjem mestu. Združeno kraljestvo je bilo uvrščeno na 18. mesto, ZDA pa na 24. mesto (a zelo blizu meje, da bi bile ZDA v »rdečem« delu zemljevida.

Velja pa, ko poroča Positive News, da je kar 147 držav zabeležilo boljši rezultat kot pred desetletjem, le štiri države (ZDA, Brazilija, Sirija in Južni Sudan) pa so zabeležile slabši rezultat.

Kljub splošni sliki napredka so avtorji poročila ugotovili, da se osebne pravice ljudi po svetu močno zmanjšujejo – namreč v državah uvrščenih, od 116 od 168 mesta, zajetih v indeks, je od leta 2011 opaziti okrnitev individualnih pravic. »Čeprav ni univerzalen, je ta trend očiten v vseh regije ter stopnje družbenega in gospodarskega razvoja,« je zaključuje raiskava.

Spodbudno pa je, da so raziskovalci ugotovili, da razmerje med družbenim napredkom in emisijami slabi, kar je dokaz, da trajnost ne pomeni kompromisa v kakovosti življenja .

“Obstajajo države, ki so bile zelo učinkovite pri izboljšanju življenjskega standarda in kakovosti življenja, medtem ko so izpuščale skromnejše ravni emisij toplogrednih plinov v primerjavi z drugimi državami z višjimi dohodki, ki se razvijajo na račun okolja,” zaključuje poročilo.

Švedska, Kostarika in Gana so bile znane po relativno nizkih emisijah toplogrednih plinov, medtem ko so v številnih vidikih družbenega napredka prekašale velike onesnaževalce, kot so ZDA.

“Manj verjetno je, da bodo višje ravni družbenega napredka pomenile višje emisije leta 2021, kot je bilo pred samo enajstimi leti,” je še zapisano v poročilu.

Še ena točka, ki jo omenja indeks, kot šibko je povezava med gospodarskim razvojem in družbenim napredkom, za katero raziskovalci menijo, da odpira dodatna vprašanja o koristih uporabe BDP za merjenje družbenega uspeha.

»Naraščajoči dohodek običajno prinese velike izboljšave na področjih, kot so dostop do čiste vode, sanitarije, pismenost in osnovno izobraževanje,« poroča indeks. “Toda osebna varnost v povprečju ni nič boljša v državah s srednjimi dohodki kot v državah z nizkimi dohodki in je pogosto slabša.”

Poročevalci raziskava še pravijo: »Preveč ljudi, ne glede na dohodek, živi brez polnih pravic in doživlja diskriminacijo ali celo nasilje na podlagi spola, vere, etnične pripadnosti ali spolne usmerjenosti. Tradicionalne mere nacionalnega dohodka, kot je BDP na prebivalca, ne zajamejo splošnega napredka družb.«

In to je 25 najboljših držav z najboljšim družbenim napredkom:

1. Norveška

2. Finska

3. Danska

4. Islandija

5. Švica

6. Kanada

7. Švedska

8. Nizozemska

9. Japonska

10. Nemčija

11. Avstralija

12. Nova Zelandija

13. Irska

14. Avstrija

15. Luksemburg

16. Belgija

17. Južna Koreja

18. Združeno kraljestvo

19. Francija

20. Španija

21. Estonija

22. Češka

23. Italija

24. Združene države

25. Portugalska* – že v rdečem

26. SLOVENIJA – že v rdečem

Opomba: Država s pozivnim indeksom so uvrščene do 24. mesta in so na zemljevidu pobarvane z modro barvo. One nad 24. mestom pa z rdečo barvo.

In kako se je odrezala Slovenija in njene sosede?

Slovenija je uvrščena 26. mesto, Hrvaška na 36. mesto in MADŽARSKA 42. mesto. Na lestvici naprednejših, vidite našo sosedo Avstrijo, ki zaseda 11. mesto in Italijo, ki je uvrščena na 23. mesto./Vir: Positive.News/LN/