Prihaja 14. Collecta največji zbirateljski dogodek pri nas!

Ljubljana, 22. september 2022 – Mednarodni sejem zbirateljstva Collecta bo to leto potekal na novi lokaciji in v novem terminu, in sicer od 27. do 29. septembra 2022 v hramu slovenske kulture Cankarjevem domu. ž

Kot sporočajo organizatorji bo letos največji zbirateljski dogodek pri nas zbral veliko zbiralcev in trgovcev iz sedmih držav – Belgije, Slovenije, Italije, Poljske, Hrvaške, Nemčije, Srbije. Tradicionalno bo na dogodku prisotna tudi Pošta Slovenije in to leto tudi Nemška Pošta / Deutsche Post. Tematska razstava Collecte bo na ogled postavila številne predmete na temo Nostalgije, za nakup pa bodo na voljo osebna priložnostna filatelistična gradiva Collecte.



TEMATSKA RAZSTAVA – V letošnjem letu bo Collecta predstavila bogato tematsko razstavo na temo nostalgije, v okviru katere bo na ogled postavila znamke, izdane ob 75. obletnici priključitve Slovenskega Primorja in Istre k Jugoslaviji (1945– 47), razglednice in značke z upodobitvijo Slovencev na kulturnem, športnem in političnem področju na območju Slovenije in zamejstva v obdobju Avstro-Ogrske in stare Jugoslavije, zbirko čipkarsko-filatelističnih materialov, ljudske noše v filateliji, maske v filateliji, izbor iz zasebne zbirke starih otroških knjig Moja otroška knjiga, zbirko vseh osebnih filatelističnih gradiv Collecte, junake stripov, NOB na območju Slovenije 1941–1945 in mnoge druge.



PRILOŽNOST ZA OCENITEV OSEBNIH ZBIRK – Na razstavnih prostorih Numizmatičnega društva Slovenije, Filatelističnega društva Ljubljana in Filatelistične zveze Slovenije bodo vsak dan prisotni strokovnjaki, ki bodo obiskovalcem pomagali ocenjevati filatelistične in numizmatične predmete. Če imate doma stare kovance, bankovce, znamke ipd., jih lahko prinesete na Collecto in mogoče odkrijete, da skrivate doma pravi zaklad!



OSEBNA PRILOŽNOSTNA GRADIVA COLLECTE

Collecta kot eden izmed redkih sejmov na svetu že 14 let samostojno izdaja lastna priložnostna osebna filatelistična gradiva. Na dogodku bodo tradicionalno na voljo znamka, razglednica, maximum karta z dnevnimi žigi in ovojnica! Nakup bo možen v času Collecte v Cankarjevem domu na info točki!

VZPOREDNO TUDI 21. FESTIVAL ZA TRETJE ŽIVLJENJSKO OBDOBJE

Vzporedno s Collecto bo potekala tudi največja prireditev za starejše v Evropi 21. Festival za tretje življenjsko obdobje. Festival je izjemno medgeneracijsko obarvan in k obisku vabi predstavnike vseh generacij. V letošnjem letu organizatorji pripravljajo več kot 20 izobraževalnih delavnic in predavanja na temo demence, preprečevanja kapi, visokega holesterola, aktivnega tretjega obdobja, več kot 80 kulturnih točk nastopajočih iz vseh koncev Slovenije in tujine na odru, 8 strokovnih razprav ter bogato sejemsko ponudbo vseh razstavljavcev. Program lahko spremljate tukaj: f3zo.si/program