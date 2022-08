Čas je, da Slovenija nehati ukvarjati z Balkanom, še manj pa s Srbijo, da se ta približa EU

Ljubljana, 31. avgust 2022 – Slovenski politiki se zadnja leta na vse kriplje trudijo, da bi »one« tam v Bruslju prepričali, da je zelo podobno, da se balkanskim državam – Srbiji, Severni Makedoniji, BiH in Albaniji, no tudi Kosovu, omogoči vstop v EU. Slovenski mediji, ki se ob tem veliko ukvarjajo z Balkanom in slovensko javnost prepričujejo, da naj bi bilo to koristno za Slovenijo, no manj poglobljeno pa omenijo EU. Logično, ker njihove objave tam tako in tako nihče ne spremlja.

Ob tem pa ti isti mediji praviloma pozabijo omeniti, kako se omenjene države po »balkansko trudijo”, da bi izpolnile merila pravil, ki jih Evropska skupnost postavlja pred tiste, ki bi hoteli postati člani te asociacije. Res je tudi, da EU s svojim delovanjem ne kaže prave rešitve s svojimi dejanji, ne daje pravega vzgleda, kako deluje organizirana skupnost povezanih držav. In sicer organiziranost EU, ki pa, če smo zelo natančni, poteka preko Bruslja, Berlina in Pariza. Ob tem takšen pristop organiziranosti (vodenja) EU (temu pravijo »veliki« poznavalci EU – jedrna Evropa) postaja vse bolj birokratski in šepa na veliko področjih (zadnje čase na zelo veliko). A je res to, da je še vedno bolje biti član te skupnosti, kot ne. Vsaj doslej je bilo tako.

Zanimivo pa je, da se slovenski predsednik države Borut Pahor ves čas svojega mandata trudi, da bi, kot pravi on – Zahodni Balkan povezal z EU, kar naj bi bilo pomembno za EU in mir v tem delu Evrope. Res, da nekdanje republike razpadle Jugoslavije, ki svojo organiziranost gradijo na preteklosti, ni dobro za EU. In res je tudi, to velja predvsem za Srbijo in del BIH, da je njihovo zanimanje v povezavi z brati Rusi, lahko dolgoročno težava za EU. Torej t.i. Zahodni Balkan ni le stvar slovenske politike.

In razlog so tudi takšni politični izpadi, ko je ta: Zaradi “srbskega sveta” ni umrl nihče, zaradi slovenske “samoodločbe za odcepitev” pa se je začela državljanska vojna, je dejal srbski notranji minister Aleksandar Vulin v odzivu na poziv slovenskega predsednika Boruta Pahorja na Blejskem strateškem forumu (BSF), naj Srbija opusti idejo t.i. srbskega sveta in se prične aktivneje približevati EU (vir: STA).

In s tem Vulinovim dodatkom: Slovenskega predsednika je pozval, naj – preden nadaljuje s podajanjem nasvetov Srbiji, kaj naj počne in kako – najprej vrne “status, pravice in premoženje Srbom, ki so do državljanske vojne živeli ali še živijo v Sloveniji”. Te ljudi je namreč Slovenija po Vulinovi oceni naredila za “pravno nevidne”, še navaja Tanjug. (Kaj pa je z dobesedno pokradenim slovenskim premoženjem v Srbiji tam seveda radi pozabijo)

Vidite zaradi takšnih pogledov, kot je Vulinov, ki ni posamičen, da se ve, naša trditev, da se Slovenija mora nehati ukvarjati z Balkanom, še manj pa s Srbijo, da se ta približa EU. Namreč, če imajo na t. i. Zahodnem Balkanu boljše rešitve zase, naj jih uresničijo brez slovenskih politikov – tudi Pahorja (sreča je, da odhaja).

Res bi bil že skrajni čas, če t. i. Zahodni Balkan želi v EU, da to ureja neposredno z birokrati v Bruslju in ne s pomočjo Slovenije, za katero tam doli še vedno mislijo, da je Slovenija še vedno članica neke balkanske asociacije (Jugoslavije), ki je kot se ve razpadla le 1991 – no že prej, samo, da to ni bilo uradno./J.T./Foto – arhiv LN/