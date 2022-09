Priprave za 33. izdajo Liffa v polnem teku

Ljubljana, 15. september 2022 – Liffe – Ljubljanski mednarodni filmski festival letos zaznamuje 33. izdajo, ki se odvijala med 9. in 20. novembru 2022. Kot je znano Liffe v slovensko glavno mesto in ostala mesta po Slovenji, prinaša izbrane dosežke svetovne kinematografije in nagrajence najvidnejših festivalov (Cannes, Rotterdam, Berlin, Benetke itd.) ter obenem opozarja na najpomembnejše dosežke domače kinematografije.

Liffov retrospektivni program se bo letos držal (širše) balkanske regije; ob skorajšnjem izidu avtobiografije načrtujemo posvetilo hrvaškemu avtorju in predavatelju na najuglednejših svetovnih univerzah, Rajku Grliću. Dodali ji bodo izbor najvidnejših filmov t. i. Praške šole, ki ji je v sedemdesetih letih pripadal tudi Grlić, retrospektivo pa bodo ob nedavni stoletnici rojstva posvetili velikemu madžarskemu cineastu Miklósu Jancsu, čigar dela so kljub nespornemu statusu vrhunca »rdečega modernizma« še vedno premalo znana in premalokrat predvajana.

Širši balkanski trikotnik bo sklenil sklop Fokus, posvečen sodobnemu kosovskemu filmu, ta hip morda najbolj živahnemu ustvarjalnemu središču na območju nekdanje Jugoslavije, ki zadnja leta – kljub finančnim omejitvam – preseneča ne le s številnimi kakovostnimi deli, pač pa tudi z močno zastopanostjo avtoric.

Kot sporočajo organizatorju bo letošnja 33. izdaja (upamo, da je spet ne bo ovirala kakšne covidna »ovira«) ob bogatem spremljevalnem programu postregla s festivalskimi gosti in filmskimi ustvarjalci ter okrogle mize in delavnice.

Festivalski sklopi bodo takšni:

Perspektive, uraden tekmovalni sklop mladih režiserjev za nagrado vodomec Telekoma Slovenija, d.d.

Predpremiere, filmski vrhunci, odkupljeni za predvajanje po Sloveniji.

Kralji in kraljice, dela prepoznavnih in nagrajevanih mojstrov sodobnega filma.

Panorama svetovnega filma, festivalski favoriti s petih celin.

Ekstravaganca, t. i. polnočni kino, prinaša raznovrstne, drznejše in žgečkljive vsebine.

Kinobalon, samostojen sklop za gledalce od 5. do 14. leta; v sodelovanju s Kinodvorom

Fokus: Sodobni kosovski film

Retrospektiva: Miklós Jancsó

Posvečeno: Rajko Grlić in praška šola jugoslovanskega filma

Evropa na kratko, tekmovalni program kratkega filma.

Spremljevalni program: Pogovori s festivalskimi gosti in filmskimi ustvarjalci ter okrogle mize in delavnice

Nagrade:

Vodomec (Kingfisher), nagrada režiserju najboljšega filma iz Perspektiv po izbiri mednarodne žirije; podeljuje glavni pokrovitelj Telekom Slovenije d. d.

Nagrada občinstva zmaj najbolje ocenjenemu filmu

Nagrada FIPRESCI, mednarodna žirija svetovnega združenja filmskih kritikov in novinarjev

Nagrada za najboljši kratki film

Nagrada mladinske žirije Kinotrip

Nagrada Art kino mreže Slovenije

Glasovanje – Nagrado občinstva zmaj na Liffu se bo kot vselej podelilo najbolje ocenjenemu filmu, ki še nima distribucijske licence za Slovenijo.

Programski direktor festivala Simon Popek pripravi seznam filmov, za katere obiskovalci festivala lahko glasujejo z glasovalnimi lističi oziroma z SMS-glasovanjem. Glasovanje poteka na prizoriščih 33. Liffa v Cankarjevem domu, Kinodvoru, kinu Komuna in Kinu Bežigrad. Gledalci med celovečernimi filmi izbirajo svojega favorita. Film z najvišjo povprečno oceno prejme nagrado občinstva zmaj. Način glasovanja prek SMS-sporočil omogoča glavni pokrovitelj festivala Telekom Slovenije, d.d.

Festivalska prizorišča – V Ljubljani: Linhartova in Kosovelova dvorana Cankarjevega doma, Kinodvor, Kino Bežigrad in Kino Komuna te po Sloveniji: Slovenska kinoteka, Maribox Maribor, Mestni kino Metropol v Celju in Anton Podbevšek teater Novo mesto

Toliko za uvod in napoved, da veste, kaj lahko – kar velja – počnete med 9. in 20. novembru 2022. Podrobnosti pa vam razkrijemo 20. oktobra, ko bodo organizatorji 33. Liffa s programskim direktorjem festivala Simonom Popko razkrili podrobnosti./Objavo pripravila: Alenka T. Seme/