O volitvah, ki zanimajo one, ki so od tam, in te, ki so tu, a so od tam…

Banja Luka, 28. september 2022 – Praviloma v Ljubljanskih novicah lokalnim političnim temam s področja Balkana ne namenjamo veliko prostora. Ne zato, kar bi imeli kaj proti temu področju, ampak zato, ker tega področja pač ne preučujemo poglobljeno.

Ker pa so se na nas tokrat obrnili nekateri naši bralcev in BiH – natančneje iz Republike Srbske, ki živijo in delujejo v Sloveniji, smo se odločili, da pred volitvami v Republiki Srbski, te bodo 2. oktobra, (volili bodo poslance (83) skupščine Republike Srbske, predsednika Republike Srbske in člana predsedstva BiH), da naše pravilo zanje prilagodimo.

In sicer zato, ker so naši zvesti bralci – sodržavljani in soprebivalci (začasno prijavljeni pri nas), ki jih zanima kdo bo področju Republiki Srbski v prihodnje tam vladal. In zakaj so se obrni na nas? Ker pravi, da naj ne bi bili lokalno zavedeni ali politčno usmerjeni. Zanimivo!

Prav! V Republii Srbski bodo 2. oktobra sestavljali enodomno skupščino iz 83 poslank in poslancev. Izbirali predsenika Republike Srbske Ter mimogrede tudi, volili bodo člana predsedstva na ravni BiH, ki ga sestavljajo trije predsedniki (Srb, Hrvat in Bošnjak).

Velja dodati, da se je kotraverzni Dodik, ki je bil čana predsedatva BiH tokrat odločil, da se vrne na domače »dvorišče«, saj je opazil, da v predsedniški »trojki« v Sarajevu, kjer je deloval zadnja štiri leta ni bil preveč uspešen – bolje rečeno samopašno učinkovit za svojo Republiko Srbsko. V Sarajevu je namreč Dodik štiri leta le vedril in oblačil z Hrvatom Željkom Komšićem, Bošnjakom Šefikom Džaferovićem. A učinka, da bi BiH premaknili proti EU ni bilo.

Ker pa se ve, da je Dodik po svoje močno povezan z vlado v Beogradu in nato še samostojno – neposredno – z Rusijo je bil kot član predsedstva BiH večkrat deležen kritik (a to je tudi vse) Bruslja in ZDA, kar ga kot trdokožca ni posebej načelo. Saj se ve, da nepredvidljivega Dodika »ukalupljanje« ne daje učinkov, saj gre za »zoženega« lokalnega politika, ki je močan le na »vasi«. Ali drugače rečeno, gre izjemno lokalno naravnanega politika, ki ga še tako dobri poznavalci politike ne bi znali uvrstiti v nek resen politični predal.

Ko pa govorimo o Sloveniji povezano z Dodikom, pa tudi z Republiko Srbsko, »izletniški« obiski, zdaj že odhajajočega slovenskega predsednika države Pahorja, ta tam doli ni dosegel nobenega učinka, tako ne za BiH kot ne Slovenijo.

Pa tudi razna t. i. prijateljska srečanja z ljubljanskim županom Jankovićem (naši mediji jih izpostavljajo, kot politična, za kar ni osnove) velja uvrščati le med t. i. »jaz tebi ti meni«, lepše rečeno poslovna prijateljstva, ki so morda koristila Dodiku in Jankoviću osebno, zagotovo ne Sloveniji ali BiH – no morda nekoliko njunima v Republiki Srbski in Sloveniji.

Pa se vrnimo k obljubi svojim bralcem, ki ji zanima, kako in kaj bo po nedeljskih volitvah v Republiki Srbski, in kdo naj bi ji vladal

Pripravljeni politični utrip pred nedeljskimi volitvami v Republiki Srbski (opravljena je bila anketa s pomočjo naših partnerjev – ni povzeta po njihovih medijih), izraža opravljena anketa (opravljena je bila v času med 22. 9 in 26. 9. 2022; anketa je obsega 1.400 oseb; izvedba anketiranja – anonima), ki pravi:

Struktura – Moški/Ženske:

Struktura – po izobrazbi:

Stranke (politične opcije), ki bi jim volivke in volivci oddali svoj glas:

Za koga bi oddali svoj glas ob glasovanju za predsednika Republike Srbske:

Seveda bodo o vsem, kod bo prevzel oblast, svoj končni glas prispevali volivke in volivci (tudi nekatere, ki živijo v Sloveniji). Zato velja počakati do 2. oktobra in znano bo, kdo bo vodil približno 49 % površine države (BiH).

Pa še to, za tiste, ki pozabite pogledati, zakaj v Republiki Srbski, tako jasno izpostavljajo, kdo in kaj so oni v BiH (No to počno tudi Bošnjaki, da se ve! Tudi Hrvati se trudijo, a brez uspeha – a to je že drugo poročje, čeprav zelopovezano z volitvami v BiH).

Dobor je vedeti – Republika Srbska, neuradno Srbska, je ena od dveh entitet v Bosni in Hercegovini, poleg Federacije Bosne in Hercegovine. Zavzema približno 49 % površine države (BiH), povečini njen severni in vzhodni del. Največje mesto je Banja Luka, ki je sedež večine institucij Republike Srbske kot tudi njeno politično, upravno, gospodarsko in visokošolsko središče.Srbska ima državno mejo z Republiko Srbijo, Črno goro in Republiko Hrvaško ter medentitetno mejo s Federacijo Bosne in Hercegovine. Ustanovljena je bila 9. januarja 1992 kot republika srbskega naroda Bosne in Hercegovine, z odločbo Skupščine srbskega naroda v Bosni in Hercegovini. Sledeč splošnim okvirom sporazuma za mir v Bosni in Hercegovini iz leta 1995 je postala mednarodno priznan pravni subjekt Bosne in Hercegovine. Republika Srbska je članica Združenja evropskih pokrajin, ki podpira pokrajine v evropskih širitvah in procesu globalizacije. Republika Srbska ima tudi sedem predstavništev v tujini, in sicer v Avstriji, Belgiji, Izraelu, Nemčiji, Rusiji, Združenih Državah Amerike in Srbiji. V Sloveniji še ne, a nikoli se ne ve (razlog veliko število prišlekov, ki iz tega dela Balkana postaja »močan« sesatavni del Slovenije)?

To je le delček našega pogleda o volitvah, ki zanimajo one, ki so od tam, in te, ki so tu, a so od tam…/Objavo pripravil: J. Temlin/ Tabele uredil: M. Sedeu/Foto: arhiv LN/