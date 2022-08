Tam kjer vedo za Kopitarja in tam, kjer…

Ljubljana, 13. avgust 2021 – To so posnetki (objavljeni v nadaljevanju), ki smo jih posneli leta 2021, natančneje, 12. avgusta, in sicer na dunajskem pokopališču St. Marx v okrožju Landstraße, kjer je bil nekoč pokopan tudi znameniti slovenski jezikoslovec Jerneje Kopitar.

Ob vhodu pokopališča St. Marx so na posebni tabli izpisana imena pokopanih, razvrščenih v 38 skupin (po dejavnostih in poklicnih usmeritvah) med katerimi je veliko znamenitih osebnosti iz tistega obdobja. Na njem je tudi neoznačen grob slavnega skladatelja Wolfganga Amadeusa Mozarta. Splošna domneva je bila, da naj Mozartov grob nebi bil označen, in sicer zato, ker je bil prereven, kar ne drži. Njegov pokop leta 1791 po pogrebu v Stephansdomu (Katedrala svetega Štefana v središču Dunaja) je preprosto sledil takratnim pravilom.

V skupini Filologi zasledimo ime Bartholomäus Kopitar, edino ime na tem seznamu, ki je slovenskih korenin.

Naj dodamo, da je pokopališče St. Marx, ki so ga za pokope uporabljali od leta 1784 do 1874 in je zdaj le zgodovinski prostor v poklon velikanom, med njimi tudi velikemu slovenskemu jezikoslovcu Jerneju Kopitarju, ki ima tam zdaj svoje obeležje – od leta 2021.

Na obeležju je zapisano (v slovenščini in nemščini): »Jernej Kopitar, Repnje 1780–Dunaj 1844, filolog, pravnik, zgodovinar, utemeljitelj evropske slavistike. Povezovalec slovanskih kultur z zahodnoevropskimi. Avtor prve slovenske znanstvene slovnice. Dvorni svetnik in prvi kustos dvorne biblioteke na Dunaju. Nosilec reda Pour le Merite. Pokopan na tem pokopališču. 1897 ekshumiran in pripeljan v Ljubljano«.

In leta 2021, natančneje 28. maja 2021, so slovenski mediji, na veliko poročali o tem pokopališču in Kopitarju. Namreč 28. maja 2021 naj bi tam postavili spominsko obeležje v čast Kopitarju, ki je bil na tem pokopališču pokopan leta 1844, nato pa ekshumiran leta 1897 in prepeljan na ljubljansko Navje. Takoj velja dodati, če boste šli na zanemarjeno ljubljansko Navje, ki je kulturno zgodovinski spomenik, se boste morali zelo potruditi, da boste na tem sploh našli grob Jerneja Kopitarja.

No, vrnimo se na Dunaj. Ker FB ima »odličen« spomin, smo včeraj, 12. avgusta 2021, bili obveščeni, da smo na pokopališču St. Marx 12. avgusta 2021 posneli dva kamnoseka iz Slovenije, ki sta ob vhodu na pokopališče postavljala, zgoraj omenjeno spominsko obeležje v čast Jerneja Kopitarja.

Rekli boste, kako zdaj, da so obeležje v poklon Kopitarju postavljali 28. maj 2021 in zakaj drugič še 12. avgusta 2021. Preprosto! Na pobudo takratne slovenske veleposlanice Slovenije v Avstriji Ksenije Škrilec (ta je končala mandat septembra 2021) so obeležje na dunajskem pokopališču St. Marx »postavili« 28. maja, in sicer to tako, da so se ob njem fotografirali veleposlanica Škrilec, dunajski župan Michael Ludwig in predsednik Državnega sveta RS Alojz Kovšca in nato čisto zares 12. avgusta istega leta brez fotografiranja, no razen našega.

Mi smo namreč na Dunaj prišli 12. avgusta 2021, da bi si le ogledali obeležje v čast velikega Slovenca na pokopališču St. Marx, saj smo tam leta 2019 iskali njegov grob, a takrat brezuspešno.

No, in 12. avgusta nam je uspelo tam najti dva kamnoseka iz Slovenije (no bila je zraven tudi predstavnica veleposlaništva), ki sta postavljala obeležje v poklon Kopitarju. Bilo nam je pojasnjeno, da je bilo obeležje res postavljeno, 28. maja 2021, le za fotografiranje (veleposlanice Škrilec, dunajskega župana Ludwig in predsednika DS Alojza Kovšco), da pa bo tisto, ki smo ga takrat zabeležili, postalo stalno.

Tako zdaj veste, zakaj omenjamo FB sporočilo, da smo mi 12. avgusta 2021 objavili postavljanje spominskega obeležja na znamenitem dunajskem pokopališču St. Marx v čast velikega slovenskega jezikoslovca Jerneja Kopitarja, in sicer onega, ki so ga že postavili, 28. maja 2021 in ta »pravega – istega« na dan, 12. avgust 2021. Seveda jemljite to objavo, kar se Dunaja tiče, oziroma datumov postavitve obeležja v čast Jerneju Kopitarju, kot zanimivost. Bolj kot datuma postavitve obeležja je pomembneje to, da na znamenitem zgodovinskem dunajskem pokopališču St. Marx (letno ga obišče več tisoč turistov), v poklon velikanom slovenskemu jezikoslovcu, ki za zgodovino mesta Dunaj in nekdanjo monarhijo še vedno veliko pomeni.

No, je pa res, da povezano s to objavo velja izpostaviti to, da v Ljubljani v Parku Navje, kjer ta znameniti Slovenec resnično počiva (Park Navje, je staro ljubljansko pokopališče zaslužnih mož s področja znanosti, umetnosti in politike – neurejeno v sramoto mestu Ljubljana) boste ugotovili, da Jerneje Kopitar za t. i. »Ljubljančane ne pomeni veliko. Bolje rečeno za večino od njih ne pomeni NIČ!/LN