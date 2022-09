Posvet KPK – Integriteta lahko v naši družbi postane standard že zdaj

Ljubljana, 30. 9. 2022 – Že danes imamo na razpolago vse možnosti, da integriteta na vseh ravneh družbe postane standard. Takšen je bil zaključek sodelujočih na današnjem posvetu Integriteta v odnosu do legalnosti in legitimnosti, ki ga je v Grand hotelu Union v Ljubljani organizirala Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija).

A da bi to dosegli, mora svoje prispevati vsak od nas. Pri tem posebno odgovornost nosijo nosilci javnih funkcij, ki morajo z dobrim zgledom slediti visoki stopnji integritete. Da bi se pravna država ter integriteta in transparentno delovanje družbe učinkoviteje krepili, se zato v prihodnosti odpira tudi možnost preobrazbe in preimenovanja Komisije za preprečevanje korupcije v institucijo za krepitev integritete in transparentnosti.

Zbrane na posvetu KPK so uvodoma nagovorili osrednji govorec predsednik Republike Slovenije Borut Pahor, predsednica državnega zbora mag. Urška Klakočar Zupančič (v videonagovoru) in ministrica za pravosodje dr. Dominika Švarc Pipan. Svoje poglede, kako znotraj svojega poklica kot posamezniki sledijo krepitvi integritete, so nato predstavili zaslužni profesor dr. Albin Igličar, Varuh človekovih pravic Peter Svetina, Informacijska pooblaščenka Mojca Prelesnik, predsednica Računskega sodišča Jana Ahčin, predsednik Združenja nadzornikov Slovenije Gorazd Podbevšek, nekdanja ministrica za pravosodje mag. Lilijana Kozlovič in predsednik Komisije dr. Robert Šumi.

Sodelujoči na posvetu so izpostavili pomen krepitve integritete v politiki, pravu, javnem sektorju, gospodarstvu, izobraževalnem sistemu in družbi nasploh. »Krepitev integritete se ne zgodi sama po sebi. Zato naj vsak izmed nas in vsi skupaj, še posebej pa pristojne institucije na področju krepitve integritete, kot je Komisija, v družbi naredimo vse, kar lahko. To je naša vloga oziroma poslanstvo, saj si zaslužimo, da integriteta postane standard. Čim prej,« je na posvetu poudaril dr. Robert Šumi.

Integriteta: zmanjševanje razkoraka med legalnim in legitimnim

Integriteta je predpogoj za zaupanje, saj oseba z visoko stopnjo integritete vedno sledi legalnosti (zakonom) in ne legitimnosti (intimnim prepričanjem, kaj je prav), če ti dve nista skladni. Prav zato so govorci izpostavili pomen stanja v družbi, v kateri sta legalnost in legitimnost skladni. »Za doseganje sprememb zakonodaje, če nam ta ne ugaja, obstajajo uveljavljene pravne poti – ne pa da take zakone enostavno ignoriramo, jih ne priznavamo, delamo po svoje,« je dodal predsednik Komisije.

Od preganjanja slabega do krepitve dobrega – vloga in pomen Komisije v prihodnje

Vsi govorci so se strinjali, da je integriteta eden od temeljev pravne države in demokratične družbe. Pri vzpostavitvi moralnega minimuma kot osnove integritetne družbe pa ima pomembno vlogo Komisija, zaradi česar so številni govorci poudarili pomen njenih preventivnih aktivnosti. S tem so napovedali, da se morda v prihodnje obeta tudi njena preobrazba v institucijo za krepitev integritete in transparentnosti./LN/KPK/Foto: press KPK/