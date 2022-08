Zanimivost: Nogometaš Emil Forsberg dirkaču Davidu Coulthardu z bolidom F1 razkazal Leipzig

Leipzig, 13. avgust 2022 – Švedski nogometaš Emil Forsberg je nemški Leipzig razkazal dirkaški legendi Davidu Coulthardu. Po mestu sta se zapeljala v predelanem bolidu F1 – dvosedu Oracle Red Bull Racing z V10 motorjem. Ta doseže hitrost do 320 kilometrov na uro.

Ulice Leipziga so se nenadoma stresle, napolnil jih je vonj po zažgani gumi, ljudje so se ozirali za zvokom, ki je bil tako zelo podoben tistemu legendarnemu rohnenju F1 motorjev izpred nekaj let… Navdušeni domačini so nato res zagledali dirkalnik F1, za volanom pa je sedel nihče drug kot David Coulthard. Njegov sopotnik v dvosedu, vezist ekipe Red Bull Leipzig je presenečenju dodal še piko na i.



Škot David Coulthard je bil 15 let stalnica v svetu formule ena, od tega je štiri odlična leta preživel v ekipi Red Bull Racing. Po zaključku tekmovalne kariere še vedno rad sodeluje v odmevnih projektih, kot je bil tisti pred dobrim letom, ko je pilot Martin Šonka z letalom obrnjenim na glavo letel le nekaj metrov nad njim. Sedaj je 13-kratni zmagovalec F1 dirk obiskal dom nemških nogometnih virtuozov, ekipe Red Bull Leipzig, pri kateri bo naslednje leto zaigral tudi veliki slovenski nogometni up Benjamin Šeško.



Šved Emil Forsberg pri Leipzigu igra že sedem let, zato brez dvoma pozna vse zanimive lokacije v tem mestu. Kdo drug bi bil torej bolj primeren za Coulthardovega sopotnika na ogledu. Dobila sta se pred Red Bull Areno, kjer je Šved po treningu skočil v posebej zanj izdelan dirkaški kombinezon, si hitro nadel še čelado in se vsedel v dirkalnik. Navdušen nad moto športi ni mogel skriti razburjenja in želje, da z Davidom čim hitreje odrineta na ogled mesta. Dobesedno. Čim hitreje!



Med drugim sta se zapeljala čez znameniti trg pred upravnim sodiščem, čez most Könneritz, po popularnem mestnem okrožju Plagwitz, na koncu pa tudi do kluba Elipamanoke, ki ga je Emil izbral posebej za Davida. Več o njuni dogodivščini prikaže video.



»Kar sva počela danes je najbližje temu, kar lahko daš sopotniku, da doživi izkušnjo vožnje dirkalnika za veliko nagrado F1. To je moj drugi obisk Leipziga. Gre za res kul univerzitetno mesto z veliko mladimi ljudmi. Tu so res energija in vibracije, ki te močno pritegnejo,« je po izkušnji povedal enainpetdesetletni Coulthard.

Tridesetletni Forsberg pa po vožnji ni mogel skriti iskrenega navdušenja: »Zame je bila to neverjetna izkušnja. Voziti po Lepzigu z Davidom in to v F1 dirkalniku verjetno lahko doživiš le enkrat v življenju. Občutek in zvok dirkalnega avta sta nora – pravi naval adrenalina.« Do konca meseca Red Bullova motošportna ekipa pripravlja še nekaj presenečenj./Tekst in foto: Red Bull pontent Pool