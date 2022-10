1. oktober je mednarodni dan starejših; In…? Naši bodo dobili 5-taka!

Ljubljana, 1. oktober 2022 – Mednarodni dan starejših zaznamujemo že 32. leto zapored. Z besedo starejši običajno označujemo osebe, stare 65 let ali več. Na začetku letošnjega leta je bilo med prebivalci Slovenije v tej starostni skupini približno 193.000 moških in 251.000 žensk.

Starejših čedalje več – Prebivalstvo Slovenije se stara. 1. januarja letos je bilo 444.743 oz. približno petina (21 %) prebivalcev starih najmanj 65 let. Otrok do 14 let je bilo 15 %. Delež starejših je bil najvišji v občini Osilnica (36 %), najnižji pa v občini Benedikt (14 %). Otrok je bilo več kot starejših le v 21 občinah. Projekcije ne kažejo na spremembo trenda – čez 50 let naj bi imela Slovenija 30 % starejšega prebivalstva.

Več kot tretjina prebivalcev, starih 85+, živi samih – Gospodinjski status prebivalcev se s starostjo spreminja. Medtem ko jih je v starostni skupini 65–69 let skoraj dve tretjini živelo z zakoncem oz. partnerjem, pa je bilo pri starosti 85+ takih nekaj več kot petina. Po drugi strani jih je iz starostne skupine 65–69 let v skupinskem gospodinjstvu živelo 1 %, iz skupine 85+ pa 15 %.

Med starejšimi lani 135 ženinov – Število sklenjenih zakonskih zvez se pri starejših skozi čas rahlo povečuje. Največ jih je bilo leta 2018, ko je bilo starih 65 let ali več 174 ženinov in 79 nevest. V 2021 je bilo toliko starih 135 ženinov (2 % vseh) in 57 nevest (1 % vseh).

V starosti 100+ še vedno poročenih 7 % prebivalcev – Tako kot gospodinjski status se s starostjo spreminja tudi zakonski stan prebivalcev. V 2021 je bilo v starostni skupini 65–69 let poročenih skoraj dve tretjini prebivalcev, v skupini 100+ pa 7 %. Ob tem se povečuje delež ovdovelih – v starostni skupini 85–89 let je bilo takih 60 % in v skupini 90+ več kot 70 % prebivalcev.

Internet (skoraj) vsak dan uporablja skoraj polovica – Uporaba interneta je pri starejših vse bolj razširjena. Delež starejših (65–74 let), ki uporabljajo internet vsakodnevno ali skoraj vsak dan, se je v letu 2021 povečal za 12 odstotnih točk, dosegel je 48 %. Tudi delež oseb te starosti, ki so v zadnjih treh mesecih nakupovale po spletu, se je zvišal, in sicer na 25 % (9 odstotnih točk več kot leto prej).

In kakšne so pokojnine v Sloveniji – V Sloveniji je povprečna neto starostna pokojnina 817,24 evra, vseh upokojencev pa je okoli 600.000. Najvišja trenutno znaša 3148,03 evra, prejema jo en upokojenec. Od 1. maja 2021 dalje je najnižja 279,56 evra, septembra 2021 jo je prejemalo 8103 upokojencev.

In na koncu je zanimivost, ki nekatere jezi, druge pa spravlja v smeh (bolje, da jih v smeh!) – Vlada je na dopisni seji, 30. septembra, znova obravnavala predlog Zakona o izvrševanju proračunov za leti 2023 in 2024. Glede na v sredo sprejet predlog zakona je vlada preoblikovala člen, ki se nanaša na izplačila letnega dodatka za upokojence. Zneski letnega dodatka se v vseh razredih zvišujejo za pet evrov glede na lansko leto.

Letni dodatek za upokojence za leto 2023 je določen v različnih višinah. Prejemnikom pokojnin do 600 evrov se bo letni dodatek izplačal v višini 455 evrov. Prejemnikom pokojnin od 600,01 evra do 720 evrov se bo izplačal v višini 315 evrov, za tiste s pokojninami od 720,01 evra do 850 evrov pa bo znašal 255 evrov. Za prejemnike pokojnin od 850,01 evra do 1.020 evrov se bo dodatek izplačal v višini 205 evrov in za tiste s pokojninami nad 1.020 evrov v višini 145 evrov.

In zakaj smeh? Zato, ker je Golob dokazal, da je boljši od Janševe, saj bodo ta bogatim upokojencem s pokojninami nad 1.020 evri dodal, kar 5 evrov več, kot jim je to lani namenil ta voherni Janša.

Nenazadnje je danes 1. oktober – mednarodni dan starejših, ki bo nekoč dosegel vse generacije. /SURS in LN/