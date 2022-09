Slovenija, 17. September 2022 – Danes, 17. septembra, obeležujemo že 6. Evropski dan trajnostnih skupnosti – tudi v Sloveniji. Na tisoče dogodkov po Evropi in dober ducat dogodkov v Sloveniji nosi sporočilo, da majhne inovativne skupine pomembno prispevajo k reševanju kriz, s katerimi se spopadamo kot družba. H kampanji se pridružujejo dogodki, ki potekajo kadarkoli tekom septembra.

Mnoge navidez majhne pobude so pogumni trajnostni poligoni, ki preizkušajo in izpopolnjujejo novosti, da jih lahko širša družba povzame izčiščene in preverjene – po tem, ko so odpravile tudi vrsto napak.

Da imamo lahko v Sloveniji od aprila 2022 nacionalno poklicno kvalifikacijo ilovičar je moralo na desetine rok delati z mnogo ilovnatih ometov na stenah mnogih bolj ali manj uspešno izdelanih hiš. Na stotine permakulturnih projektov je že pri nas, ker se permakulturna skupnost povezuje in širi svoja znanja. Tradicionalne lokalne skupnosti vračajo utrip v središča vasi in mest, trudijo se jih obnavljati trajnostno in z zavedanjem o vrednosti skupnostnih vezi. Mladi vse bolj prepoznavajo pomen regenerativnega kmetijstva za samopreživetje naroda.

Prav mladi so tisti, na katerih je breme mnogih zahtevnih odločitev. Kot družba bi morali iz čiste solidarnosti poskrbeti, da naslednje generacije ne bi morale pospravljati še več za nami starejšimi, kot bodo že tako ali tako. Prav zato se letos tudi Evropski dan trajnostnih skupnosti pridružuje Evropskemu letu mladih 2022.

Krovni dogodek v okviru dneva trajnostnih skupnosti je že 15. dan ekovasi, 18. septembra, kjer se na desetine pobud sreča in oplaja med sabo. (Prijave na dogodek žal več niso možne, saj smo že presegli kapacitete prostora.)

Napovedani dogodki, ki se bodo odvili v okviru Evropskega dne trajnostnih skupnosti so:

Rača, kot je enkrat bila / Rača, as it used to be! (v sklopu World cleanup day!)

17. september 2022

Organizator: Sandi Avbelj

Kraj: Rača

Čista obala 2022 / Slovenian coastal cleanup 2022

17. september 2022

Organizator: Zavod TRI-NITI

15. dan ekovasi / 15th Ecovillage Day

18. september 2022

Organizator: Permakulturno društvo in veterani dnevov ekovasi

Gostitelj: Zavod Svet na dlani, Briše pri Polhovem Gradcu 17

ObRED ob jesenskem enakonočju / Autumn equinox ritual

22. september 2922

Organizator: Žarek, Helena Cesar s.p. predavalnici Žarek

Podiranje vrtnarskih mitov: Priprava in oskrba sonaravnega vrta

24. september 2002 od 15:00 – 18:00

Organizator: Zavod AlterEko, Vinje, Slovenia Vinje 28, Vinje – Dol pri Ljubljani

Dan odprtih vrat na Sončnem griču / Open doors at Sunny Hill

24. september 2022

Organizator: Sončni grič Sončni grič / Sunny Hill

Gobarske pustolovščine

24. september 2022

Organizator: Društvo DIVJA Vodice pri Ljubljani

Okrogla miza: podnebna kriza in prehranska draginja

26. september 2022

Organizator: Umanotera Hiša EU, Ljubljana

Povezani z Anastasijo, Zveneče cedre sprememb

26. september 2022

Žarek, Helena Cesar s.p. predavalnica Žarek

Trajnostne skupnosti, tako tiste ohlapne kot tiste kompaktne, so srečališča vedrih ljudi, jedra zdravorazumskega razvoja in praznovanja človečnosti — z roko v roki. To so vrednote, ki plemenitijo politiko in gospodarstvo, infrastrukturo in tehnologijo. Če ni skupnosti, čemu potem sploh služijo?

Naša želja je, da beseda “trajnostno” povsem izgine iz našega besednjaka, ker je že del besed skupnost, razvoj in gospodarstvo. Enako kot naj izgine pridevnik “ekološko” iz hrane, gradnje, turizma in kozmetike. O takšni prihodnosti govorimo, jo gradimo v potu lastnih rok in znanje z veseljem delimo ob klepetu, skodelici čaja, resnem sodelovanju in tudi kakšnem praznovanju.

Zemljevid vseh dogodkov in razsežnost iniciative, si lahko ogledate tukaj. Kot sporočajo organizatorji pa še vedno lahko prijavite svoj dogodek v drugi polovici septembra na tej povezavi in ga tako dodate na zemljevid!