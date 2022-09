Začenja se nova sezona DOKgodkov

Ljubljana, 12. september 2022 – Program dokumentarnih filmov DOKgodek se vrača v tretji, prenovljeni različici, in bo pred digitalne zaslone ponovno privabil ljubitelje slovenske dokumentaristike. V Bazi slovenskih filmov, na bsf.si, si lahko vsak teden ogledate dva filma izbranega avtorja. Po prazničnem začetku sezone, ki bo v znamenju mednarodnega festivala dokumentarnega filma DOKUDOC potekal od danes, 12. in 25. septembrom, se bodo naslednji dogodki zvrstili vsak teden, od torka, od 20.00, do četrtka, do 24.00. Novo sezono na povezavi bsf.si/sl/dokudoc-2022/dobrodosli/ otvarjata dokumentarista Tomo Križnar – dokumentarno ime DOKUDOC 2021 (12.–14. septembra) in Nadja Velušček – dokumentarno ime DOKUDOC 2022 (15.–25. september). Septembrski program zaokrožuje Vid Hajnšek (27.–29. september).

Kot prvo dokumentarno ime se bo na 24. DOKgodku predstavil svetovni popotnik, mednarodno znani humanitarni aktivist in mirovnik Tomo Križnar, ki krivice in zločine sveta razkriva v številnih knjigah in filmih. Na ogled je celovečerni film, ki ga je režiral skupaj z Majo Weiss Oči in ušesa boga (2012).

V njem Tomo Križnar tako v najširši javnosti kot tudi med političnimi akterji po svetu išče podporo za videonadzor nad dogajanjem v Sudanu, ki bi pričal o trpljenju staroselcev. Hkrati si prizadeva najti sredstva za podporo dobavi vrtalnih naprav za iskanje vode. Film Dar Fur – Vojna za vodo (2008) je prvi film o sudanski regiji Dar Fur, ki ostalemu svetu omogoča vpogled v mišljenje darfurskih upornikov in dogodkov, ki so se dogajali tam v letu 2006. Pretresljivi posnetki in intervjuji pričajo, da so spopadi za kozarec vode med afriškimi in arabskimi plemeni v Dar Furju manipulirani s strani tujih interesov.

Med 15. in 25. septembrom sledi 25. DOKgodek, ki predstavlja letošnje dokumentarno ime leta Nadjo Velušček, avtorico številnih dokumentarnih filmov, ki raziskujejo in šivajo spomine razdeljenega goriškega prostora. Iz pripovedi, ki sta jih posneli skupaj s hčerko Anjo Medved, vznika presenetljiva, še nikoli videna preteklost, ki presega nacionalne in ideološke delitve ter osvetljuje trenutke, ki so v stoletju razmejitev tudi povezovali. Njun dokumentarni opus je rezultat večletnega zbiranja spominov v prostoru, kjer isti datum pogosto obeležuje nasprotujoč spomin. Dokudoc plaketo Dokumentarno ime podeljuje od leta 2012, vendar bo tokrat prvič podelitev pospremila tudi retrospektiva nagrajenke, Nadje Velušček. V sklopu DOKgodka bodo na ogled Mesto na travniku (2004), Vžgano v spomin (2017), Sešivalnica spomina (2006), Moja meja (2002), Trenutek reke (2010) in Niso letele ptice (1999).

Po dveh dokumentarističnih velikanih, bomo zadnji teden septembra posvetili mlademu avtorju, katerega dela že nakazujejo, da tudi sam ubira pot, ki vodi k svojstvenemu filmskemu izrazu, Vidu Hajnšku. Nase je opozoril s svojim magistrskim celovečernim dokumentarnim filmom Konec (2016). Za svoje novejše filme, prav tako dokumentarce, sta značilni intima, ki jo vzpostavlja s protagonisti, in bližina, preko katere bistro in nevsiljivo naslavlja druge tematike. Ob ogledu zgodnejših del postane jasno, da je ta pristop z njim že od začetka. V 26. DOKgodku, ki bo potekal med 27. in 29. septembrom bosta na ogled filma Konec (2016) in Franček in Otilija (2012).

3. sezona dokumentarnih filmov se bo zaključila decembra 2022. Dogodek organizirata Zavod Filmoteka v sodelovanju s festivalom DOKUDOC, ki ga pripravlja društvo Mitra. DOKgodek sofinancira Ministrstvo za kulturo RS.