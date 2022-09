Družba HOFER mesečno donira povprečno kar 60 ton hrane

Lukovica, 29. september 2022 – Družba HOFER z različnimi ukrepi že vrsto let skrbi za čim manj odpadne hrane. Ko sporoča, samo v sklopu projekta Donirana hrana mesečno donira povprečno 60 ton hrane pomoči potrebnim.

Ob mednarodnem dnevu ozaveščanja o izgubah hrane in odpadni hrani, ki ga obeležujemo danes, 29. septembra, je HOFER podprl kampanjo Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano »Poglej, povohaj, poskusi«. Ta poziva potrošnike k skupnemu ukrepanju za zmanjšanje izgub hrane in odpadne hrane, kar pri HOFER-ju med drugim skušajo doseči z nasveti za shranjevanje živil za kupce. Dodatno z oznako »Je rok potekel? Pogosto uporabno dlje.« kupce spodbujajo, naj z uporabo senzorike pripomorejo k zmanjševanju količine zavržene in odpadne hrane.

Količina zavržene hrane v Sloveniji iz leta v leto narašča, kar polovica odpadne hrane pa nastane v gospodinjstvih. Raziskave Evropske komisije so pokazale, da se desetina vse hrane zavrže zato, ker potrošniki ne poznajo ali razumejo, kaj pomenijo datumi uporabe na živilih. HOFER si že vrsto let prizadeva zmanjšati količino zavržene hrane v sklopu lastne iniciative Danes za jutri in projekta Hrana na dobri poti, potrošnike pa o odgovorni uporabi živil osveščajo tudi z lastno oznako »Je rok potekel? Pogosto uporabno dlje.«

Z donirano hrano pomagajo 10.000 socialno ogroženim

Pri HOFERju z optimiziranim sistemom naročanja in dovršenim logističnim sistemom skrbijo za čim manj odpadne hrane v trgovinah. Določene količine izdelkov vseeno ostanejo neprodane. Izdelkov, ki so še primerni za uživanje, ne zavržejo, temveč jih v okviru projekta Donirana hrana, v katerega je vključenih vseh 90 trgovin HOFER po Sloveniji, redno donirajo socialno ogroženim in ranljivim skupinam. HOFER donacije izvaja že vse od leta 2017, v okviru projekta Donirana hrana pa več kot 10.000 socialno ogroženim in ranljivim skupinam donira v povprečju 60 ton hrane mesečno. Med donirano hrano prevladujejo sadje, zelenjava, kruh in pekovski izdelki ter drugi za donacijo primerni izdelki.

Video zgodba poteka rednih donacij hrane humanitarnim združenjem po vsej Sloveniji »Donirana hrana na dobri poti«: ogledate si jo na spletni povezavi.

Kako lahko kupci pripomoremo k zmanjševanju zavržene in odpadne hrane?

Na HOFERjevi spletni strani so objavljeni številni nasveti za pravilno shranjevanje živil. Serija poučnih video napotkov »Hrana na dobri poti« kupcem pomaga, kako ohraniti ali celo podaljšati svežino in uporabnost živil z ustreznim shranjevanjem. Dodatno kupcem za zmanjšanje količine zavržene in odpadne hrane svetujejo še:

in izdelke s krajšim rokom uporabe uporabimo prednostno; razlikujmo med rokoma »Porabiti do« in »Uporabno najmanj do«; prvi označuje datum, do katerega so živila varna za uporabo, drugi pa datum, do katerega živila ohranijo pričakovano kakovost, ob določenih pogojih pa jih lahko uživamo tudi po preteku tega roka.

Poznate oznako »Je rok potekel? Pogosto uporabno dlje.«?

Pri HOFERju z oznako »Je rok potekel? Pogosto uporabno dlje.«, ki jo kupci najdejo na določenih izdelkih Hoferjevih lastnih blagovnih znamk z rokom uporabnosti »Uporabno najmanj do«, opominjajo na skrbno ravnanje s hrano doma.

Izdelke, opremljene s to oznako, lahko zaužijemo tudi po preteku roka »Uporabno najmanj do«, če so bili pravilno hranjeni, imajo ustrezen videz, vonj in okus.

Več napotkov za pravilno shranjevanje živil in izdelkov najdete tukaj.