Prihodek od prodaje v trgovinah še vedno v porastu

Ljubljana, 31. avgusta 2022 – Kot kaže analiza Zavoda za statistiki RS, je realni prihodek od prodaje v trgovini na drobno bil julija 2022 višji na mesečni in tudi letni ravni. Drugače kažejo podatki za trgovine z motornimi vozili, kjer je bil prihodek na mesečni ravni višji, na letni pa nižji.

Nakupovanje v Mercatorju

V trgovini na drobno – Realni prihodek od prodaje v trgovini na drobno se je v juliju na mesečni ravni nekoliko zvišal (za 0,1 %), najbolj v trgovini z živili (za 1,4 %). V trgovini z neživili je bil višji za 0,4 %, v trgovini z motornimi gorivi pa za 0,3 %.

Na letni ravni je bila rast bolj izrazita – 25,0-odstotna. K temu je najbolj pripomogel višji realni prihodek v trgovini z motornimi gorivi (za 75,8 %). Brez te je bil prihodek višji za 2,2 %. V trgovini z neživili se je zvišal za 5,4 %, medtem ko se je v trgovini z živili znižal za 2,2 %.

V prvih sedmih mesecih 2022 je bil realni prihodek od prodaje za 25,9 % višji kot v istem obdobju prejšnjega leta. Brez trgovine z motornimi gorivi je bila rast 4,9-odstotna. V trgovini z motornimi gorivi se je prihodek sicer zvišal za 78,3 %, v trgovini z neživili za 10,1 %, v trgovini z živili pa je bil za 1,3 % nižji.

Podaje motornih vozil in popravil le-teh – Realni prihodek od prodaje motornih vozil in popravil le-teh se je na mesečni ravni zvišal za 1,6 %, na letni ravni pa znižal za 4,7 %. V prvih sedmih mesecih 2022 je bil tudi nižji kot v istem obdobju leto prej, in sicer za 7,8 %.

In še naš dodatek (zgoraj objavljeni podatki so podatki SURS-a)- Sodeč po predstavljenih podatkih, SURS se seveda zastavlja vprašanje, kako je mogoče, da so prihodki od prodaje v trgovinah še vedno v porastu, čeprav ostali del gospodarstva cene energentov pritiskajo k tlom, da ne govorimo, kako se pri državljanih zmanjšuje kupna moč zaradi draginje, ki nas obdaja. No, je pa res, da omenjeno ni stvar SURS-a, ampak državne politike. /LN/Vir: SURS