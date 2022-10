Ljubljana bo oktobra v znamenju dobrodelnosti zbirala male aparate

Ljubljana, 1. oktober 2022 – Po dveletnem premoru se ponovno vrača ljubljanska oktobrska ozaveščevalno-zbiralna nagradna akcija, ki bo potekala med 1. in 21. oktobrom 2022, katero so organizatorji poimenovali »Prinesi male aparate«.

Leta 2019, ko se je v Mestni občini Ljubljana zbiralo stare baterije je sodelovalo tudi 38 ljubljanskih osnovnih šol, svoje stare baterije pa so prispevali tudi zainteresirani posamezniki. Takrat jim jih je uspelo zbrati dobrih 14,5 ton.

Letos pa se bo zbiralo delujoče in nedelujoče male aparate, računalnike in računalniško opremo ter TV/monitorje. Nekatere od njih tudi za dobrodelni namen. Akcijo so organizatorji, družba ZEOS, d.o.o., poimenovali »Prinesi male aparate« in bo potekala med 1. in 21. oktobrom 2022. Pripravljajo jo skupaj z Radiem Ekspres, Mestno občino Ljubljana, JP VOKA SNAGA d.o.o., Centrom ponovne uporabe Ljubljana in Društvom Duh časa (Računalniki za socialno ogrožene).

V sklopu akcije »Prinesi male aparate« si organizatorji želijo povečati ozaveščenost na področju ločevanja malih aparatov, saj tudi v Sloveniji veliko malih aparatov še vedno konča med mešanimi komunalnimi odpadki ali v napačnem zabojniku za ločeno zbiranje odpadkov. Raziskave kažejo, da se med zbranimi e-odpadki nahaja tudi 2 % še delujočih aparatov in dobro je, da jih zajamemo, saj jim tako lahko podaljšamo njihovo uporabno dobo.

Direktor družbe ZEOS, d.o.o, Emil Šehić je ob uradnem začetku akcije povedal: »Po uspešno izvedeni akciji »Prinesi stare baterije« iz leta 2019 smo se sedaj odločili izpeljati podobno akcijo, s poudarkom na malih aparatih. Zavedamo se, da je potrebno vse deležnike konstantno ozaveščati o pomembnosti pravilnega ravnanja z električno in elektronsko opremo. Še posebno pa mlade, ki so veliki uporabniki zabavne elektronike. Z letošnjo akcijo njim in ostalim sporočamo, da je v prvi vrsti potrebno seveda odsluženo malo elektroniko pravilno ločevati, spodbujamo pa jih tudi k razmisleku o nakupu rabljene opreme ali pa popravila tistih aparatov, ki se jih še lahko popravi pa tudi k souporabljanju naprav, ki jih ne uporabljajo vsak dan.«

V sklopu akcije bo organizirano zbiralo male aparate 27 prijavljenih ljubljanskih osnovnih šol, ki se bodo na ta način potegovale za 3 glavne nagrade – obisk podpornika akcije in priljubljenega glasbenika Challeta Salleta, ki je ob priložnosti vsem šolarjem povedal:

»Yo, legenda, pridruži se ozaveščevalno – zbiralni akciji »Prinesi male aparate« in osvoji moj nastop na tvoji šoli! Vzem’ si ga lagano in oddaj male aparate in računalnike, ki jih več ne rabiš, na primerna zbirna mesta. Pri tem ti lahko pomagajo starši, sorodniki, prijatelji in vsi zaposleni na šoli. Srečno in upam, da se vidimo!«

Svoje male aparate bodo lahko akciji namenili tudi vsi posamezniki na šestih javnih zbirnih točkah, kjer bodo za svoj trud prav tako nagrajeni. Še delujoče male aparate lahko prinesete na CPU Ljubljana, ZEOS, d.o.o., Radio Ekspres ter na poseben dogodek 14.10. na Kongresnem trgu. Izključno še delujoče računalnike in računalniško opremo zbirajo na sedežu Društva Duh časa. Nedelujoče male aparate pa na ZC Povšetova. Podrobnosti glede lokacij in urnika delovanja posamezne organizacije najdete na http://www.zeos.si.

V akciji si želijo organizatorji zbrati vsaj 300 še delujočih računalnikov in spodbuditi vsakega učenca iz sodelujočih osnovnih šol, da prinese od doma vsaj en mali aparat.

Društvo Duh časa bo poskrbelo za to, da bodo odšli vsi zbrani še delujoči računalniki varno v roke novim lastnikom, ki si jih sami težje privoščijo, Center ponovne uporabe Ljubljana bo postavil na police vse ostale še delujoče male aparate, nedelujoča oprema pa bo odšla v reciklažne obrate.

Akciji v čast bodo organizatorji v petek, 14. oktobra 2022, namenili poseben ozaveščevalno-zabavni dogodek na Kongresnem trgu v Ljubljani, na ta dan bo sicer potekal tudi 5. Mednarodni dan e-odpadkov. Akcija pa poteka v sklopu projekta Life

Spodbujamo e-krožno pod sloganom #še sem uporaben (v sofinanciranju Ministrstva RS za okolje in prostor ter Evropske komisije).

»Z letošnjo peto izdajo Mednarodnega dneva e-odpadkov želimo ljudi spomniti na pomen vsakega posameznega kosa elektronike ali električnega izdelka, ki se skriva pozabljen v gospodinjskih predalih povsod po vsem svetu« je povedal Pascal Leroy iz foruma WEEE forum, ki stoji za pobudo Mednarodnega dneva e-odpadkov in nadaljuje: »Te naprave ponujajo številne pomembne vire v proizvodnji novih elektronskih naprav ali druge opreme, kot so vetrne turbine, baterije za električne avtomobile ali sončne celice – vse to je ključno za zeleni, digitalni prehod na nizkoogljično družbo.«

Oddaja malih aparatov s strani posameznikov

V letošnji akciji bodo lahko sodelovali tudi vsi zainteresirani posamezniki, ki bodo lahko svoje male aparate oddali na šestih javnih zbirnih točkah in količino namenili določeni sodelujoči šoli. SAMO še delujoče male aparate vseh vrst se lahko odda:

– na Centru ponovne uporabe (Povšetova 4, 1000 Ljubljana): v času med 1. in 21.oktobrom 2022 od torka do sobote med 9:00 in 16:00

– na sedežu družbe ZEOS, d.o.o. (Šlandrova 4, 1231 Ljubljana – Črnuče): v času med 1. in 21. oktobrom 2022 od ponedeljka do četrtka med 8:00 in 16:00 in ob petkih med 8:00 in 13:00

-na Radiu Ekspres (Stegne 21c, 1000 Ljubljana): v času med 1. in 21. oktobrom 2022 od ponedeljka do petka med 8:00 in 16:00

– na posebnem dogodku* v čast 5. Mednarodnemu dnevu e-odpadkov (Kongresni trg, 1000 Ljubljana) dne 14. oktobra 2022 med 9:00 in 17:00

SAMO še delujočo računalniško opremo se lahko odda:

– na sedežu Društva Duh Časa – Društvo za trajnostni razvoj (Latinski trg 6, 1122 Ljubljana

– BTC (klet dvorane Emporium, nasproti trgovine Delko)

Pred oddajo prosimo pokličite na telefonsko številko: 068 154 063;

Poseben dogodek na 5. Mednarodni dan e-odpadkov

Letos bo potekal že 5. Mednarodni dan e-odpadkov, in sicer 14. oktobra 2022, z namenom promocije pravilnega ravnanja z električno in elektronsko opremo po vsem svetu v organizaciji WEEE foruma. Lani je več kot 170 organizacij iz petdesetih držav po vsem svetu podprlo ta poseben dogodek.

Letošnji mednarodni dan e-odpadkov je namenjen ponovni uporabi, popravilu in recikliranju majhnih e-odpadkov pod sloganom »Vse e-odpadke recikliraj, na velikost se ne oziraj!« .

V Sloveniji se bodo dnevu poklonili s posebnim dogodkom v sklopu zbiralne akcije malih aparatov, ki bo potekal v centru Ljubljane in na katerega so vabljeni vsi zainteresirani posamezniki in skupine (zanje je potrebna predhodna rezervacija).

Program dogodka

KDAJ: 14. oktober 2022, 9:00 – 17:00

KJE: Kongresni trg, Ljubljana

KAJ: 9:00 – 17:00: ZEOS, d.o.o.: Promocija projekta LIFE SPODBUJAMO E-KROŽNO

-E-transformer 2.0 – ogled multimedijskega vozila (muzej aparatov, retro igrice, poučni videoposnetki)

-Šraufarija – prikaz notranjosti računalnika in kaj vsebujejo njegovi deli

-Poučno-zabavne ZEOS aktivnosti – e-kolo, e-labirint, delujoči telefon na številčnico, fotostojnica, maskota ECI

-Kotiček za oddajo še delujočih malih aparatov, računalnikov in TV/monitorjev

9:00 – 17:00: PROJEKTNI PARTNERJI: Promocija njihovih aktivnosti

-Društvo Duh časa (računalniki za socialno ogrožene) – predstavitev usposabljanja še delujočih računalnikov za nove lastnike

-Serviser Jurco – prikaz delovanja pomivalnega stroja in brezplačna diagnostika

aparatov

-Projekt SUSMAGPRO – prikaz magnetov v aparatih in njihova reciklaža

-Knjižnica REČI – predstavitev skupnosti souporabe in stalne izmenjevalnice aparatov

-Center ponovne uporabe Ljubljana + VOKA SNAGA – predstavitev delovanja trgovinice za ponovno uporabo, stalnega kotička za ponovno uporabo še delujočih aparatov in zbirnega centra odpadkov./LN/