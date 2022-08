Spar Slovenija s sončno elektrarno za energetsko samooskrbo

Ljubljana, 4. avgust 2022 – Celovito upravljanje z energijo je eno ključnih prizadevanj podjetja Spar Slovenija na področju trajnostnega razvoja, pri gradnji in obnovi infrastrukture pa posebno pozornost namenjajo sodobnim energetsko varčnim tehnologijam. Zato je to poletje je na strehi Sparovega distribucijskega centra v Ljubljani začela delovati sončna elektrarna. Z njo bodo za lastne potrebe proizvedli približno 16 odstotkov zelene električne energije in tako prispevali k zmanjševanju ogljičnega odtisa.

S sončno elektrarno moči do 1 megavata, ki bo s svojimi 2073 sončnimi moduli prekrila obstoječe strešne površine skladiščnih prostorov, bodo pri Sparu samooskrbno proizvedli eno gigavatno uro električne energije na leto, kar je primerljivo z letno oskrbo 350 gospodinjstev ali manjše vasi. Tako bodo zagotovili približno 16 odstotkov zelene električne energije za potrebe lastnih objektov na Letališki cesti v Ljubljani, nižja potreba po dobavi električne energije iz distribucijskega omrežja pa bo posledično pripomogla k zmanjšanju ogljičnega odtisa za 484 T/letno.

»V Sparu uresničujemo odgovornost do narave na vseh ravneh našega poslovanja in v sklopu tega konstantno stremimo k zmanjševanju ogljičnega odtisa. Z iniciativami, povezanimi predvsem s trajnostnim ravnanjem z embalažo, želimo okolju prijazno vedenje omogočiti našim kupcem, ogljični odtis nas kot trgovca pa se trudimo zmanjševati s številnimi ukrepi znotraj energetske politike podjetja, med drugim tudi z gradnjo energetsko varčne infrastrukture. Takšen primer je tudi prva večja sončna elektrarna, ki se je letos poleti pridružila Sparovemu naboru energetsko varčnih energij,« o novosti pove Jure Petkovšek, direktor za finance in ekonomiko v Spar Slovenija.

Kot še poudarjajo v podjetju Spar Slovenija, je energetsko upravljanje v sklopu njihove skrbi za okolje izjemnega pomena, v času korenitih premikov na svetovnem trgu energentov pa je pridobilo še dodatno težo.