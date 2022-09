V Celju odprli 54. MOS; OZS skrbi energetska kriza; MJU pa obiskovalcem predstavlja napredne elektronske storitve

Celje, 14. 9. 2022 – Na celjskem sejmišču so danes,14. septembra, odprt bo do 18. septembra, uradno odprli 54. Mednarodni sejem obrti in podjetnosti (MOS). Na otvoritveni slovesnosti, uradno ga je odprl gospodarski minister Matjaž Han, je podpredsednik Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije OZS Peter Pišek izpostavil negotove razmere zaradi energetske krize in opozoril na pomanjkanje kadra v obrti in podjetništvu.

Pišek je dejal, da se številni člani zbornice soočajo s petkratnim povišanjem cen električne energije, kar ogroža obstoj njihovih podjetij. »Vlada je že sprejela sveženj ukrepov za pomoč gospodarstvu, a z rešitvami v OZS nismo najbolj zadovoljni. Sprejeta uredba in interventni zakon namreč ne bosta naslovila vseh malih in velikih odjemalcev. Zato si želimo, da bi oblikovali kapice na ceno energentov za gospodarstvo, s čimer bi nam pomagali prebroditi energetsko krizo. Smiselno bi bilo uvesti tudi ukrep čakanja na delo, ki se je izkazal za učinkovitega v času epidemije. Dolgoročna rešitev pa je v reformi evropskega energetskega trga, da bi se cene stabilizirale,« je poudaril podpredsednik Pišek in izrazil pričakovanje, da bo vlada z ukrepi pomagala na področju pomanjkanja kadra.

Med slavnostnimi govorci je bil tudi minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Matjaž Han, ki je poudaril pomen podjetništva za Slovenijo, saj obrtniki in mala podjetja predstavljajo veliko večino podjetij, zaposlujejo 70 odstotkov vseh delavcev in ustvarijo 65 odstotkov vseh prihodkov. »Prav zato je še toliko bolj pomembno, da država pomaga v teh razmerah. Gospodarsko ministrstvo je letos gospodarstvu namenilo 670 milijonov evrov, večina sredstev je namenjena obrtnikom, malim in srednjim podjetjem,« je dejal Han. Po njegovih besedah bo v roku 14 dni jasno, kaj se bo zgodilo, če bomo šli v smeri energetske kapice oz. kakšne druge regulacije. »Jasno pa je, da tako nizkih cen, kot smo jih imeli pred nekaj leti, ne bo več,” je dejal Han, ki obenem razume stiske obrtnikov in podjetnikov.

Odprtja sejma so se udeležili tudi zunanja ministrica Tanja Fajon, celjski župan Bojan Šrot in izvršni direktor Celjskega sejma Robert Otorepec. Slednji je izpostavil izzive obrtnikov in podjetnikov, pri čemer je kot največjega izpostavil visoko ceno energije.

OZS, ki je soorganizator sejma že od samega začetka, se letos na MOS predstavlja skupaj s sekcijami, območnimi zbornicami in poslovnimi partnerji na več kot 700 m² v dvorani L1. Med osrednjimi dogodki je ulica obrti s predstavitvijo 11 obrtnih poklicev ter mednarodno poslovno srečanje, ki bo letos privabilo več kot 100 obrtnikov in podjetnikov iz 14 držav. Prvič doslej pa bo v sklopu ulice obrti potekalo državno tekmovanje SloveniaSkills 2022, kjer se bodo mladi strokovnjaki pomerili v poklicnih spretnostih.

In še dodatek, kar velja vedeti – Ekipa Ministrstva za javno upravo (MJU) obiskovalcem predstavlja napredne elektronske storitve, ki omogočajo enostavno, hitro poslovanje z državo in to kar od doma.

Na razstavnem prostoru MJU (Hala L1) lahko udeleženci sejma seznanijo z novostmi portala SPOT in e-storitvami za podjetja in poslovne subjekte, možnostmi, ki jih ponuja portal eUprava ter o tem, kako na Stop Birokraciji oddati pobudo za poenostavitev postopkov.

V okviru stojnice MJU je na voljo tudi prijavna služba, kjer je možno pridobiti mobilno identiteto smsPASS ali digitalno potrdilo SIGEN-CA.



Obiskovalci imajo priložnost od bližje spoznati tudi vse funkcionalnosti, ki jih omogoča nova osebna izkaznica.

Kaj vse, vse ponujajo na 54. Mednarodnem sejmu obrti in podjetnosti pa se lahko seznanite, če obišče njihovo spletno stran – AKTIVNA POVETAVA. No, če ga boste obiskali v živo pa še bolj./LN/Foto: press OZS/