Čas je, da Slovenija zaključi, ne prav učinkovit, balkanski Proces Brdo-Brioni

Ljubljana, 11. september 2022 – Proces Brdo-Brioni je vsakoletni večstranski dogodek na Zahodnem Balkanu, ki se ga udeležujejo politiki s tega področja. Pobudo zanj sta leta 2013 dala slovenski predsednik Borut Pahor in hrvaški predsednik Ivo Josipović. Prvo uradno srečanje je bilo na Brdu pri Kranju. Glavni fokus procesa je širitev Evropske unije z državami Zahodnega Balkana. Podobna srečanja sta na premierski ravni v letih 2010 in 2011 imela takratna predsednika vlad Slovenije in Hrvaške, Borut Pahor in Jadranka Kosor .

Proces Brdo-Brioni vključuje Slovenijo in Hrvaško (države članice EU ) ter kandidatke in potencialne kandidatke za članstvo v EU z Zahodnega Balkana (Srbija ,Črna gora, Albanija, Severna Makedonija, Bosna in Hercegovina ter Kosovo).

No, in kaj je Pahor s svojim procesom Brdo-Brioni v teh devetih letih dosegel? Bore malo, saj od navedenih »njegovih« balkanskih zainteresirancev za članstvo v EU, kjer ima le Črna Gora zeleno luč, pa še ta ne osvetljuje njene evropske prihodnosti z ustreznim učinkom.

Celo več! Zadnje čase s figo v žepu balkanski zainteresiranci, predvsem Srbija in BIH hočeta Pahorju, a s tem tudi Sloveniji, dopovedati, da nista zadovoljna z njegovim »procesom« in njenim vtikanje v njihove, po naše ne prav evropske poglede.

Še več, samopašni srbski vodilni politiki zadnje čase dajejo izjave, ki so do Slovenije vse bolj žaljive. Naj spomnimo na izjavo notranjega ministra Vujina (‘Zaradi srbskega sveta ni umrl nihče, zaradi slovenske odcepitve pa’). Pa Vučićevo žaljivo izjavo do Slovenije in to ob prisotnosti Pahorja ob njegovem obisku v Beogradu (“Kako naj pojasnim državljanom, da bomo uvedli sankcije proti Rusiji, ki ni kršila ozemeljske Srbije, ne pa proti Sloveniji, ki je to storila,” je odgovoril Vučić.). In še samopašni nastop srbskega zunanjega ministra Nikole Selakovića, ki je našo zunanjo ministrico »podučil«, da naj Slovenija ne dreza v Srbijo

Torej! Če v Srbiji pozabljajo na opravljeno – saj ne prav učinkovito, a vendar – njihovo približevanje EU, kar jim ni kriv Pahor ampak njihov način vrtenja v kvadraturi kroga in z balkanskim vzorcem obnašanja se res velja vprašati čemu je Sloveniji potreben Pahorjev – Proces Brdo-Brioni. Ne zato, ker se ve, da se je leta 2014 na pobudo nemške kanclerke Angele Merkel začel t.i. Berlinski proces, v katerega so vključene tudi vse države Brdo-Brioni procesa. In kaj se je zgodilo? Nič! Namreč v EU, ki je birokratski center vodilnih članic EU, s katerim te upravljajo manjše članice in druga področja gospodarstva in zunanje politike in priletno sodelovanje z ZDA, Balkan pač še ne zanima.

Sodeč po tem, da jih ne, je res čudno, da to zanima – Pahorja (sreča je, da odhaja), ki Slovenijo spet rine na Balkan, in sicer balkanske države, ki bi se spet samo pogovarjale, delile pridobljeni denar iz EU in problematizirale svojo neučinkovitost. Vidite tudi zato je »Pahorjev« balkanski proces brez učinka. No, razen »pupica in papica na naše stroške« vse ostalo pa prazno govoričenje.

No, da navedeno ima osnovo, še današnja, 11. septembra, objava STA, ki pravi – »V Vili Podrožnik se bosta pred uradnim začetkom vrha voditeljev pobude Brdo-Brioni na dvostranskem srečanju danes, 11. septembra, sestala gostitelja vrha, predsednik republike Borut Pahor in njegov hrvaški kolega Zoran Milanović. Temu bo sledila delovna večerja za udeležence vrha, ki bo dan pozneje sicer potekal na Brdu pri Kranju. Udeležbo na vrhu so potrdili voditelji vseh držav, ki sodelujejo v pobudi.

Po oceni virov pri predsedniku je malo verjetno, da bodo voditelji držav sprejeli sklepno deklaracijo