»Starke in starčki« – stari 55 let in več – dobro je vedeti kaj vam je pripravila Emilija Stojmenova Duh za dvig digitalnih kompetenc

Prebivalci Republike Slovenije, stari 55 let in več, se bodo lahko do 30. novembra 2022 udeležili subvencioniranega neformalnega izobraževanja za dvig digitalnih kompetenc. Pogoj za brezplačno udeležbo sta stalno prebivališče v Republiki Sloveniji in starost 55 let ali več na dan 12. marca 2022. Upravičenci do izobraževanj se lahko do zapolnitve prostih mest prijavijo direktno pri izvajalcih izobraževanj po vseh slovenskih statističnih regijah neodvisno od stalnega bivališča. Posameznik se lahko v državi prijavi zgolj na eno prosto mesto. Izobraževanja bodo trajala 12 ur, za upravičenost do digitalnega bona pa bo obvezna prisotnost v obsegu vsaj devet ur. Opravljeno neformalno izobraževanje, namenjeno starim 55 let ali več, predstavlja pogoj za koriščenje dobroimetja digitalnega bona ’22, ki udeležencem omogoča nakup računalniške opreme.

Izbrani izvajalci izobraževanj lahko z zbiranjem prijav pričnejo z dnem vročitve odločbe. Pri merilih za izbor izvajalcev izobraževanj je bil eden od kriterijev tudi zagotavljanje opreme in dostopnosti za invalide ali certifikat/priznanje za invalidom prijazne organizacije«. Seznam izvajalcev izobraževanj za osebe stare 55 let in več na njihovi spetni sreani priložen v (xlsx – tabeli)«.

In?

Kot smo objavo Službe Vlade RS za digitalno preobrazbo videli, smo kljub, da ta ni povsem jasna, smo kljub temu 2. avgusta 2022, pri enem od navedenih izbranih izvajalcev (iz Excel tabele Službe Vlade RS za digitalno preobrazbo) opravili prijavo, in sicer pri Ljudski univerzi Koper Universita’ Popolare Capodistria.

In zanimivo, danes, 4. avgusta 2022, ob 13:16, smo že prejeli njihov odgovor, ki se je glasil tako: »Spoštovani, hvala za izkazan interes, vendar prijav trenutno še ne sprejemamo. 12-urna izobraževanja bodo razpisana 18. 8. 2022 na naši spletni strani, vključno z vsemi informacijami o urnikih, vsebinah in načinu ter datumu vpisa. Namenjena so osebam, rojenim do vključno 12. 3. 1967. Vsebine delavnic bodo z različnih področij osnovnih digitalnih veščin. Vpis bo potekal osebno, saj bomo ob vpisu preverili tudi vaš interes glede vsebine delavnic in vaše predznanje, se z vami pogovorili glede izvedbe itd. Število mest bo omejeno, zato vam toplo priporočam, da pozorno spremljate naše objave.

Pred vpisom vas lepo vabim, da si pogledate, za katere naprave lahko bone vnovčite (boni niso združljivi in prenosljivi), in ali vam ustreza vsebina (pogoj za pridobitev bona je 75% prisotnost na 12-urnem izobraževanju). Hvala za zaupanje in lep dan želim. / Informacijska pisarna/MU – ime priimek posedujemo/

Ker ministrica Emilija Stojmenova Duh, ki ji je poverjena Služba Vlade RS za digitalno preobrazbo, ko vse kaže nima vse pod kontrolo, smo poklicali razpoložljivo številko Službe Vlade RS za digitalno preobrazbo, in sicer: 01 555 58 00.

Tam so najprej zahtevali, da smo pritisnili številko 1, ko smo uspeli narediti drugi korak, smo morali počakati naslednjo število 1. Ko nam je tudi to uspelo dočakati smo morali počakati na prostega operaterja. In nato, se je (ob 13:54 – pomemben podatek za morebitno razjasnjevanje stvari, da se ve s katero »prosto« operaterko smo komunicirali) ) pojavil glas dame, ki smo ji (smo se predstavili – ona nam ne, ker ščiti svoje osebne podatke) prenesli pridobljeno sporočilo Ljudske univerze Koper Universita’ Popolare Capodistria. Nevljudna nas je zavrnila, da so oni vse objavili (objavljeno zgoraj, kaj so objavili) in, da ima vsak izvajalec izobraževanja pravico določiti kdaj bo začel sprejemati prijave. Nenazadnje pa se mora vedeti, da so zdaj dopusti.

Saj vemo, da živimo v državi, kjer lahko vsak uradnik, ki ima pet minit časa ZAJEBAVA (namerama so uporabili to besedo) državljane. A kar je preveč je le preveč! Oholi ženski osebek, ki se ni hotel predstaviti, rekoč, da gre za zaščito njenih osebnih podatkov morda lahko tako ravna s svojimi starši (tako kar je zapisano z velikimi črkami), če so jo tako vzgojili. Sam pa sem kot – pisec te objave – prepričan, da gre za osebo, ki jo plačujemo vsi davkoplačevalci, zato je prav, da se odzove jasno in ne oholo.

No, pa še to! Ministrica Emilija Stojmenova Duh bi lahko mirno predlagala, da DZ umakne zakon, ki ji dela težave. A, če ga je že sprejela, je njena dolžnost, da stvari izpelje, kot je to v zakonu zapisano. Če pa stvari ne obvlada, naj odstopi. Res je skrajni čas, da nasprotniki prejšnje vlade nehajo plesati in ponujati državljanom neko kvazi svobodo.

Zaključek! Emilija Stojmenova Duh mora vedeti in se zavedati, da je med »starkami in starčki« – starimi od 55 let in več veliko državljanov, ki sodeč po zdaj pokazanem z njene strani bi lahko izobraževali njo, da bi dosegla višjo raven svojih digitalnih kompetenc. O ostalih njenih kompetencah pa je škoda besed!/Objavo pripravil: Janez Temlin/Foto: gov.si in LN/