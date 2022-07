Slovenija, 17. julij 2022 – Cene potrebnih vhodnih materialov v kmetijstvu so bile v maju 2022 na mesečni ravni višje povprečno za 2,6 % in na letni ravni za 31,3 %, ugotavlja Satanistični urad Republike Slovenije. Skupina energija in maziva je imela najvišjo povprečno mesečno rast cen (9,8-odstotno).

Cene inputov v kmetijstvu na mesečni ravni še naprej rastejo – Cene so bile v maju povprečno za 2,6 % višje kot mesec prej. Izraziteje so se dvignile cene proizvodov in storitev za tekočo porabo v kmetijstvu, in sicer za 3,2 %, medtem ko so bile cene proizvodov in storitev za investicije v kmetijstvu višje za 1,0 %.



Med proizvodi in storitvami za tekočo porabo v kmetijstvu so se najbolj zvišale cene energije in maziv (za 9,8 %). Opazneje so se zvišale še cene gnojil (za 5,8 %) ter cene proizvodov in storitev za vzdrževanje zgradb (za 2,4 %).



Med proizvodi in storitvami za investicije v kmetijstvu so se cene opreme dvignile za 1,3 % (podražitev transportne opreme), cene zgradb pa za 0,3 %.



Letna rast cen presegla 30 % – Cene inputov v kmetijstvu so bile v maju povprečno za 31,3 % višje kot pred letom dni. Cene proizvodov in storitev za tekočo porabo v kmetijstvu so se v tem obdobju dvignile za 39,6 %, cene proizvodov in storitev za investicije v kmetijstvu pa za 14,0 %.



V enem letu so se najbolj zvišale cene gnojil (več kot dvainpolkrat višje kot pred letom dni). Izrazito višje so bile tudi cene energije in maziv (za 36,9 %) ter cene krmil (za 33,8 %).



Tabele z najnovejšimi podatki so na voljo v podatkovni bazi SiStat.

1) Input 1 (proizvodi in storitve za tekočo porabo v kmetijstvu).

2) Input 2 (proizvodi in storitve za investicije v kmetijstvu).

Da se ve! Cene kmetijskih pridelkov pri pridelovalcih so se v maju 2022 na letni ravni zvišale v povprečju za 26,8 %. Vrednost kmetijskih pridelkov je bila na letni ravni višja za 26,4 %, na mesečni pa za 10,7 %.

No, in ta statistična analiza je in bo dokaz, da bodo potrošniki deležni drastičnega zvišanja cen prehrambnih izdelkov in kmetijskih proizvodov. To velja vedeti, ko bomo poročali o podražitvi prehrane in drugih kmetijskih pridelkih../Vir: SURS in LN/