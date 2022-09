Murska Sobota, 19. septembra 2022 – Murska Sobota gosti 24. FAI Svetovno prvenstvo v letenju s toplozračnimi baloni, na katerem sodeluje 105 tekmovalnih ekip iz 32 držav. Slavnostna otvoritev je bila v soboto, 17. septembra, pred Expanom, tekmovalni poleti pa bodo potekali še vse do konca tedna.

24. FAI Svetovno prvenstvo v letenju s toplozračnimi baloni v Murski Soboti, največji letošnji mednarodni športni dogodke pri nas, je v polnem teku. Včeraj, 18. septembra, je bil za pilote prvi tekmovalni dan in večtisočglava množica obiskovalcev je bila priča enkratnemu prizoru, ko je v zrak naenkrat poletelo 105 toplozračnih balonov. Na pot proti Madžarski so zjutraj izpred Expana poleteli tudi plinski baloni, na letališču se je odvil adrenalinski Aero show, za otroke so pripravili Družinski balonarski dan. Pred nami so še štirje tekmovalni dnevi, zaključna prireditev in podelitev nagrad najboljšim pilotom svetovnega prvenstva bo v petek, 23. septembra, ob 12. uri v Dvorcu Rakičan.

Včeraj, 18. septembra, na prvi tekmovalni dan, je za dežjem posijalo sonce, tako da so lahko piloti navsezgodaj izvedli prvi skupinski prilet na letališče Murska Sobota. Za slovenske tekmovalce se je prvenstvo začelo odlično, saj je Dejan Buzeti dosegel tretji najboljši rezultat na eni od nalog. Okoli 10. ure so izpred Expana poleteli plinski baloni. Ti za razliko od toplozračnih balonom letijo višje in lahko preletijo velike razdalje. Leta 2020 so pristali v Krakowu na Poljskem, včeraj pa so okoli 18. ure pristali južno od madžarskega mesta Kaposvár. Pred paviljonom Expano je potekal Družinski balonarski dan z delavnicami in animacijami za vso družino. Otroci so uživali v družbi klovna in maskote prvenstva, malega Štrkca, ter vstopili v kupolo balona. Ob 14. uri so na letališču izvedli še drugi del Aero showa; obiskovalci so lahko občudovali zračne akrobacije Petra Podlunška.

Popoldan se je na letališču Murska Sobota zbralo več tisoč obiskovalcev, ki so končno dočakali spektakularen pogled na prvi skupinski vzlet več kot 105 toplozračnih balonov. Piloti so se pomerili v dveh tekmovalnih nalogah, Obotavljajoči se valček in Zemljo krast. Pri prvi direktor tekmovanja določi več ciljev, naloga pilota pa je, da si med njimi izbere tistega, ki ga bo glede na vremenske pogoje najverjetneje oz. najlažje zadel. Pri drugi nalogi pa tekmovalec poizkuša s svojo potjo orisati čim večje območje.

Zvečer so organizatorji na letališču uspeli izvesti še težko pričakovani Night Glow in v mraku so zažareli osvetljeni baloni posebnih oblik. Pester vikend se je zaključil s koncertom prekmurskih raperjev Lepopold I. in Vaino pred Expanom.

Pred tekmovalci so še štirje tekmovalni dnevi. Vsak dan planirajo dva poleta, in sicer skupinski prilet (fly-in) zjutraj okoli 7. ure na letališče Murska Sobota in skupinski vzlet (fly-out) z letališča okoli 16. ure. Poleg svetovnega prvenstva pa poteka še tako imenovana fiesta, približno 20 balonov, od tega šest balonov posebnih oblik, ki ne tekmujejo, navadno vzleti malo za tekmovalci, tako da bo v zraku kar okoli 130 toplozračnih balonov! Toliko jih v Sloveniji še nismo videli.

Lokacije tekmovalnih balonov in rezultate lahko spremljate na naslednji spletni povezavi: https://watchmefly.net

Množica pisanih balonov v zraku je v Pomurje privabila veliko množico ljubiteljev toplozračnih balonov iz Slovenije in tujine, zato v času jutranjih in večernih poletov prihaja do zastojev na cesti med letališčem Murska Sobota in dvorcem Rakičan. Za gledalce na letališču je dovoljeno zadrževanje za ograjo le na označenih prostorih, namenjenih javnosti. Obiskovalce prosimo, da upoštevajo navodila varnostnikov in redarjev ter da ne ovirajo vozil tekmovalnih ekip, vozil uradnega osebja in označenih spremljevalnih vozil.

Cesta na relaciji dvorec Rakičan – letališče Murska Sobota bo do 22. septembra med 16:30 in 17:15 popolnoma ZAPRTA zaradi logistike tekmovalcev. Vljudno vas prosimo, da pridete na letališče vsaj do 16. ure.

Jutri, 20. septembra, ob 20. uri bo v Gledališču Park projekcija dokumentarnega filma Nebo nad Ženavljami ali dan, ko nam je Evropa padla na glavo in dokumentarnega filma z naslovom Matija Gregor Kraškovič (1767–1823) zdravnik in prvi slovenski balonar.

Svetovno prvenstvo se bo zaključilo v petek, 23. septembra, ob 12. uri v Dvorcu Rakičan z zaključno prireditvijo in podelitvijo nagrad najboljšim pilotom svetovnega prvenstva 2022.

Vse informacije o tekmovanju, predstavitve ekip in program so objavljene na spletni strani www.hotairballoons2022.com, kjer si lahko tudi rezervirate svoj polet (vsaj 24 ur vnaprej). Na uradnem Facebook profilu lahko med drugim spremljate dogajanje na terenu v živo, reportaže z dogodka pripravlja tudi mednarodna zvezda in komentator letalskih prireditev Regan Tetlow iz ZDA./LN/