Rotarijci zbrali 17.000 evrov za otroke z disleksijo – organizatorji/Foto: press Propiar, Strateško komuniciranje

Ljubljana, 30. september 2022 – V Slovenski filharmoniji se je odvil dobrodelni koncert za otroke z disleksijo. Organizatorji dogodka Rotary klub Ljubljana Grad, Slovenska filharmonija in Rotary District 1912 so s prodajo vstopnic in ostalimi donacijami zbrali 17.000 evrov, sredstva pa bodo namenili dobrodelni strokovni podpori pri delu z otroki z disleksijo.

Koncert z naslovom Življenje z disleksijo se je odvil v torek, 20. septembra, namenjen pa je bil ozaveščanju o disleksiji ter zbiranju sredstev za posameznike in organizacije, ki se ukvarjajo z razvojem potencialov oseb z disleksijo.

Z dogodkom pohvale vrednim dogodkom so organizatorji, Rotary klub Ljubljana Grad, Slovenska filharmonija in Rotary District 1912, skupno zbrali 17.000 evrov: 6.000 iz prodaje vstopnic, 3.000 je podaril Rotary District 1912, 8.000 evrov pa so člani RK Ljubljana Grad zbrali s sponzorskimi sredstvi.

Pobudo za koncert je dala članica Rotary Kluba Ljubljana Grad in nekdanja članica Slovenske filharmonije, Karolina Zupan, saj se je prav glasba izkazala za uspešno pri premagovanju izzivov, s katerimi se osebe z disleksijo soočajo. Na odru so se zvrstili znani slovenski izvajalci, med njimi sopranistka Nika Gorić, tenorist Martin Sušnik in mezzosopranistka Irena Yebuah Tiran, orkestru pa je dirigiral Simon Dvoršak, član slovenskega Rotary kluba Barbara Celjska.

Življenje z disleksijo je sicer projekt s katerim RC Ljubljana Grad ozavešča javnost o disleksiji in izzivih, ki jih ta predstavlja. V ta namen sodeluje s strokovnjaki Društva za pomoč otrokom in mladostnikom s specifičnimi učnimi težavami in donira sredstva za nakup ustreznih pripomočkov.

Poleg tega ozavešča javnost s pomočjo strani Življenje z disleksijo na družbenem omrežju Facebook. Kot nadgradnjo in kontinuiteto projekta namerava ustanoviti tudi Sklad Življenje z disleksijo, preko katerega bodo sredstva še naprej zbirali in jih nato porazdelili med izvajalce strokovne podpore pri delu z otroki z disleksijo. Vsi, ki bi želeli še v prihodnje prispevati, lahko tako storijo z nakazilom na račun: SI56 2900 0005 1294 233, Unicredit banka Slovenije d. d., Rotary klub Ljubljana Grad, Likozarjeva 6, 1000 Ljubljana./LN