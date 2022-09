Na knjižnih policah nov roman Mihe Mazzinija – OSEBNO

Ljubljana, 18. september 2022 – Založba Goga je te dni na knjižne police postavila zanimiv roman Mihe Mazzinija, slovenskega pisatelja, scenarista in filmskega režiserja s tridesetimi izdanimi knjigami, prevedenimi v deset jezikov. Moža, ki ima doktorat iz antropologije na Institutum Studiorum Humanitatis in magisterij iz kreativnega pisanja za film in televizijo na Univerzi v Sheffieldu.

Ob prebiranju zapisanega v uvodu boste presenečeni, ker zapisano ne pove nič od tistega, kar izraža naslov njegovega novega romana OSEBNO, ampak le to, da gre za izjemno zanimivega avtorja.

No, in preden vam razkrijem vsebino naslova (natančneje, razkril ga bo kar Miha sam – video pogovor si morate ogledati) – naj dodam, da je Miha Mazzini mož, ki ga velja upoštevati.

A ne v delu, vsaj zame to velja, ko v uvodu svojega imenitno napisanega romana zapiše: »Pustila me je šestkrat v letu in pol. Vsakič, ko slišim koga jamrati: »Joj ločitev me je uničila,« le sočutno kimam in si mislim: Kakšen začetnik! Kakšen amater!«

Razlog mojega nestrinjanja z njim, kar je seveda moja pravica, je ta, da če bi mene -on-zapustil, bi že po njegovem prvem odhodu zamenjala ključavnico, stari ključ, od skupne prve »ključavnice«, pa zalučala v zabojnik Komunale. Miha ni storil tega, kar je seveda bila njegova pravica.

A ste zdaj dojeli zapisano? Seveda še ne! A ko pa boste prebrali roman OSEBNO, kako se je tega lotil on, po šestem zapiranju vrat z njene strani, boste spoznali njegovo širino. A spoznali tudi, kako se velja v življenju lotevati preobratov. Lotevati istih, s katerimi se je tudi avtor, in sicer tako, da je našel pot, da je OSEBNO prehodil pot po njenem »šestem« odhodu.

Da ne bo pomote! Miha Mazzini je v svojem romanu zapisal in opisal svojo pot, ki vam je ni treba upoštevati, ali celo po njej hoditi. A kot je povedal na prestavitvi, gre le za zanimivo lastno izkušnjo.

Po prebranem romanu – OSEBNO avtorja Mihe Mazzinija – svetujem, da ga prebirate kot roman vreden branja, lahko pa ga upoštevate tudi kot neobvezujoči, a odlično napisan napotek./Prispevek pripravila: Alenka T. Seme/Foto in vide LN/ avtor: Alenka T. Seme/