Ljubljana, 3. oktober 2022 – V Münchnu se jutri pričenja največji evropski investicijsko-nepremičninski sejem EXPO REAL 2022, na katerem je že vrsto let prisoten tudi SPIRIT Slovenija. Tudi letos bo na svojem razstavnem prostoru v osrednji hali B2 skupaj s sorazstavljavci tujim poslovni javnosti predstavljala različne investicijske priložnosti v Sloveniji.

Investicijsko nepremičninski sejem EXPO REAL v Münchnu poteka že od leta 1998 ter velja za največji in najodmevnejši investicijsko-nepremičninski sejem na območju Evropske unije. Vsako leto gosti celotno nepremičninsko investicijsko industrijo iz celotnega sveta. Lani je privabil 19.200 obiskovalcev iz 52 držav in 1198 razstavljavcev iz 29 držav. Poleg osredotočanja na digitalizacijo sejem zajema tako različne segmente nepremičnin – pisarne, prodajo, hotele, logistiko in stanovanja, kot tudi celoten življenjski cikel zgradb, od razvoja projektov, do investicij in financ, trženja ter poslovanja. Rdeča nit letošnjega sejma bodo naslavljale odgovornost nepremičninske industrije v času podnebnih sprememb, vprašanja dostopnih stanovanjskih enot in digitalizacijo nepremičninske industrije.

SPIRIT Slovenija je objavila javno povabilo za skupno sejemsko predstavitev tržno zanimivih tehnoloških rešitev za sektor nepremičnin, vključno z rešitvami za pametna mesta in skupnosti ter za pametni dom in pametne zgradbe s strani inovativnih tehnoloških podjetij. Tako so se na 88 kvadratnih metrih slovenskega razstavnega prostora v hali B2 poleg agencije s svojimi investicijskimi projekti in rešitvami predstavljali: Agilicity, d. o. o., ki se ukvarja s programsko opremo za parametrično načrtovanje lokacije, Blocksquare, d. o. o., ki se ukvarja s tokenizacijsko infrastrukturo za nepremičnine, Bexel Consulting, d. o. o., ki se ukvarja z naprednimi rešitvami na področju gradnje in digitalne gradnje in DUTB d. d., ki išče investitorje za investicijske projekte iz svojega portfelja.

»Ena od ključnih nalog SPIRIT Slovenija je krovno pozicionirati slovensko gospodarstvo na strateških trgih ter privabljati investitorje v ključne panoge. Za uresničitev teh ciljev na tujih trgih izvajamo nacionalno komunikacijsko kampanjo I feel Slovenia. Green. Creative. Smart., s čimer tudi srednje velikim in malim slovenskim uspešnim podjetjem omogočamo krovno in celovito prepoznavnost na tujih trgih. Že vrsto let aktivno sodelujemo tudi na izbranih investicijsko-nepremičninskih sejmih v tujini ter tudi preko predstavitev zanimivih investicijskih projektov izvajamo aktivno promocijo slovenskega poslovno-investicijskega okolja. Pri tem smo zelo uspešni, zato bomo s tovrstnimi aktivnostmi nadaljevali tudi v prihodnje,« pravi Rok Capl, v. d. direktorja SPIRIT Slovenija.

V letu 2021 so se na slovenskem razstavnem prostoru na Expo Real v hali B2 pod okriljem SPIRIT Slovenija s svojimi investicijskimi projekti predstavljali: Regionalna razvojna agencija Gorenjske, BSC Kranj d. o. o., RRA LUR, RRA Podravje-Maribor, RA ROD Ajdovščina, Občina Preddvor in DUTB d. d. Ti so bili – upoštevajoč spremenjene okoliščine po pandemiji – z izraženim zanimanjem tujih vlagateljev nad njihovimi projekti zelo zadovoljni, prisotnost na sejmu pa je po njihovem mnenju nujna tako z vidika spoznavanja trendov v nepremičninski industriji, kot promocije, predvsem pa zaradi ohranjanja in vzpostavljanja stikov z obstoječimi in novimi poslovnimi partnerji.