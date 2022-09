V bavarski prestolnici Münchnu se danes začenja sloviti festival piva Oktoberfest

München/Nemčija, 17. september 2022 – Danes, 17. septembra, se v bavarski prestolnici Münchnu začenja sloviti festival piva Oktoberfest, ki bo odprt od 17. septembra do 3. oktobra. Kot se ve, gre za največjo tovrstno prireditev na svetu, ki vključuje festival piva in potujočo zabaviščno hišo in še marsikaj, kar privabi v bavarsko prestolnico več milijonov obiskovalcev iz vsega sveta.

No, velja dodati, da se ta znamenita prireditev, ki nima konkurence na svetu, lokalno imenuje tudi d’Wiesn, po pogovornem imenu sejmišče Theresienwiese.

Oktoberfest je pomemben del bavarske kulture, saj poteka že od leta 1810. Tudi druga mesta po svetu prirejajo praznovanja Oktoberfesta, no poskušajo prepričati s svojo kopijo Oktoberfesta, a so le bleda senca izvirnika.

Med Oktoberfestom se porabijo velike količine piva. Na primer, med 16-dnevnim festivalom, leta 2014 je bilo postreženih 7,7 milijona litrov piva, kar je trenutni še vedno veljavni rekord, ko je bilo na Oktoberfestu popitega največ piva.

Seveda pa obiskovalci Oktoberfesta uživajo tudi v številnih atrakcijah, kot so zabaviščne vožnje, stranske stojnice in igre. Na voljo je tudi širok izbor tradicionalnih jedi, se razume, da brez znamenitih klobas, krač, zelja in drugih dobro ne gre, kar pa se mora obilno zaliti s pivom. Se!

Münchenski Oktoberfest je prvotno potekal v 16-dnevnem obdobju do prve nedelje v oktobru. Leta 1994 je bil ta dolgoletni razpored spremenjen kot odgovor na ponovno združitev Nemčije . Posledično, če prva nedelja v oktobru pade na 1. ali 2., bi festival trajal do 3. oktobra ( dan nemške enotnosti ). Tako festival zdaj traja 17 dni, ko je prva nedelja 2. oktober, in 18 dni, ko je 1. oktober. Leta 2010 je festival trajal do prvega ponedeljka v oktobru (4. oktober), ob dvestoletnici dogodka.

Prvi sod piva, ki bo sicer letos dražje, kot na prejšnjem Oktoberfestu leta 2019, bo danes točno opoldne slovesno odprl münchenski župan Dieter Reiter, ki je zagotovo vesel, da se v njegovem mestu Oktoberfest spet odvija, po dveh letih vrača, ker so ga morali zaradi pandemije covida-19 lani in predlani odpovedali.

Od letos nov logotip – Münchenski Oktoberfest bo v prihodnosti nastopil z enotno zasnovo. Pokazali vam bomo, kako je videti nov logotip Oktoberfesta, kakšne so ideje za motivom s črko “O” in zakaj je enotna blagovna znamka tako pomembna za Oktoberfest.

In še odpiralni čas pivskih šotorov:

Od ponedeljka do petka se šotori odprejo ob 10.00 in zaprejo ob 23.30.

Sobote, nedelje in prazniki, 3. 10. lokal se začne ob 9. uri, policijska ura je ob 23.30 ure.

V velikih festivalskih dvoranah bo zadnje pivo in zadnja glasba ob 22.30 ure.

V manjših šotorih, kot so peko piščancev, šotori za prigrizke in kavarne, se strežba in glasba končata šele ob 23. uri.

Izjeme: Käfer Wiesn-Schänke in Kufflers Weinzelt sta odprta do 1. ure zjutraj, zadnja pijača je tu na voljo ob 12.30.

Več o stalih dogodkih na znamenitem Oktoberfestu 2022 pa najdete na njihovi spletni strani – AKTIVNA POVEZAVA.

Saj res! Kaj se bo dogajalo v bavarski prestolnici Münchnu, no na slovitem festivalu piva Oktoberfestu lahko spremljate tudi s pomočjo spletnih kamer z Oktoberfesta. /J.T./Fotografije so arhivske – avtorstvo Oktoberfest/