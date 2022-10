V Goodyearju v sodelovanju s Citroënom za njegovo vozilo OLI razvili posebno pnevmatiko

Kranj, 2. oktober 2022 – V družbi Goodyear so v sodelovanju s Citroënom za njegovo vozilo OLI(1) razvili posebno pnevmatiko, ki predstavlja pomemben korak proti zeleni prihodnosti. Zmes za tekalno oz. zunanjo plast pnevmatike je namreč skoraj v celoti izdelana iz trajnostnih ali recikliranih materialov.

Kot sporočajo so imeli pri razvoju nove konceptne pnevmatike Eagle GO v mislih predvsem okolje, saj so njeno tekalno plast skoraj v celoti izdelali iz trajnostnih materialov. Pri tem so za izdelavo uporabili sončnično olje in borovo smolo, naravni kavčuk ter siliko.

Napredno tekalno plast sestavljajo:

Sončnična olja in borova smola nadomeščajo olja na osnovi nafte.

Naravni kavčuk drevesa Hevea brasiliensis predstavlja zamenjavo za sintetični kavčuk na osnovi nafte. Za njegovo pridobivanje se uporabljajo metode odgovornega kmetovanja in gojenja.

Silika iz pepela riževih plev je stranski produkt predelave riža in zmanjšuje količine odpadkov, ki pristanejo na odlagališčih.

Trajnostno naravo pnevmatike Eagle GO dodatno nadgrajuje tudi njen obnovitveni potencial, saj je tekalno plast mogoče kar dvakrat obnoviti, kar omogoča do 500.000 prevoženih kilometrov.

Konceptna pnevmatika v tej fazi sicer še ni namenjena množični proizvodnji, predstavlja pa izjemno priložnost za nadaljnje raziskave in razvoj revolucionarnih tehnologij. Video o konceptni pnevmatiki Goodyear Eagle GO si lahko ogledate na sledeči povezavi.