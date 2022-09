Velja spomniti! V ljubljanskih zdravstvenih domovih začeli uvajati Portal za paciente

Ljubljana, 12. september 2022 – V Zdravstvenem domu Ljubljana so nedavno začeli uvajati Portal za paciente, prek katerega pacient dostopa do svojega zdravnika. Po uveljavitvi portala v posameznem zdravstvenem domu komunikacija z zdravnikom po elektronski pošti ni več mogoča.

Portal prinaša prednosti tudi za uporabnike. Pacienti imajo na portalu vpogled v seznam zdravil, ki so jim bila predpisana, in v izdajo napotnic. Prav tako lahko prek portala naročajo zdravila, ki jih redno prejemajo, in kontrolne napotnice pri specialistih, pri katerih so vodeni. V kratkem bodo po navedbah ZDL-ja mogoči tudi naročanje medicinskih pripomočkov, ki jih pacienti redno uporabljajo, ter vpogled v bolniške staleže in izdaja bolniških listov. V nadaljevanju pa bo mogoče naročanje tudi na pregled v ambulanti družinske medicine in na odvzem krvi v laboratorijih Zdravstvenega doma Ljubljana.

Za dostop do portala za paciente je potrebna REGISTRACIJA.

Registracija na portal je možna na dva načina:

registracija z uporabo certifikata SIGEN-CA in SIGOV-Ca ter s SI-PASS neposredno na portalu (https://portal.zd-lj.si/register-certificate) ali

registracija z osebno identifikacijo v ambulanti – medicinsko osebje pacienta doda v sistem in pošlje dve kodi za registracijo (eno po e-pošti, drugo v sporočilu SMS); ki veljata 24 ur.

Za registracijo z osebno identifikacijo pri zdravniku v ambulanti so potrebni:

vaši osebni podatki,

vaša številka mobilnega telefona ter

vaš elektronski naslov.

Pacient lahko pooblasti tudi drugo osebo, če sam nima lastnega elektronskega naslova in mobilne telefonske številke. V tem primeru pooblaščena oseba opravi postopek registracije, pooblastitelj pa podpiše pooblastilo.

NAČIN REGISTRACIJE:

1. Po prejemu vseh zgoraj navedenih podatkov vas bo zdravstveno osebje ambulante dodalo v sistem in vam dodelilo dve kodi za registracijo*. Eno kodo boste prejeli na vaš elektronski naslov, drugo kodo pa kot sporočilo SMS na vaš mobilni telefon.

“Ena izmed največjih prednosti in novosti v slovenskem prostoru je integracija portala z zdravstvenoinformacijskim sistemom IRIS, ki ga uporabljamo pri delu v ambulanti. To pomeni, da z uporabo portala ambulante družinske medicine razbremenimo precejšnjega administrativnega dela (npr. zdravil naročenih prek portala ni treba ročno vnašati v modul eRecepti).“

Kako se v digitalizaciji zdravstva znajdejo starejši?

Kot odgovarjajo v ZDL-ju, se starejši, ki so vešči uporabe računalnika, na portalu dobro znajdejo. Drugi pa lahko z ambulanto še vedno komunicirajo po telefonu, navadni pošti ali pa ambulanto obiščejo osebno. “Pacient lahko pooblasti tudi drugo osebo (svojce, skrbnike, prijatelje), če nima svojega elektronskega naslova in mobilne telefonske številke, ki bo lahko z ambulanto komunicirala v njihovem imenu, kar se dogaja večinoma že zdaj tudi pri uporabi elektronske pošte,” še dodajajo v ZDL-ju.