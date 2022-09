Ob 70. jubileju Sinjega galeba tri novosti ter niz ponatisov

Ljubljana, 28. september 2022 – Mladinska knjiga je ob letošnjem 70. jubileju znamenite knjižne zbirke Sinji galeb na knjižne police – bolje rečeno v branje – bralcem ponudila tri novosti – dvema izvirnima in enim prevodenim delom. Ob tem pa je dodala še niz ponatisov iz te legendarne zbirke. Da je zbirka Sinji galeb nekaj posebnega, vedo tako nekoč mlade in zdajšnje generacije bralcev. Seveda tistih, ki jim je kaj tradicija in kakovost, hkrati pa do tega, da zanj čas ne teče tako hitro, kot tiste, ki si zbirke Sinjega galeba niso “prisvojili”.

Mladinska knjiga, ki vestno skrbi za “Sinjega galeba” – saj razmete, da gre za knjižno zbirko – je tokrat ob častitljivi obletnici med novosti uvrstila fantazijski roman Grizolda in maček mlade avtorice Lune J. Šribar in roman poljske pisateljice Krystxne Bogler, ki nosi naslov Klementina ima rada rdeče. No, tu pa so še štirje ponatisi za mlade in otroke, in sicer: Brata Levjesrčna Astrid Lindgren, Dvojne počitnice Braneta Dolinarja v priredbi Slavice Remškar, Hrošč leti v somraku Marie Gripe ter Teto Magdo Svetlane Makarovič.

Pa si poglejmo (si lahko ogledate) video predstavitev novosti in kaj so o njih povedali ustvajlaci in soustvarjalci:

– fantazijski roman Grizolda in maček mlade avtorice Lune J. Šribar; Uredila: Alenka Veler; Ilustracija na naslovnici: Peter Škerl.

– roman poljske pisateljice Krystxne Bogler, ki nosi naslov Klementina ima rada rdeče; Uredila: Alenka Veler; Prevedla: Staša Pavlocić; Ilustriral: Bohdan Buntenko.

-štirje ponatisi za mlade in otroke, in sicer: Brata Levjesrčna Astrid Lindgren, Dvojne počitnice Braneta Dolinarja v priredbi Slavice Remškar, Hrošč leti v somraku Marie Gripe ter Teto Magdo Svetlane Makarovič.

Za vse ljubitelje zanimivega branja za mlade, no tudi starejši lahko pokukajo v te knjige, so pri založbi povedali, da so na svoje police dodali še:

Strip Toni ali Kako do novih nogometnih čevljev nemškega avtorja Philipa Waechterja, ki ga je poslovenila prevajalka Neža Božič. Velja dodati, da je avtor Philip Waechter član umetniškega koletiva Labor Ateliergemeinschaft, ki združuje oblikovalce in avtorje. No, pri nas pa ga že poznamo po njegovih knjigah Jaz sem taka, ti si tak in slikanici Sinček sonček in Jaz, ki je doslej doživela kar osem ponatisov.

Med »dodatki« – jesenskimi novostmi Mladinske knjige, da bomo natančni, zanimiva – pravijo, da gre za prvovrstno prismojeno zgodbo o prijaznih starših, gospe in gospodu Mevža ter o njuni neverjetno pošastni hčerki Mirti Mevža – in o uničujočem prihodu Štvora, kar je tudi naslov knjige, izpod »tipk« Davida Walliamsa z ilustracijami Toniya Rosse ter prevodu Nine Dekleva.

Ne smemo pozabiti še na deseti del zavbavnih dogodivščin – Materin vrh – priljubljenega policista iz serije Pasji mož znamenitega ameriškega avtorja Dava Pilkeyja, ki mu ga, kot je treba poslovenil Boštjan Gorenc – Pižama.

Kot zaključek pa so založniki v zanimivi zbirki »dodatkov« dodali poslastico za ljubitelje Harryja Potterja, in sicer ilustrirani izdaji Dvorane skrivnosti in Kamen modrosti.

Zanimivo, vredno branja, pručevanja in uživanje…Tako pravi o tem tisti, ki so »odgovorni«, da ste – boste – dobili priložnost…

In zdaj še dodatek! – Zbirka Sinji galeb je najstarejša knjižna zbirka za mladino pri nas. V njej je doslej izšlo več kot 350 knjig. Prva knjiga, ki je izšla v zbirki, je bila Mladost v džungli indijskega pisatelja Dhana Gopala Mukerdjija, druga pa ponatis priljubljene Bratovščine Sinjega galeba Toneta Seliškarja, po kateri je zbirka dobila ime.

Ustanovitelj zbirke in njen prvi urednik je bil pesnik Ivan Minatti. Po mnenju strokovnjakov za mladinsko književnost je postavil pomembne temelje in opredelil kriterije zbirke. Sredi osemdesetih let prejšnjega stoletja je zbirko v urejanje sprejel Marko Uršič, sledil mu je Vasja Cerar, kratek čas jo je urejal tudi Boštjan Gorenc, zdaj je zanjo odgovorna Alenka Veler.

In še to! Leta 1945 je nastala založba Mladinska knjiga in se ob nastanku zavezala, da bo izdajala kakovostne knjige za otroke in mladino. Leta 1952 je ustanovila knjižno zbirko Sinji galeb, namenjeno mladim bralcem od 10. leta naprej./Objavo – videe in fotografije pripravila: Alenka T. Seme