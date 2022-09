Slovenska izdaja Guinnessove knjige rekordov 2023 že na voljo; Tudi s predstavljenimi slovenskimi rekorderji

Ljubljana, 15. september 2022 – Pri založbi Učila so danes, 15. septembra, predstavili slovensko izdajo Guinnessove knjige rekordov 2023. Knjigo sta predstavili predstavnici založbe Učila Mojca Benedičič in Branka Fišer, na predstavitvi pa so sodelovali tudi 4 slovenski rekorderji, vključeni v letošnjo izdajo knjige (košarkar Luka Trpin, direktor podjetja Matica MB Matej Burger, Ivan Koncut iz Občine Lendava in Mateja Rosa, predstavnica za stike z javnostmi Predjamskega gradu). V uvodu velja dodati, da je Guinnessova knjiga rekordov za leto 2023 – najbolje prodajana knjiga, ki izhaja vsako leto.

V zadnjem letu dni so obdelali 38.991 prijav za rekorde, skozi njihov strogi drobnogled se jih je prebilo 4964, v knjigi pa je vključen izbor izmed teh, torej

2697 rekordov, med katerimi jih je več kot 80 odstotkov novih ali izboljšanih.

Postati uradni Guinnessov svetovni rekorder je še naprej zelo visoko na seznamu želja neštetih posameznikov po vsem svetu. Tega se zavemo vsak dan znova, ko naši uredniki za rekorde pregledujejo na desettisoče prijav, ki jih prejmemo vsako leto.

Sprostitve ukrepov proti pandemiji covida-19 v tem letu in vrnitev v neko vrsto ‘normalnosti’ so to samo še podžgale. Čeprav prečesavanje prijav terja veliko dela, smo prav zaradi tega opazili porast števila izjemnih dosežkov na vedno širšem področju osvajanja rekordov s strani vedno bolj raznolikih rekorderjev.

Letošnja izdaja Guinnessove knjige rekordov ima nekaj vodilnih tem.

1. Prva tema je vidna že z naslovnice: VESOLJE

V zadnjem letu dni so opazili, da si vedno več ljudi želi osvajati rekorde onkraj meja našega planeta, zato letošnjo knjigo začenjajo s poglavjem oziroma Misijo, posvečeno vesolju. Začela se je čisto nova dirka za vesolje, v kateri si posamezniki prizadevajo, da bi postali prvi, najvišji, najstarejši ali najmlajši ljudje, ki bodo pustili svoj pečat na tej poslednji meji. Dirko podžiga predvsem komercializacija poletov v vesolje. Res je, tovrstno osvajanje rekordov mogoče ni na voljo sleherniku, bo pa zagotovo spodbudilo človeštvo, da bo še naprej premikalo meje možnega. Knjiga predstavlja vesoljske inovatorje, pionirje ter največji vesoljski teleskop James Webb.

2. Druga tema je raznolikost in vključenost

Prizadevanja za osvajanje rekordov v najširšem in najbolj raznolikem pomenu besede. Ne glede na starost, narodnost, biološki spol, raso, verstvo, družbeni spol, spolno usmerjenost ali telesne sposobnosti, vedno se bo našel rekord, ki vam bo pisan na kožo. V ta namen so leta 2022 dodali kategorijo Otroški rekordi ter zasnovali izzive, namenjene osebam, mlajšim od 16 let. Kategorije rekordov smo obogatili tudi z Guinnessovo pobudo za telesno ovirane, v kateri razvijamo dodatne kategorije za osvajanje rekordov za osebe s telesnimi in duševnimi ovirami.

3. Tretja tema obeležuje 150. obletnico romana Julesa Verna V osemdesetih dneh okoli sveta

V poglavju Okoli sveta v 300 rekordih so se poklonili piščevemu pustolovskemu duhu tako, da so se tudi sami podali okoli sveta in na poti popisali 300 kulturnih presežkov. Če zadnja leta niste mogli potovati po svetu, potem izdajatelji upajo, da vas bo to poglavje opomnilo na to, kako lep je naš planet in kako poln je raznolikih čudes.

Druge misije v knjigi se odvijajo drugje na trdnih tleh našega planeta: Življenje na Zemlji, Človeško telo, Izredni podvigi, Epsko inženirstvo, Razvedrilo, Sodobni svet in Šport. Tudi tokrat nam je pri pripravi vsakega poglavja pomagala ekipa strokovnih svetovalcev in poznavalcev z vsega sveta. Novi svetovalci seveda pomenijo tudi nove vsebine, zato bodite pozorni na kategorije, kot so opazovanje ptic, živalski junaki, politični aktivizem ter kriptovalute in NFT-ji.

Letos se vrača tudi kategorija Mladi uspešneži. Gre za rekorderje, stare 15 let ali manj, ki so s svojimi dosežki že pustili svoj pečat. Med tokrat uvrščenimi so prvak iz igranja tetrisa, šahovski velemojster, dva plesalca brejkdensa in osemletnica z neverjetnim darom za računstvo.

Vse časti si zasluži tudi osem novih članov Guinnessove Dvorane slavnih. Vsako leto izberejo posameznike, ki utelešajo duh osvajanja rekordov in pri tem spodbujajo druge. Med njimi boste našli 82 let staro astronavtko, tehnično nadarjenega najstnika, ki dela čudesa z legokockami, in pravo vsestransko zvezdnico v industriji zabave.

Obudili so tudi rubriko Od blizu. Te strani v slogu plakatov prikažejo veličino rekorda tako, da ga postavijo ob prepoznaven predmet ali stavbo. Kako velik je sinji kit, največja žival vseh časov?

Kako visoko se vije najvišje panoramsko kolo? Koliko mesa pridela največji pridelovalec govedine? Naši oblikovalci so odgovore prikazali tako, da so sinjega kita postavili na sredino natrpane ulice v Londonu, panoramsko kolo ob Veliko piramido v Egiptu ter orjaški hamburger nabodli na Washingtonov obelisk. Med listanjem letošnje knjige boste naleteli na še več takih rekordov, ob katerih boste osupnili.

Osvojitev rekorda, branje o njem ali samo ogled na družabnih omrežjih je osupljivo doživetje. Razširi naš pogled na svet in nam odpira številne nove priložnosti, ki samo čakajo na nas. Ni važno, kako močno si tega želite. Ni važno, ali dvigujete uteži med vožnjo na enokolesu, osvojite Everest ali poletite na Mednarodno vesoljsko postajo. Pomembno je to, da si zastavite cilje in si jih prizadevate uresničiti. Najpomembnejše pa je to, da pri tem uživate!

POVEZAVE Z DRUGIMI MEDIJI

Letos je toliko novosti o osvajanju rekordov, da so cel kup dodatnih vsebin objavili na spletu. Kjer koli v knjigi boste opazili dva astronavta, ki nosita kodo QR, zgrabite telefon, skenirajte kodo in že se boste znašli med našimi posnetki na tiktoku, objavami na facebooku, zgodbah na instagramu in članki na spletu.

In še številke, povezane z zgornjimi mediji:

• Več kot 134 milijonov prodanih knjig do zdaj

• Več kot 27,5 milijona sledilcev na FB

• Več kot 8,72 milijona naročnikov na kanalu youtube

• Več kot 5,46 milijona naročnikov na kanalu snapchat

• Več kot 375.000 sledilcev na twitterju

• Več kot 18,4 milijona sledilcev na tiktoku

• Več kot 4,59 milijona sledilcev na instagramu

O GUINNESSOVI KNJIGI REKORDOV

Katera lovna ptica v Evropi je najhitrejša? To vprašanje je navdihnilo ustanovitev Guinnessove knjige rekordov leta 1955. Na začetku je bila to ena sama knjiga, ki je izšla v mali sobi nad telovadnico, potem pa je zrasla v globalno večmedijsko blagovno znamko s pisarnami v Londonu, New Yorku, Miamiju, Pekingu, Tokiu in Dubaju. Danes vsebino svetovnega formata objavlja ne le prek knjig,

temveč tudi preko TV-oddaj, družbenih medijev in dogodkov v živo. Naši svetovalci tesno sodelujejo z blagovnimi znamkami in podjetji po vsem svetu, da bi izkoristili moč doseganja rekordov. Končni namen je navdihniti ljudi – posameznike, družine, šole, skupine, podjetja, skupnosti in celo države – za branje, gledanje, poslušanje in sodelovanje pri snemanju rekordov. Če se želite pridružiti tej skupini rekordov in poiskati odgovor na to prvotno vprašanje, se jim lahko pridružite tudi vi.

No, knjiga je lahko tudi tradicionalno najboljše praznično darilo za otroke ter odlična zabava, za odrasle pa vir preverjenih informacij.

IN ZDAJ ŠE SLOVENSKI REKORDERJI!

Slovenci imamo že v svoji naravi željo po doseganju več, boljše, hitreje. Prav zato imamo vsako leto lepo število novih Guinnessovih rekordov.

Novi slovenski rekordi v knjigi za leto 2023 so (po vrstnem redu v knjigi):

• Največja matica, Matica MB, 3,6 x 4,16 x 2 m, maja 2020

• Najtežji flash vzpon (ženska), ocena 5.14b, Janja Garnbret, 1. november 2021, Oliana, Španija

• Najdaljša prejadrana razdalja v dvoje na barki tipa ‘dinghy’, Uroš Kraševac in Maruša Močnik, 30. maj do 2. junij 2021, 621,5 km

• Najstarejši neprekinjeno delujoči slovenski narodnozabavni ansambel, Štirje kovači so začeli igrati 2. 9. 1954 in so do 14. 12. 2020 nastopali že 66 let in 103 dni

• Največ zaporednih zmag na španski dirki Vuelta, Primož Roglič, 5. september 2021, tretja zaporedna zmaga

• Največ košarkarskih osmic v minuti, Luka Trpin, 15. januar 2022, 74 osmic

• Največ košarkarskih osmic z odbojem v minuti, Luka Trpin, 18. december 2021, 67 osmic

• Največja količina bograča, Občina Lendava, 4. september 2021, 1801 kilogram Drugi slovenski rekordi v knjigi:

• Največji jamski grad, Predjamski grad, 35 metrov, predstavljen v poglavju Okoli sveta v 300 rekordih

• Najhitrejši maraton med vrtenjem obroča hulahup, Sasha Kenney, 22. april 2021, 5 ur, 5 min, 57 s

Ob tem pa je predstavljenih še 7 nedavnih rekordov, ki so bili objavljeni že prej, torej skupaj 17.

Opomba – s polkrepkimi črkami so predstavljeni rekorderji, ki so sodelovali na novinarski konferenci ob predstavitvi slovenske izdaje v knjigarni Felix kjer je potekala novinarska konferenca izidu Guinnessove knjige rekordov 2023, ki je izšla pri založbi Učila.

In še to! V zaključku dodajmo še video predstavitev današnje novinarske konference, na kateri so se predstavili v opombi omenjeni rekorderji, in seveda predstavnici založbe Učila Mojca Benedičič in Branka Fišer, ki sta novo izdajo poglobljeno in zanimivo predstavili./Objavo pripravila Alenka T. Seme in J. Temlin/Video Ljubljanske novice/ Foto: press Založba Učila