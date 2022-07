O upokojencih pod vlado Golob-NVO-ji…

Ljubljana, 30. julij 2022 – Predsednik vlade Robert Golob se je odločil in ministrom naročil, da bo on vladal s pomočjo nevladnikov, ki so po njegovem osnova za razvoj Slovenije in skladne z načinom njegovega vladanja.

Upokojenci (delež upokojencev, ki ga je podprl na volitvah, je bil tako velik, da Golob celo zmagal ne bi, če ga upokojenci tako množično ne bi podprli, kot so ga) so ob tem nekoliko zastrigli z ušesi, ker se nanje pozablja. Sodeč po tem, kako se Golob loteva stvari, bodo upokojenci, kot vse kaže, le nemi opazovalci vladanja vlade Golob-NVO-ji. Ali drugače rečeno, s tem pristopom jim Golob sporoča, da zanj niso pomembni. Kar je po svoje logično, saj so preteklost in ne prihodnost.

In kaj zdaj preostane upokojencem, ko je Golob, kot vse kaže, pozabil nanje? To, da se zavejo, da so obrobna skupina te družbe, predvsem pa te vladne koalicije (Golob – NVO-ji). Upokojenci se pač morajo zavedati, da bodo, če bo šlo tako naprej, deležni le drobtinic, ki bodo padle z dobro obložene mize, za katero sedi Golob s svojimi nevladniki in si deli hlebec le z njimi.

Zato je prav, da upokojenci, medtem ko čakajo, da se bo spet slišal njihov glas, živijo varčno, zelo varčno, saj bodo le tako s pomočjo Rdečega križa in Karitasa preživeli draginjo, ki nas vse bolj obdaja.

Da ne bo pomote! Za draginjo, ki nas obdaja, v tem trenutku, še ni kriva vlada Golob+ NVO, ker se ta šele dodobra ustanavlja, in si v tem času le trudi na hitro razdeliti del že načetega hlebca. Za trenutno stanje je kriv predvsem razpad svetovnega družbenega reda, ki ga krmarijo neuki puhloglavi svetovni voditelji od severa do juga in vzhoda do zahoda, na kar pa mali Golob in njegovi NVO podporniki nimajo nikakršnega vpliva.

In zdaj še naša nasveta ranljivim skupinam (upokojencem, delavcem, malim obrtnikom in podjetnikom ter svobodnjakom, ki nimajo spuščenih hlač…), za katere vladna garnitura Golob-NVO-ji za jesen pripravlja (ne)učinkovite ukrepe, da bi ti preživeli vse bolj rastočo inflacijo in s tem vse večjo draginjo.

Prvi nasvet je ta, da potrpijo in se prilagodijo stanju. No, in drugi nasvet pa je ta, če jim bo stanje vladanje – Golov/NVO-ji – le pretežko prenašati, da se realizira učinek stavka “Jebeno več nas je kot njih, njih je samo ene par… Zakaj potem živimo in se obnašamo kot jebena manjšina?”/ avtor: Voditelj “začasno ukinjenega” Studia City Marcel Štefančič/, ki bo, kot vse kaže, povrnil “red” na RTV. No, morda, bi ga tudi na relaciji upokojenci – vlada (Golob/NVO-ji).

Seveda pa se ranljive skupine lahko odzovejo tudi drugače. A morajo pohiteti, ker hlebec, ki si ga delijo oni pri koritu, postaja vse manjši in manjši. Rekli boste, kje pa je pogača? Ni je, pa tudi v zadnjih 30 letih samostojnosti Slovenije je nikoli ni bilo. Da se ve! Pod nobeno vlado je ni bilo! Razlog? Preveč moke, iz katere bi se jo dalo speči, je bilo pokradene./JT/